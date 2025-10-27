Ngày 27/10, lực lượng chức năng ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ nghi vấn một nữ cán bộ xã dùng dao rọc giấy rạch mặt người phụ nữ đang ngồi nhậu với chồng mình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 27/10, Viện KSND khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Long Hưng. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc do ghen tuông tình ái.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cụ thể, tối 25/10, Lê Huỳnh Anh (SN 1986, ngụ phường Thanh Hòa, Đồng Tháp) khi đang nhậu cùng bạn đã gọi điện thoại cho chồng là B.K.G. (SN 1984).

Qua điện thoại, ông G. công khai cho vợ mình biết rằng mình đang nhậu tại nhà bạn gái là N.T.H.T. (SN 1992; thường trú xã Long Hưng) và còn thách thức vợ.

Nạn nhân bị rạch nhiều vết trên mặt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, do tức giận, bà A. gọi taxi đi cùng với 2 người khác đến nhà bà T. để nói chuyện.

Đến nơi, bà A. phát hiện chồng đang nhậu với T. và 3 người khác nên rút dao rọc giấy từ trong giỏ rạch nhiều nhát vào mặt bà T. Vụ việc dừng lại khi được mọi người tại đây can ngăn.

Nhận tin báo, Công an xã Long Hưng đã đến hiện trường, lập biên bản ghi nhận sự việc. Riêng bà T. do bị thương nặng nên được đưa đến bệnh viện điều trị.

