Đang chật vật xoay tiền trả nợ, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết được nguyên nhân cả hai 'ngã ngửa

Tâm sự 25/10/2025 15:15

Mẹ có thể cho anh chị em mượn tiền cả trăm triệu để lập nghiệp, nhưng với con cái mẹ rất khắc khe, đến nỗi chồng mình kể, lúc nhỏ mẹ chẳng cho tiền ăn sáng đối với chị chồng và chồng mình.

Mẹ chồng mình rất kỳ, đối tốt với anh chị em, với cả chòm xóm, ngoại trừ vợ chồng mình. Có lẽ do quá khứ của mẹ, xưa mẹ từng chịu cảnh đau đớn khi ba chồng ngoại tình, bà từng ôm 2 con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống cơ cực với 2 đứa con từ người đàn ông đã từng hắt hủi mình khiến bà không vui. 

Mẹ có thể cho anh chị em mượn tiền cả trăm triệu để lập nghiệp, nhưng với con cái mẹ rất khắc khe, đến nỗi chồng mình kể, lúc nhỏ mẹ chẳng cho tiền ăn sáng đối với chị chồng và chồng mình. Chưa kể, mẹ còn nhờ cậu qua đánh đập chồng và chị Hai, lý do rất đơn giản: Vì mẹ nghĩ con hư nên nhờ người qua đánh. Chồng và chị Hai mình bị mẹ chồng bạo hành rất nhiều tới nỗi bây giờ dù thương nhưng vẫn hận mẹ chồng lắm. 

Trở lại chuyện vợ chồng mình, lúc mình cưới chồng có nhờ mẹ vay cho 1,5 tỷ để làm ăn. Nhưng trúng lúc dịch, chuyện làm ăn khó khăn, hai vợ chồng chưa kịp xoay sở vốn để trả, thế nên mẹ chồng cứ dựa vào đó mà nói chuyện tiền nong liên tục, đáng chú ý còn lấy đó làm lý do chửi và đuổi 2 vợ chồng mình đi khỏi nhà nhiều lần. Mình vì chuyện này mà rất khó xử, nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào vì dù sao mẹ chồng cũng đã cho 2 đứa mình vay tiền.  

Đang chật vật xoay tiền trả nợ, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết được nguyên nhân cả hai 'ngã ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt. Khi 2 vợ chồng mình mua nhà, chỉ có gia đình mẹ đẻ mình ủng hộ, còn mẹ chồng thì không thèm hỏi han tới. Khi vợ chồng mình đặt vấn đề hỏi vay, mẹ bảo ngay là tiền đã chôn vào bất động sản, chưa rút ra được. Vợ chồng mình cũng "ậm ừ" cho xong, rồi tự xoay sở. Tới lúc mẹ qua nhà chơi, vì thích chung cư bọn mình, mẹ đột nhiên bảo sẽ mua 1 căn cho người dì dưới quê để tiện lên săn sóc con gái vừa vào đại học. Lúc đó vợ chồng mình rất buồn, chỉ tủi thân vì tại sao mẹ chẳng đếm xỉa chuyện 2 vợ chồng mình mua nhà, thế nhưng lại rất tích cực đòi sắm ngay 1 căn cho dì chẳng cần hỏi giá. 

Cách đây 1 tháng, lùm xùm quá nhiều chuyện, mẹ chồng cãi nhau rồi từ mặt 2 đứa mình, không cho gặp mặt. Thế nhưng, khi bà bị hư điện thoại, lại nói bóng gió để chị chồng gọi cho mình, bảo tụi mình mua chiếc mới để tặng quà làm lành với mẹ chồng. Mình buồn lên đến tột độ, hai vợ chồng mình đang rất khó khăn để cày cuốc kiếm tiền trả nợ, lại thêm phần nhiều chi phí phát sinh vì đang nuôi con nhỏ, thế nhưng mẹ chẳng hề quan tâm tụi mình có tiền hay không?

Gần đây, bà mượn vợ chồng mình 20 triệu. Đang thật sự cạn túi vì dốc hết tiền trả nợ ngân hàng, mình đành về mượn ba mẹ đẻ khoảng 10 triệu để gửi mẹ chồng. Thế nhưng, mình thật sự sốc khi biết được, bà dùng số tiền mà mình vất vả có được đó để sắm sửa cho đứa cháu của dì mới lên đại học. 

Mình phải làm gì đây các mom?

nghan...@gmail.com

Lời tiên tri của thầy bói khiến mẹ chồng 'xanh mặt' đuổi tôi đi và thái độ của chồng mới là điều 'kỳ lạ' nhất

Lời tiên tri của thầy bói khiến mẹ chồng 'xanh mặt' đuổi tôi đi và thái độ của chồng mới là điều 'kỳ lạ' nhất

Mọi việc trong nhà, là phận dâu con nên tôi luôn cố gắng làm theo ý mẹ chồng, vừa để xuôi ý bà, vừa để chồng khỏi phải khó xử. Nếu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, tôi chẳng để ý làm gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Tâm sự 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe

Trong ngày 1, 2, 3 tháng 11/2025, 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Châm chọc vợ cũ vì chiếc xe cũ kỹ, lời đáp trả của cô ấy khiến tôi phải 'vác mặt sưng húp' bỏ chạy

Châm chọc vợ cũ vì chiếc xe cũ kỹ, lời đáp trả của cô ấy khiến tôi phải 'vác mặt sưng húp' bỏ chạy

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sau 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sau 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Hôn nhân thất bại vì 'lấy nhầm người', cô gái 'vỡ mộng' với những mong mỏi về hạnh phúc

Hôn nhân thất bại vì 'lấy nhầm người', cô gái 'vỡ mộng' với những mong mỏi về hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Đang chật vật xoay tiền trả nợ, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết được nguyên nhân cả hai 'ngã ngửa

Đang chật vật xoay tiền trả nợ, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết được nguyên nhân cả hai 'ngã ngửa

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Vì một lần chồng đi công tác mà tôi phát hiện trên trần nhà giấu những thứ không ngờ

Vì một lần chồng đi công tác mà tôi phát hiện trên trần nhà giấu những thứ không ngờ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Châm chọc vợ cũ vì chiếc xe cũ kỹ, lời đáp trả của cô ấy khiến tôi phải 'vác mặt sưng húp' bỏ chạy

Châm chọc vợ cũ vì chiếc xe cũ kỹ, lời đáp trả của cô ấy khiến tôi phải 'vác mặt sưng húp' bỏ chạy

Hôn nhân thất bại vì 'lấy nhầm người', cô gái 'vỡ mộng' với những mong mỏi về hạnh phúc

Hôn nhân thất bại vì 'lấy nhầm người', cô gái 'vỡ mộng' với những mong mỏi về hạnh phúc

Vì một lần chồng đi công tác mà tôi phát hiện trên trần nhà giấu những thứ không ngờ

Vì một lần chồng đi công tác mà tôi phát hiện trên trần nhà giấu những thứ không ngờ