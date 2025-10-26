Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản

Đời sống 26/10/2025 05:15

Ngày 25/10, cảnh sát Nhật đã bắt nghi phạm Dinh Thi Phuong (32 tuổi), với cáo buộc sát hại người phụ nữ Việt Nam trong căn hộ chung cư ở TP Hiroshima (Nhật) cách đây 10 ngày.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ FNN, Cảnh sát tỉnh Hiroshima của Nhật Bản hôm nay bắt giữ Dinh Thi Huong, 32 tuổi, thực tập sinh người Việt sống ở quận Saeki thuộc thành phố Hiroshima, với cáo buộc xâm phạm, cướp tài sản và giết người.

Theo cảnh sát, Huong bị tình nghi đột nhập vào căn hộ ở tầng 14 chung cư tại quận Nishi hôm 15/10, dùng vật tày đánh nhiều nhát vào vùng đầu và mặt nạn nhân Nguyen Thuy Nga, 32 tuổi, trước khi lục soát phòng với ý định trộm tiền và tài sản giá trị.

Chồng Nga, cũng là người Việt Nam, về nhà tối cùng ngày, phát hiện thi thể vợ trong vũng máu rồi đến đồn cảnh sát trình báo. Cảnh sát Hiroshima sau đó lập ban chuyên án để truy tìm nghi phạm.

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản - Ảnh 1
Hình ảnh và thông tin về vụ án nạn nhân người Việt - Ảnh: Yahoo Japan

Theo thông tin từ báo Người Báo Động, qua phân tích hình ảnh từ camera an ninh và kết quả khám nghiệm hiện trường, Dinh Thi Phuong bị xác định là nghi phạm chính. Sáng 25/10, lực lượng điều tra đã đến nơi ở của Phuong và tiến hành bắt giữ.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Wakabayashi Eiji, Trưởng phòng Hình sự Sở Cảnh sát tỉnh Hiroshima, xác nhận: "Ban chuyên án điều tra vụ giết người ở Nishi đã bắt giữ nghi phạm vì hành vi xâm nhập nơi ở và giết người cướp tài sản."

Hiện cảnh sát chưa công bố lời khai của nghi phạm vì việc này có thể ảnh hưởng đến điều tra.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 5 vừa qua, chị Nguyen Thuy Nga từng báo cảnh sát sau khi bị một phụ nữ lạ hành hung gần nhà và bị thương. Cảnh sát đang xem xét khả năng vụ việc này có liên quan nghi phạm Dinh Thi Phuong hay không, đồng thời điều tra mối quan hệ giữa hai người và động cơ gây án.

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương

Chiều 25/10, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận một vụ sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã, khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương nhẹ.

Từ khóa:   sát hại đồng hương tin moi Nhật Bản

