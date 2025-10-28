Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Đời sống 28/10/2025 14:36

Sáng 28-10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An (TP Đà Nẵng), xác nhận thông tin người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể cháu bé sơ sinh trôi dạt vào bờ biển.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/10, ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Thăng An, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên.

Cụ thể, khoảng 6h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể trẻ em trôi dạt vào bờ biển thôn Tân An (xã Bình Minh cũ, nay là xã Thăng An). Tử thi bị cuốn vào rác, chưa phân biệt được trai hay gái.

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng - Ảnh 1
Khu vực bãi biển nơi phát hiện thi thể bé gái sơ sinh - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, nhận tin báo, lãnh đạo xã Thăng An chỉ đạo công an xã, các lực lượng phối hợp bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin điều tra.

Qua nhận dạng ban đầu, tử thi khoảng 1-3 tháng tuổi, có thể bị bỏ rơi. Hiện nay cơ quan chức năng chưa xác định được thân nhân của cháu.

Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng khám nghiệm tử thi, lấy mẫu ADN lưu trữ để phục vụ công tác điều tra.

