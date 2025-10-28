Ngày 28/10, lãnh đạo xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) thông tin về vụ ngạt khí xảy ra tại nhà anh Nguyễn Quang Lành thuộc khu phố Chợ Mới Phong Thử, khiến 8 người bất tỉnh do thiếu oxy. Hiện, đã có 4 người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngày 28/10, lãnh đạo xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) thông tin về vụ ngạt khí xảy ra tại nhà anh Nguyễn Quang Lành thuộc khu phố Chợ Mới Phong Thử, khiến 8 người bất tỉnh do thiếu oxy. Hiện, đã có 4 người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bốn nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyễn Thị Thanh Th (14 tuổi), Nguyễn Công Tr (5 tuổi) đều là con anh Lành; Thanh Xuân (19 tuổi, bạn hàng xóm của Nguyễn Thị Thanh Th) và bà Nguyệt (75 tuổi, mẹ anh Lành).

Các nạn nhân còn lại gồm: Anh Nguyễn Quang Lành 36 tuổi, vợ là Phan Thị Tú Trinh 33 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Trúc 11 và Nguyễn Thị Thanh Thảo 8 tuổi (đều là con anh Lành) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ và Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng.

4 người tử vong do ngạt khí khi sử dụng máy nổ để phát điện trong nhà - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, do mưa lũ dâng cao gây mất điện, gia đình anh Nguyễn Quang Lành đã sử dụng máy nổ để phát điện trong nhà kín, dẫn đến

vụ việc được phát hiện vào khoảng 10h cùng ngày, khi anh N.Q.Th. (SN 1989) là bạn thân của anh N.Q.L. (SN 1989, trú thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây) nhiều lần liên lạc với gia đình anh L. nhưng không được.

Đến tận nhà gọi cửa cũng không ai trả lời, anh Th. liền đập cửa kính thông gió phía sau để vào trong thì phát hiện 8 người nằm bất tỉnh.

Nghi các nạn nhân bị ngạt khí do máy phát điện đặt trong nhà, anh Th. cùng người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Trí và Bệnh viện Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Trước đó đêm 27/10, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Điện Bàn Tây mất điện. Gia đình anh L. đã dùng máy nổ để phát điện.

Lúc 12h ngày 28/10, khu vực xã Điện Bàn Tây vẫn bị ngập sâu, nhiều ô tô bị kẹt tại trạm thu phí Phong Thử. Lực lượng chức năng đang tiếp cận các khu vực bị cô lập để hỗ trợ người dân.

Thông tin MỚI về vụ thầy giáo bị tố đưa học sinh vào nhà nghỉ ở An Giang Trường THPT Chưởng Binh Lễ (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang về việc thầy H.T.T., giáo viên dạy Ngữ văn của trường, bị công an phường Long Xuyên mời làm việc do có mặt cùng một nữ sinh trong khách sạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-8-nguoi-trong-gia-inh-ngat-khi-nguy-kich-trong-mua-lu-4-nan-nhan-a-tu-vong-745338.html