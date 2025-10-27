Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Đời sống 27/10/2025 10:54

Tối 26/10, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Lâm phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hậu Giang khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 26/10, Công an phường Phú Lâm (TPHCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến ông Huỳnh Minh Thành (SN 1964, quê Tây Ninh) tử vong.

Dựa vào camera an ninh, ông Huỳnh Minh Thành điều khiển xe máy trên đường Hậu Giang (hướng từ cầu Hậu Giang về Bến xe Miền Tây) với tốc độ cao.

Khi đến giao lộ, xe ông Thành tông thẳng vào xe tay ga do một người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ đang băng ra từ hẻm.

Lực tông mạnh khiến ông Thành và xe máy bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống, va chấn mạnh với mặt đường và tử vong tại chỗ.

Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, người dân chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tuyến đường Hậu Giang có mật độ phương tiện đông đúc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ông Thành điều khiển xe với tốc độ quá cao, không kịp xử lý tình huống, đồng thời bị một ô tô khác che khuất tầm nhìn, dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc.

Người dân cho biết khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn do đường nhỏ, hẹp và tầm nhìn hạn chế. Cách đây khoảng một tuần, tại giao lộ này từng xảy ra vụ tai nạn khiến người đàn ông hơn 70 tuổi đi xe đạp tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Người đàn ông 58 tuổi bị tạm giữ để phục vụ việc xác minh, điều tra liên quan đến việc đánh nam tài xế taxi ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) sau va chạm giao thông.

