Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

Dinh dưỡng 25/10/2025 11:32

Quả me, với hương vị chua ngọt đặc trưng, không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực mà còn là một loại 'siêu thực phẩm' giàu dinh dưỡng. Chứa nhiều chất xơ, vitamin nhóm B, Vitamin C, Kali và Magie, me mang lại nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe tổng thể.

Me là một loại trái cây nhiệt đới và cây của nó có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới của châu Phi, cụ thể là Sudan. Nó phát triển ở nhiều vùng như Ấn Độ và Pakistan. Me có tên khoa học của là Tam meus indica. Cây thuộc loại cây thân bụi cỡ trung bình, lá thường xanh, quả phát triển thành vỏ. Quả có đặc điểm là dài, vỏ màu nâu. Bên trong vỏ quả có cùi dẻo, bùi và mọng nước.

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tùy từng giống me mà chúng có vị khác nhau, từ chua cho đến ngọt và có mùi thơm. Nó có vị giống như quả chà là và quả chanh pha trộn với nhau, thường dùng quả me nấu canh chua. Với một vài người không thích chua, ăn quả me sẽ khiến hàm của họ bị ê. Với đặc điểm đó, me thường được sấy khô hoặc dùng làm gia vị nước sốt.

Công dụng của quả me đối với sức khỏe 

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón 

Quả me nổi tiếng là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên tuyệt vời nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ trong me giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân, và điều hòa quá trình tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa và làm giảm chứng táo bón, đầy hơi và khó tiêu một cách hiệu quả và an toàn.

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch 

Me chứa chất chống oxy hóa mạnh (như axit tartaric) và chất xơ, giúp giảm cholesterol LDL ("xấu") và chất béo trung tính trong máu. Ngoài ra, hàm lượng Kali cao trong me hoạt động như một chất giãn mạch tự nhiên, giúp kiểm soát huyết áp bằng cách giảm căng thẳng trên thành mạch máu và động mạch.

Kiểm soát và ổn định huyết áp 

Với lượng Kali cao, me có vai trò quan trọng trong việc cân bằng chất lỏng trong cơ thể và kiểm soát ảnh hưởng của Natri. Điều này giúp giảm áp lực lên hệ thống tim mạch, giữ cho huyết áp ổn định và giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, bảo vệ bạn khỏi các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ.

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường 

Me chứa hợp chất Alpha-amylase, được biết đến với khả năng ức chế sự hấp thụ carbohydrate, từ đó giúp hạn chế lượng đường (glucose) đi vào máu. Việc này rất có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường, giúp kiểm soát mức đường huyết một cách tự nhiên và hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm 

Nhờ hàm lượng Vitamin C dồi dào và đặc tính chống oxy hóa mạnh, me giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại và chống lại nhiễm trùng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng me có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ xương khớp và làm dịu các chứng viêm mãn tính.

Lưu ý cần biết khi sử dụng trái me

Trái me mặc dù có nhiều tác động tích cực đến sức khỏe nhưng không vì vậy mà bạn ăn quá nhiều. Với một vài đối tượng cụ thể, việc sử dụng trái me cần phải cẩn trọng. Cụ thể như:

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người huyết áp thấp không nên ăn nhiều: Ăn me được chứng minh là có khả năng làm giảm chỉ số huyết áp. Vì thế nếu đang bị huyết áp thấp thì bạn không nên ăn quá nhiều me. Bạn cần tham khảo qua ý kiến bác sĩ về việc bổ sung thực phẩm như me. 

Có khả năng tương tác với thuốc: Một số thành phần dưỡng chất trong me dễ tương tác với thuốc, ví dụ như thuốc Aspirin. Vì thế nếu đang dùng thuốc Aspirin thì bạn không nên ăn me. 

Tạm dừng ăn me trước hai tuần phẫu thuật: Nhằm hạn chế hiện tượng máu khó đông. 

Trái me giàu hàm lượng các vitamin, khoáng chất, chất xơ, protein,... tốt cho sự phát triển của cơ thể. Loại trái cây này dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn, đồ uống hấp dẫn.

