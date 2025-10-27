Một nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam, nghi ra tay sát hại tài xế taxi để cướp tài sản.

Theo thông tin từ Báo Dân trí, ngày 27/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh truy bắt 1 nghi phạm nước ngoài liên quan đến vụ án giết người ở phường Đông Kinh.

Theo đó, khoảng 23h ngày 26/10 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ giết người cướp tài sản. Nạn nhân là người lái taxi người địa phương còn nghi phạm là những người nước ngoài.

Nghi phạm được xác định là nhóm 4 người nước ngoài, ngay sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin về vụ án mạng đang được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, nhận tin báo, Công an phường Đông Kinh và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã truy bắt được 3 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án. Một nghi phạm còn lại hiện đang lẩn trốn, được xác định là đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Công an Lạng Sơn phát thông báo khẩn, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với hình ảnh nghi phạm (đính kèm) cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng 069.252.9135 để phối hợp truy bắt.

Hình ảnh nghi phạm nước ngoài đang bỏ trốn - Ảnh: VTC News

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy tìm nghi phạm, làm rõ động cơ gây án.

