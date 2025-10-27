Trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, bé trai lớp 3 tử vong

Đời sống 27/10/2025 05:05

Tối 26/10, ông Ngô Tấn Lạc - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng - xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ nam sinh tử vong do trôi vào cống nước.

Theo thông tin từ VTC News, tối 26/10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam cũ), cho biết sự việc đau lòng khi một cháu trai bị trượt chân vào cống nước tử vong. 

Cụ thể, khoảng 15h cùng ngày, cháu trai tên H.M.Đ. (nóc Tu Gia, thôn 6, xã Trà Tập, là học sinh lớp 3) chạy ra chơi đùa ở mương thoát nước dọc tuyến đường trước nhà khi trời mưa to.

Không may cháu Đ. bất ngờ bị tuột vào đường cống nước bên đường. Thời điểm trên có bạn của cháu Đ. cùng chơi phát hiện, kêu cứu.

Ông Thực cho hay ngay sau đó người thân cùng người dân khu vực này đã ra cứu, đưa ra khỏi cống nhưng cháu bé đã bị ngạt nước, tử vong. 

Trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, bé trai lớp 3 tử vong - Ảnh 1
Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Trà Tập sạt lở - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Chính quyền xã Trà Tập đã cử lãnh đạo đến nhà, cùng với nhà trường, các ban ngành, thôn động viên, chia buồn với gia đình.

Chính quyền xã cũng nhắc nhở các hộ dân chú ý quản lý con cái không để lặp lại sự việc đau lòng này.

Trong ngày 26/10 tại xã Trà Tập có mưa rất lớn khiến nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng, nước trên các sông, suối dâng cao.

Tuyến ĐH3 từ trụ sở Công an xã dẫn vào các thôn 1, 2, 3, 4 bị sạt lở nhiều điểm. Có 15 nhà dân ở thôn 1 bị sạt mái ta luy hiên, nguy cơ hư hỏng nhà, chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời các hộ có người ở đến nơi an toàn.

Hiện tại tối nay mưa đã ngớt, tuy nhiên theo ông Thực nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở, giao thông chia cắt nhiều nơi.

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong trong lúc đi chợ mưu sinh giữa mưa lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   trượt chân rơi xuống cống tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 51 phút trước
Trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, bé trai lớp 3 tử vong

Trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, bé trai lớp 3 tử vong

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Sau hôm nay, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/10/2025), 3 con giáp đích thị là 'đệ nhất may mắn', tiền tuôn trào vào nhà 'như thác đổ', nợ nần giải quyết triệt để

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/10/2025), 3 con giáp đích thị là 'đệ nhất may mắn', tiền tuôn trào vào nhà 'như thác đổ', nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/10/2025),Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, chính thức hết khổ

Cuối ngày hôm nay (27/10/2025),Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sau ly hôn, chồng cũ quay lại thăm vợ, anh ta tái mặt, 'cứng người' khi nhận ra 'người yêu mới' của cô ấy

Sau ly hôn, chồng cũ quay lại thăm vợ, anh ta tái mặt, 'cứng người' khi nhận ra 'người yêu mới' của cô ấy

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Mẹ chửi vợ là 'gái độc không con', chồng hé lộ bí mật khiến bà 'sốc ngất' vì sự thật phía sau

Mẹ chửi vợ là 'gái độc không con', chồng hé lộ bí mật khiến bà 'sốc ngất' vì sự thật phía sau

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Phát hiện nhúm lông mèo dính trên áo chồng, người vợ âm thầm theo dõi và vén màn bí mật 'động trời'

Phát hiện nhúm lông mèo dính trên áo chồng, người vợ âm thầm theo dõi và vén màn bí mật 'động trời'

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ vừa mua xong thì bị 'ăn tát' rồi khóc nấc vì không có câu trả lời

Mẹ chồng hào phóng cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ vừa mua xong thì bị 'ăn tát' rồi khóc nấc vì không có câu trả lời

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Tử vi thứ Hai 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Hai 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha bàng hoàng phát hiện con gái 3 tuổi tử vong trong vuông tôm

Cha bàng hoàng phát hiện con gái 3 tuổi tử vong trong vuông tôm

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Lộ diện chân và danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Lộ diện chân và danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Công an TP. HCM bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ 19 con chó

Công an TP. HCM bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ 19 con chó

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

Nha Trang: Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung tài xế taxi sau va chạm giao thông

Nha Trang: Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung tài xế taxi sau va chạm giao thông