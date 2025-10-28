Theo điều tra, ngày 23/10, Lợi chạy xe máy từ nhà tại xã Mỹ Thiện đến xã Mỹ Đức Tây (cùng huyện Cái Bè cũ), lẻn vào vườn nhà dân cắt 2 trái mít nhưng bị chủ nhà phát hiện. Anh ta xin được bỏ qua nhưng bị từ chối nên vứt lại xe bỏ chạy.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 28/10, Lợi bị Công an xã Mỹ Đức Tây điều tra về tội Trộm cắp tài sản, được tại ngoại.

Nhận được tin báo, công an mời Lợi đến trụ sở làm việc. Nghi phạm thừa nhận hành vi, khai do cần tiền tiêu xài nên đi trộm.

Lê Hoàng Lợi (trái) cùng tang vật vụ trộm - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết Lợi thừa nhận trộm 2 trái mít tổng giá trị 387.000 đồng, về giá trị, tài sản này dưới 2 triệu đồng, nên về nguyên tắc không đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản".

Tuy nhiên, do Lợi đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích, do đó hành vi lần này vẫn đủ căn cứ để bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b, khoản 1 Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về Tội trộm cắp tài sản là "Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp "Đã bị kết án về tội này hoặc chưa được xóa án tích" mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngược lại, nếu Lợi chưa từng phạm tội hoặc đã được xóa án tích, thì hành vi trộm 2 trái mít chỉ bị xử phạt hành chính theo điểm a, khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cụ thể phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Như vậy, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi về hành vi trộm cắp tài sản là đúng quy định của pháp luật.

Song, về chính sách nhân đạo trong pháp luật hình sự, đây là trường hợp có tính chất nhỏ nhặt, giá trị tài sản rất thấp, hành vi không gây thiệt hại đáng kể. Nếu Lợi thành khẩn khai báo, có hoàn cảnh khó khăn, hành vi không gây nguy hiểm cho xã hội thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự cụ thể sau đây: "Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa".