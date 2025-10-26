Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 26/10/2025 05:30

Ai cũng biết súp lơ là một thực phẩm chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, những người bị bệnh dạ dày, gout và phụ nữ có thai không nên ăn súp lơ quá nhiều. Vì vậy, nếu không biết cách lựa chọn, chế biến và sử dụng súp lơ đúng cách sẽ gây phản tác dụng.

Bông cải xanh là đại diện nổi bật nhất của họ Cải. Loài thực vật này có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, sau đó du nhập đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây súp lơ xanh có thân nhỏ, mọc thẳng đứng và chiều cao ở giai đoạn trưởng thành khoảng 30cm. Kích thước lá khá bé, màu xanh bạc tương tự lá bắp cải nhưng đường viền uốn lượn mạnh hơn, gân nổi rõ trên bề mặt. Trên đỉnh ngọn có khóm hoa cỡ lớn, chia làm nhiều thùy, bề mặt đầy đặn và bao phủ bên ngoài là màu xanh lục đậm. Đây chính là phần được sử dụng nhiều nhất để làm thức ăn cho con người.

Như đã nhắc qua ở trên, súp lơ xanh có thể được chế biến theo nhiều cách. Trong đó hấp là phương thức làm chín giữ lại nhiều dưỡng chất nhất. Ngoài ra, loại rau này còn có thể ăn sống khi chế biến salad. Mùi vị đặc trưng của cải bông xanh là ngọt dịu xen lẫn chút đắng rất nhẹ và phù hợp với khẩu vị của nhiều người.

Công dụng của bông cải xanh

Giảm viêm trong cơ thể

Các hợp chất sinh học trong bông cải xanh, đặc biệt là kaempferol, đã được chứng minh có tác dụng giảm viêm.

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu ở người hút thuốc cho thấy, bổ sung bông cải xanh trong khẩu phần giúp giảm dấu hiệu viêm. Dù cần thêm bằng chứng, kết quả này cho thấy tiềm năng của bông cải xanh trong hỗ trợ giảm viêm mạn tính.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, bông cải xanh được xem là thực phẩm giúp giảm nguy cơ một số loại ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt, dạ dày, thận và bàng quang.

Các nghiên cứu bước đầu rất khả quan, dù cần thêm bằng chứng lâm sàng để khẳng định rõ hơn tác dụng này.

Kiểm soát đường huyết

Ở người mắc đái tháo đường type 2, bông cải xanh có thể giúp cải thiện tình trạng đề kháng insulin.

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các thí nghiệm trên động vật cho thấy, chiết xuất từ bông cải xanh làm giảm đường huyết và bảo vệ tế bào tuyến tụy. Lượng chất xơ cao trong rau này cũng hỗ trợ ổn định đường máu sau bữa ăn.

Tốt cho tim mạch

Bông cải xanh giúp cải thiện các chỉ số mỡ máu: giảm triglycerid và cholesterol “xấu” (LDL), đồng thời tăng cholesterol “tốt” (HDL).

Một số nghiên cứu trên động vật còn ghi nhận, sulforaphane có thể giảm tổn thương mô tim sau nhồi máu cơ tim.

Những đối tượng không nên ăn bông cải xanh

Phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều bông cải xanh

Ăn cái gì quá nhiều cũng không tốt, đặc biệt là phụ nữ mang thai nên cẩn thận trong việc ăn uống để không ảnh hưởng đến thai nhi.

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, phụ nữ mang thai trong giai đoạn đầu không nên ăn quá nhiều súp lơ. Trong loại rau này có hàm lượng lớn vitamin C tốt cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ sảy thai.

Người bị bệnh dạ dày nên hạn chế ăn bông cải xanh

Trong bông cải xanh có chứa nhiều chất xơ rất tốt cho sức khỏe. Nhưng chỉ khi bạn ăn súp lơ chín, còn nếu bạn ăn súp lơ sống hoặc nước ép súp lơ thì nó sẽ khiến bụng bạn bị đầy hơi. Điều này không hề tốt đối với người bị bệnh dạ dày.

Người bị bệnh gout tuyệt đối không được ăn bông cải xanh

Bông cải xanh là một thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng với người bị bệnh gout thì hoàn toàn ngược lại.

Trong bông cải xanh có chứa hàm lượng purin khá cao. Đây là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến bệnh gout.

Vì vậy, người bị bệnh gout tuyệt đối không được ăn súp lơ nếu không muốn tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Những điều cần lưu ý khi dùng bông cải xanh

Khi chế biến, sử dụng bông cải xanh, bạn cần lưu tâm đến 6 điểm dưới đây:

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Rửa rau trên vòi nước chảy để rửa trôi bùn đất và các loại sâu nhỏ khu trú bên trong.

Ăn đúng mùa (từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10 hằng năm). Nếu bạn dùng rau trái vụ thì nguy cơ dư thừa hóa chất trong rau sẽ cao hơn hẳn.

Không nên đun nấu quá kỹ vì điều này sẽ làm hao hụt các vi chất có lợi. Đặc biệt, khi nấu trên nền nhiệt cao trong thời gian dài thì các hoạt chất, enzym giúp ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa trong súp lơ xanh sẽ mất hết tác dụng.

Khi bị đau dạ dày, bạn không nên ăn nhiều súp lơ xanh, đặc biệt là không nên ăn sống (dễ sinh khó tiêu, đau tức, đầy hơi). Cách ăn hiệu quả nhất là hấp chín nguyên liệu trong thời gian ngắn rồi sử dụng ngay.

Purin có trong loại rau này có thể khiến các triệu chứng của bệnh gout trở nên nặng thêm. Vậy nên nếu muốn, bạn chỉ nên dùng với lượng ít và sử dụng tuần 1 - 2 lần, không nên ăn với tần suất quá dày đặc.

Mua thực phẩm ở nơi uy tín, rõ xuất xứ. Ưu tiên mặt hàng được trồng hữu cơ, mới thu hái, còn tươi ngon và không sâu bệnh để tối ưu hiệu quả nhận về.

Bông cải xanh mua về đừng chỉ rửa rồi cất đi, làm thêm bước này rau để cả tuần vẫn tươi như mới

Bông cải xanh mua về đừng chỉ rửa rồi cất đi, làm thêm bước này rau để cả tuần vẫn tươi như mới

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giữ bông cải xanh tươi, những mẹo này có thể giúp kéo dài thời hạn sử dụng của bông cải xanh ít nhất một tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   bông cải xanh ai không nên ăn bông cải dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng', tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng', tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp danh vọng tiền tài một tay ôm trọn, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối

Sau hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp danh vọng tiền tài một tay ôm trọn, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/10/2025), Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/10/2025), Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/10/2025), 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Cuối ngày hôm nay (26/10/2025), 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm xinh đẹp, lúc lên giường tôi 'méo mặt' ngay khi lớp áo đầu tiên của cô ta tuột xuống

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm xinh đẹp, lúc lên giường tôi 'méo mặt' ngay khi lớp áo đầu tiên của cô ta tuột xuống

Tâm sự 7 giờ 2 phút trước
Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt

Tâm sự 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

5 công dụng tuyệt vời của trứng cút nhưng không phải ai cũng biết

5 công dụng tuyệt vời của trứng cút nhưng không phải ai cũng biết

Cá cơm được ví như “nhân sâm” bởi 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Cá cơm được ví như “nhân sâm” bởi 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Cà tím, "siêu thực phẩm" bán rẻ bèo ở chợ Việt nhưng 3 nhóm người này không nên ăn

Cà tím, "siêu thực phẩm" bán rẻ bèo ở chợ Việt nhưng 3 nhóm người này không nên ăn

5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường

5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường