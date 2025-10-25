Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ là một thói quen của nhiều người. Tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng không tốt. Dưới đây là 4 lý do chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên cân nhắc việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ.

Sữa chứa các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe tổng thể và sự trao đổi chất. Lợi ích của việc uống sữa vào buổi tối trước khi ngủ là rất nhiều. Từ việc cải thiện chất lượng giấc ngủ đến tăng cường sức khỏe và quá trình trao đổi chất...

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của việc uống sữa vào buổi tối trước khi ngủ

Cải thiện tiêu hóa

Sữa ấm có tác dụng nhẹ nhàng đối với hệ tiêu hóa nên là lựa chọn tuyệt vời cho những người có dạ dày nhạy cảm. Acid lactic trong sữa giúp trung hòa acid dạ dày, giúp giảm acid và khó chịu. Ngoài ra, độ ấm của sữa có tác dụng làm dịu đường tiêu hóa, có khả năng làm giảm các triệu chứng loét dạ dày tá tràng. Bằng cách hỗ trợ tiêu hóa, sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ có thể giúp cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn khi chìm vào giấc ngủ.

Giúp ngủ ngon

Một trong những lợi ích được biết đến nhiều nhất của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ là khả năng thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Sữa có chứa tryptophan, một loại acid amin là tiền thân của serotonin và melatonin, những hormone quan trọng giúp thúc đẩy thư giãn và ngủ. Sự kết hợp của tryptophan, melatonin và các chất dinh dưỡng khác như lactose và peptide hoạt tính sinh học trong sữa giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ, giúp dễ đi vào giấc ngủ và ngủ suốt đêm.

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng xương khỏe mạnh

Sữa là nguồn cung cấp canxi và vitamin D tăng cường tuyệt vời, hai chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì xương và răng chắc khỏe. Uống sữa vào buổi tối trước khi ngủ đảm bảo cung cấp canxi ổn định suốt đêm, hỗ trợ sức khỏe của xương và có khả năng giảm nguy cơ loãng xương sau này. Bằng cách kết hợp sữa ấm vào thói quen đi ngủ, có thể giúp bảo vệ sức khỏe xương của mình và duy trì hệ xương chắc khỏe, đàn hồi.

Đốt cháy mỡ giúp giảm cân

Mặc dù bản thân sữa không trực tiếp đốt cháy chất béo nhưng nó có thể đóng vai trò trong việc kiểm soát cân nặng. Protein trong sữa, đặc biệt là casein, cần có thời gian để tiêu hóa, giúp cảm thấy no lâu hơn và có khả năng giảm việc ăn vặt vào đêm khuya. Bằng cách kết hợp sữa ấm vào chế độ ăn uống cân bằng và thói quen tập thể dục, giúp hỗ trợ các mục tiêu quản lý cân nặng và duy trì cơ thể khỏe mạnh.

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa ấm hay sữa lạnh - loại nào tốt hơn?

Những người tin vào lợi ích của sữa đối với giấc ngủ thường chọn sữa ấm thay vì sữa lạnh. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh sự khác biệt rõ rệt giữa hai loại này.

Đa số các nghiên cứu về sữa và giấc ngủ đều sử dụng sữa ấm, nhưng điều đó không có nghĩa sữa lạnh không có tác dụng. Theo các chuyên gia, việc uống đồ uống ấm như sữa, trà thảo mộc hoặc nước ấm vào buổi tối có thể giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm lo âu và giúp cơ thể thư giãn. Hiệu quả này mang tính cá nhân, tùy vào cảm nhận và thói quen của từng người.

Đây là loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, ai nên ăn thường xuyên?

Đây là loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, ai nên ăn thường xuyên?

Cải chíp là loại rau rất quen thuộc chúng ta vẫn dùng để chế biến thực đơn hằng ngày. Thế nhưng bạn có biết, đây còn là “liều thuốc” cho cơ thể, giúp chúng ta nâng cao sức đề kháng và có thể hỗ trợ điều trị được nhiều loại bệnh.

Xem thêm
