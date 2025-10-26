Việt Nam có một loại quả dài cả mét có nhiều lợi ích sức khỏe ít ai biết

Thành phần dinh dưỡng của đậu đũa rất phong phú. Đây là nguồn cung cấp chất xơ và protein tự nhiên dồi dào. Chất xơ trong đậu đũa không chỉ hỗ trợ nhuận tràng mà còn giúp bảo vệ niêm mạc đại tràng, giảm thời gian tiếp xúc với các chất độc hại và hóa chất gây ung thư ở ruột. Đồng thời, chất xơ còn có khả năng giảm mức cholesterol trong máu, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Đậu đũa, còn được gọi là đậu dải áo, là một loại rau phổ biến thuộc họ đậu, thường được trồng ở các khu vực nhiệt đới. Với hình dáng dài đặc trưng, đậu đũa không chỉ được sử dụng như một nguyên liệu trong nhiều món ăn mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Đậu đũa còn chứa biochanin A, một loại estrogen thực vật có vai trò phòng chống ung thư hiệu quả. Loại thực phẩm này cũng không chứa gluten, phù hợp cho những người bị dị ứng gluten hoặc mắc bệnh celiac.

Hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng protein và chất xơ hòa tan cao trong đậu đũa giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Protein trong đậu đũa còn giúp giảm hormone ghrelin - hormone gây cảm giác đói, trong khi chất xơ hòa tan di chuyển chậm trong hệ tiêu hóa, giúp duy trì cảm giác no sau bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đó, đậu đũa là lựa chọn lý tưởng cho những người đang muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng.

Bảo vệ tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc thường xuyên ăn các loại đậu, đặc biệt là đậu đũa, có thể giảm cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol xấu). Điều này giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim, phình động mạch chủ và các bệnh lý tim mạch khác.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ không hòa tan trong đậu đũa giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi tiêu đều đặn. Điều này giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng táo bón. Mặt khác, chất xơ hòa tan trong đậu đũa là nguồn thức ăn lý tưởng cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp chúng phát triển mạnh mẽ. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng cường hệ miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu đũa ngăn ngừa ung thư

Do chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, flavonoid, carotenoid, đậu đũa còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Các chất dinh dưỡng này động như một "tấm khiên" bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, giảm nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, chất xơ trong đậu đũa còn đóng vai trò như "chất tẩy rửa" tự nhiên, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, loại bỏ độc tố, giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng.