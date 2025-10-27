Quả hồng đang vào mùa, vừa ngon ngọt lại được ví như 'thuốc bổ' cực tốt cho sức khỏe

Từ lâu loại quả này đã được sử dụng như một vị thuốc tự nhiên, nhờ giá trị dinh dưỡng của quả hồng rất đa dạng nên bài thuốc trị bệnh từ quả hồng đã ra đời. Đặc biệt, không chỉ quả hồng có công dụng chữa bệnh mà vỏ, rễ và thân cây hồng cũng đều là vị thuốc được sử dụng phổ biến trong Y học cổ truyền.

Hồng là một loại cây thuộc họ Thị, thường được trồng ở khu vực có khí hậu mát mẻ quanh năm. Ở Việt Nam, cây hồng được trồng nhiều ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc và khu vực Đà Lạt. Giống hồng ở nước ta thường có 2 loại phổ biến nhất là hồng giòn và hồng mòng. Nếu như hồng giòn quả dẹt hơi vuông và có thể ăn ngay khi quả còn cứng thì hồng mòng cần chờ chín mềm mới có thể ăn được. Quả hồng không chỉ thơm ngon, vị ngọt nên được rất nhiều người yêu thích dùng ăn trực tiếp, làm mứt hoặc làm hồng sấy, hồng treo gió.

Theo Đông y, quả hồng có tính bình, vị ngọt chát với công dụng chữa tiêu chảy, trĩ, ho đờm, nôn mửa, lo nghĩ nhiều,... Còn theo một số nghiên cứu trong y học hiện đại, trong quả hồng chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin E, vitamin C, đồng, kali, magie, photpho,... Bên cạnh đó, quả hồng còn chứa rất ít calo, nhiều chất xơ, tanin, flavonoid và caroten tốt sức khỏe.

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả hồng là một nguồn cung cấp Vitamin C cực kỳ phong phú. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác. Thường xuyên ăn hồng đúng cách giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm, cảm lạnh hiệu quả.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng chất xơ cao (bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan), quả hồng là "người bạn" tuyệt vời của hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp điều chỉnh nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, làm mềm phân và duy trì sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột. Ngoài ra, chất Tanin có trong hồng cũng hỗ trợ điều trị các vấn đề tiêu chảy (khi ăn với lượng vừa phải).

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng chất chống oxy hóa flavonoid (như quercetin, kaempferol) và Kali dồi dào trong quả hồng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch. Kali là một chất giãn mạch tự nhiên, giúp điều hòa huyết áp, cải thiện lưu thông máu, giảm căng thẳng lên hệ thống tim mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh như xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu.

Cải thiện thị lực và sức khỏe mắt

Quả hồng nổi tiếng với hàm lượng Vitamin A và các chất chống oxy hóa carotene như lutein và zeaxanthin cao. Đây là những dưỡng chất cực kỳ quan trọng đối với mắt. Chúng tập trung ở võng mạc, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh, cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc tính chống viêm và chống nhiễm trùng

Các hợp chất như catechin và polyphenol trong quả hồng có khả năng chống viêm và kháng khuẩn mạnh mẽ. Việc bổ sung hồng vào chế độ ăn có thể giúp cơ thể giảm các phản ứng viêm không mong muốn, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các tình trạng viêm nhiễm.

Đối tượng nào không nên ăn hồng quá nhiều?

Sau khi đã tìm hiểu xong ăn hồng nhiều có tốt không, ta sẽ tìm hiểu xem ai không nên ăn hồng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những ai có các vấn đề sức khỏe như sau không nên ăn hồng:

Người có các vấn đề về tiêu hóa: Những ai bị viêm dạ dày mạn tính hoặc có vấn đề liên quan hệ tiêu hóa, thường sẽ bị khó tiêu, đầy bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Người thiếu máu: Tanin trong quả hồng có thể sẽ cản trở quá trình hấp thụ sắt. Vì vậy, nếu bạn đang cần bổ sung sắt thì không nên ăn quá nhiều trái hồng.

Người mắc bệnh tiểu đường, nhất là những ai có đường huyết không ổn định cũng không nên ăn hồng quá nhiều.