Cảnh sát bác bỏ thông tin cho rằng đây là một vụ tai nạn làm cô gái rơi xuống hồ và đuối nước. Xác minh nạn nhân có dấu hiệu bất thường về tâm lý.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan vụ cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chiều 28/10, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm cho biết nạn nhân là chị Trịnh T.P. (sinh năm 1997, thường trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Chị P. có chồng là anh T.D.L. và một con gái. Theo người thân, chị đã rời khỏi nhà một thời gian, con gái hiện sống cùng cha.

Lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, bước đầu xác định chị P. có dấu hiệu mắc bệnh lý, có thể dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước.

Cô gái đang bơi dưới hồ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 7h ngày 25/10, một số người dân tập thể dục tại khu vực Hồ Gươm (vị trí đối diện nhà số 9 Hàng Khay) phát hiện cô gái có biểu hiện không bình thường bơi dưới hồ.

Nhận tin báo của người dân, Công an phường Hoàn Kiếm liên hệ lực lượng cứu hộ Đội 7 Phòng cháy chữa cháy Công an TP Hà Nội và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người. Khi được vận động vào bờ, người này không hợp tác mà tiếp tục bơi ra xa.

Một đội viên an ninh trật tự thuộc Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng người đàn ông nước ngoài đã bơi ra cứu và đưa nạn nhân vào bờ trong tình trạng không mặc quần áo.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế 115 sơ cứu, sau đó chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, bệnh viện xác nhận cô gái đã không qua khỏi.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan công an đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Đồng thời, lực lượng chức năng xác minh danh tính, thân nhân nạn nhân để thực hiện các bước hỗ trợ, mai táng theo quy định.

