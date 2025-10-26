Thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng đại kỵ với 5 nhóm người này

Dù giàu dinh dưỡng, thịt vịt lại không phù hợp với người cảm lạnh, dị ứng đạm, gout hay viêm đường ruột do tính hàn, dễ gây rối loạn tiêu hoá, đau nhức.

Thịt vịt là món ngon dân dã của người Việt. Loại thực phẩm này có nhiều cách chế biến nhưng dù đem luộc, nướng hay nấu lẩu đều mang lại những vị ngon tuyệt vời không thể lẫn với bất cứ món nào. Không những thế, nó còn có tác dụng bồi bổ cơ thể và tăng cường sức khỏe rất tốt nên còn được coi là loại "thuốc bổ thượng hạng" trong Đông y Trung Quốc.

Ăn thịt vịt có tốt không?

Với một lượng thịt vịt vừa phải trong thực đơn hằng ngày sẽ mang đến cho bạn những lợi ích bất ngờ:

Giảm Cholesterol: Chất béo không bão hòa đơn trong mỡ vịt có thể giúp duy trì mức cholesterol HDL “tốt” mong muốn. Ngoài ra, nó có thể đóng một vai trò trong việc giảm mức độ cholesterol LDL “xấu”.

Tăng mức năng lượng: Thịt vịt có chứa hàm lượng cao các axit amin thiết yếu giúp cơ thể sản xuất năng lượng cho các hoạt động hằng ngày..

Tăng cường hệ thống miễn dịch: Là một nguồn cung cấp selen- chất chống oxy hóa quan trọng có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và chống viêm, ăn thịt vịt có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp: Tiêu thụ đủ lượng selen cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của tuyến giáp. Một phần khoảng 250 gram thịt vịt Pekin cung cấp hơn 50% giá trị selen hàng ngày.

Bảo vệ xương: Một số nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ protein động vật, bao gồm cả ăn thịt vịt, có thể cải thiện mật độ và sức mạnh của xương.

Nhóm người nên hạn chế ăn thịt vịt

Người có thể trạng hàn, cơ thể yếu

Thịt vịt mang tính hàn. Người có thể chất “nội hàn” nếu ăn nhiều dễ gặp triệu chứng lạnh bụng, chán ăn, tiêu chảy, đầy hơi, đau bụng.

Người dị ứng với đạm

Thịt vịt chứa hàm lượng protein cao. Với người có cơ địa dị ứng, việc ăn loại thịt này có thể kích hoạt phản ứng dị ứng như nổi mề đay, ngứa ngáy hoặc khó thở. Đặc biệt, không nên kết hợp thịt vịt với nhiều món giàu đạm khác trong cùng bữa ăn.

Người bị bệnh xương khớp

Tính lạnh của thịt vịt có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đau nhức, đặc biệt vào những ngày thời tiết thay đổi, gây khó chịu cho người bệnh xương khớp mạn tính.

Người bị gout hoặc có axit uric cao

Do giàu purin – chất làm tăng axit uric trong máu – thịt vịt là thực phẩm mà người bị gout cần hạn chế để tránh tái phát cơn đau cấp.

Người viêm đường ruột mạn tính

Với người mắc các bệnh về đường tiêu hoá lâu năm, thịt vịt có thể khiến triệu chứng đau bụng, rối loạn tiêu hoá nặng hơn do khó tiêu và kích thích niêm mạc ruột.

Thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng đại kỵ với 5 nhóm người này

