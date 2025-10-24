Cà tím, 'siêu thực phẩm' bán rẻ bèo ở chợ Việt nhưng 3 nhóm người này không nên ăn

Cà tím không chỉ là một nguyên liệu linh hoạt trong ẩm thực mà còn là một 'siêu thực phẩm' cung cấp vô số lợi ích sức khỏe. Việc thêm loại rau củ màu tím đậm này vào chế độ ăn uống thường xuyên của bạn sẽ là một quyết định thông minh cho cơ thể.

Cà tím có tên khoa học là solanum melongena, có nguồn gốc ở Ấn Độ. Theo các nhà dinh dưỡng, trong thành phần của cà tím có 92% nước, 5,5% glucid, 1,3% protid, 0,2% lipid.

Các khoáng chất (tính theo mg/100g) gồm: kali 220, phốt pho 15, magiê 12, calcium 10, lưu huỳnh 15, clor 15, sắt 0,5, mangan 0,2, kẽm 0,2, đồng 0,1, iod 0,002. Các vitatmin B1, B12, PP rất ít, nhiều chất nhầy.

 

Công dụng của cà tím

Cung cấp dinh dưỡng dồi dào với lượng calo thấp

Cà tím là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tuyệt vời mà không làm tăng đáng kể lượng calo của bạn. Một khẩu phần cà tím (khoảng 99 gram nấu chín) rất ít calo (chỉ khoảng 20 calo) nhưng lại giàu chất xơ, mangan, kali, folate cùng với các vitamin K, C, và B6 thiết yếu. Điều này khiến cà tím trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn ăn no mà vẫn kiểm soát cân nặng.

Chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ tế bào

Màu tím rực rỡ của vỏ cà tím là nhờ một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tên là Nasunin, một loại anthocyanin. Nasunin đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do có hại. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chất chống oxy hóa này giúp giảm viêm và có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, đồng thời hỗ trợ đặc biệt cho sức khỏe của màng tế bào não.

Góp phần kiểm soát lượng đường trong máu

Cà tím là một loại thực phẩm tuyệt vời cho những người cần theo dõi lượng đường huyết, bao gồm cả những người mắc bệnh tiểu đường. Nhờ chỉ số đường huyết (GI) thấp và hàm lượng chất xơ hòa tan cao, cà tím giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa và hấp thụ đường, ngăn ngừa sự tăng đột biến của lượng đường trong máu. Các polyphenol tự nhiên trong cà tím cũng có thể hạn chế sự hấp thụ đường.

Thúc đẩy giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa

Nếu bạn đang trong hành trình giảm cân, cà tím là một trợ thủ đắc lực. Lượng calo thấp kết hợp với chất xơ cao giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, làm giảm tổng lượng calo bạn tiêu thụ trong ngày. Ngoài ra, chất xơ còn đóng vai trò như một chất nhuận tràng tự nhiên, hỗ trợ nhu động ruột đều đặn và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón.

Những người không nên ăn cà tím

Người bị bệnh dạ dày

Cà tím là thực phẩm có tính hàn, nếu ăn nhiều có thể làm cho dạ dày cảm thấy khó chịu, gây ra tiêu chảy nặng. Vì vậy, những người đang gặp vấn đề ở dạ dày đặc biệt không nên ăn.

Người thể trạng yếu

Do cà tím có tính hàn nên những người yếu mệt hay thể trạng kém cũng không nên ăn nhiều và thường xuyên.

Người mắc bệnh thận

Những người mắc bệnh thận cũng không nên ăn cà tím bởi cà tím chứa lượng oxalate cao, đây vốn là loại axit có trong thực vật mà nếu được ăn quá nhiều thì dễ gây sỏi thận.

Được mệnh danh là “vua của các loại rau củ”, cà tím mang đến những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Ít ai biết rằng, bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt và hương vị đặc trưng, cà tím lại là một nguồn cung cấp dồi dào các vitamin. Việc bổ sung cà tím vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể mang lại những lợi ích sức khỏe không ngờ tới.

Cà tím, "siêu thực phẩm" bán rẻ bèo ở chợ Việt nhưng 3 nhóm người này không nên ăn

