Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Đời sống 27/10/2025 17:25

Ngày 27/10, lực lượng chức năng ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ nghi vấn một nữ cán bộ xã dùng dao rọc giấy rạch mặt người phụ nữ đang ngồi nhậu với chồng mình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 27/10, Viện KSND khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Long Hưng. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc do ghen tuông tình ái.

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cụ thể, tối 25/10, Lê Huỳnh Anh (SN 1986, ngụ phường Thanh Hòa, Đồng Tháp) khi đang nhậu cùng bạn đã gọi điện thoại cho chồng là B.K.G. (SN 1984).

Qua điện thoại, ông G. công khai cho vợ mình biết rằng mình đang nhậu tại nhà bạn gái là N.T.H.T. (SN 1992; thường trú xã Long Hưng) và còn thách thức vợ.

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch - Ảnh 2
Nạn nhân bị rạch nhiều vết trên mặt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, do tức giận, bà A. gọi taxi đi cùng với 2 người khác đến nhà bà T. để nói chuyện. 

Đến nơi, bà A. phát hiện chồng đang nhậu với T. và 3 người khác nên rút dao rọc giấy từ trong giỏ rạch nhiều nhát vào mặt bà T. Vụ việc dừng lại khi được mọi người tại đây can ngăn.

Nhận tin báo, Công an xã Long Hưng đã đến hiện trường, lập biên bản ghi nhận sự việc. Riêng bà T. do bị thương nặng nên được đưa đến bệnh viện điều trị.

 

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Ngày 27/10, đại diện Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết Công an thành phố thụ lý điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã khiến nam sinh lớp 9 thiệt mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   rạch mặt tình địch tin moi ghen tuông

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Danh tính kẻ cướp 460 tờ vé số của phụ nữ khuyết tật

Danh tính kẻ cướp 460 tờ vé số của phụ nữ khuyết tật

Phát hiện thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Ô tô lao xuống bãi cỏ vệ đường, người dân phá cửa cứu tài xế đang bất tỉnh

Ô tô lao xuống bãi cỏ vệ đường, người dân phá cửa cứu tài xế đang bất tỉnh

Phẫn nộ: Nhóm người nước ngoài sát hại tài xế taxi ở Lạng Sơn để cướp tài sản

Phẫn nộ: Nhóm người nước ngoài sát hại tài xế taxi ở Lạng Sơn để cướp tài sản

Thông tin MỚI vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong

Thông tin MỚI vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong