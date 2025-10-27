Ngày 27/10, Công an phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (SN 2002, tạm trú tại phường Quy Nhơn) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 27/10, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai), cho hay đang xem xét khen thưởng Công an phường vì thành tích phá nhanh vụ án cướp giật vé số của người tật nguyền.

Nguyễn Hữu Đức cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, giữa khuya 25/10, bà D.T.M (54 tuổi, trú đường Bạch Đằng, phường Quy Nhơn, Bình Định cũ) là người khuyết tật, lái xe 3 bánh đi bán vé số dạo trên đường Trần Cao Vân, Quy Nhơn.

Khi đi đến trước Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Đức (23 tuổi, trú chung cư Ecohome) vờ hỏi mua vé số rồi bất ngờ giật cọc vé và túi xách chứa tài sản của bà M. rồi bỏ chạy.

Tài sản của người phụ nữ khuyết tật bán vé số dạo bị Đức cướp giật được là 460 tờ vé số kiến thiết, trị giá 4,6 triệu đồng. Ngoài ra bên trong túi xách của bà M. còn có 2,5 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và giấy tờ tùy thân.

Nguyễn Hữu Đức và tang vật là xấp vé số cướp được từ người phụ nữ khuyết tật - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo của nạn nhân, Công an phường Quy Nhơn khẩn trương điều động cán bộ, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét thủ phạm.

Sau 1 ngày gây án, đến rạng sáng ngày 26-10, Công an phường Quy Nhơn đã bắt giữ được Nguyễn Hữu Đức cùng tang vật vụ án.

