Tại buổi làm việc, chính quyền địa phương đã trao hỗ trợ và bác bỏ các thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, UBND xã An Biên đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Kiều, nâng tổng số tiền mà chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ lên hơn 70 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 25/10, UBND xã An Biên (tỉnh An Giang) đã có buổi làm việc với chị Lê Thị Kiều (26 tuổi), mẹ của cháu bé 4 tháng tuổi không may tử vong do rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô.

Số tiền này hiện do ông Nguyễn Tấn Điền, Trưởng ấp 2, xã An Biên tạm giữ. Địa phương dự kiến sẽ hỗ trợ gia đình mở sổ tiết kiệm để đảm bảo tương lai cho các con chị Kiều. Phần còn lại từ các nhà hảo tâm sẽ do gia đình tự quản lý để trang trải chi phí sinh hoạt.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đang tích cực rà soát quỹ đất công, tìm kiếm giải pháp hỗ trợ chỗ ở ổn định cho gia đình chị Kiều, vốn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn.

Mẹ cháu bé trong buổi làm việc với UBND và Công an xã An Biên ngày 25/10 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, cũng tại buổi làm việc, Công an xã An Biên đã thông tin về việc xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, xuyên tạc trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc. Các thông tin này bao gồm: “Công an tỉnh điều tra chị Kiều", "khởi tố vụ án", "mẹ cháu bé có nhiều chồng", "dựng hiện trường để lừa tiền từ thiện"...

Công an xã An Biên khẳng định những nội dung trên hoàn toàn sai sự thật. Vụ việc được xác định là một tai nạn thương tâm, không có dấu hiệu tội phạm.

Nhà chức trách đang phối hợp truy tìm và xử lý các tài khoản đã đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, tâm lý của gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 20/10, chị Kiều phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích. Căn nhà của gia đình chị Kiều là nhà sàn cất ven kênh xáng Xẻo Rô. Khi ngủ, chị cùng các con nằm trên giường dựng sát kênh, cháu bé kém may mắn đã rơi xuống kênh và tử vong sau đó.

Được biết, gia đình chị Kiều có 5 người con, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả gia đình sống trong căn chòi lá dựng tạm. Chị Kiều bán vé số, còn chồng đi biển và thỉnh thoảng mới về. Cháu bé tử vong là con út trong gia đình.