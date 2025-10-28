'Thủy long ngâm' vừa lên sóng, La Vân Hi đã bị chê vì điều này

Trên mạng xã hội tràn ngập bình luận cho rằng La Vân Hi trang điểm kỹ hơn cả nữ chính, rồi tiền trả cho phần hóa trang của La Vân Hi trong phim này phải nhiều hơn cả dàn nữ chính, nữ phụ cộng lại. Đến những cảnh quay cận La Vân Hi, ai cũng thấy rõ lớp phần dày, chiếc mũi được đánh khối rõ, mắt kẻ vẽ cầu kỳ.

Phim cổ trang Thủy Long Ngâm vừa mới lên sóng đã khiến khán giả khen chê lẫn lộn, netizen chia ra nhiều luồng ý kiến đối lập. Người khen phim có trang phục, kỹ xảo đẹp, người lại phàn nàn bối cảnh nhìn bị giả, ghép phông xanh bị lộ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đều nhất trí rằng điểm bất ổn nhất của Thủy Long Ngâm chính là lớp trang điểm quá đậm trên mặt nam chính La Vân Hi.

Nhiều người thấy tiếc nuối vì tạo hình này quá lòe loẹt, che mờ cả vẻ đẹp nguyên bản vốn rất ổn của La Vân Hi. Thậm chí khán giả sẽ mải chú ý đến lớp trang điểm mà quên xem anh diễn xuất như thế nào, tình tiết phim ra sao.

Bên cạnh đó, khán giả cho rằng khi đứng cạnh các nhân vật nữ, trông Đường Lệ Từ (nhân vật do La Vân Hi thể hiện) thiếu khí chất mạnh mẽ, không mang lại cảm giác có thể bảo vệ được họ. Thậm chí, có người còn nói đùa rằng nhìn anh gầy như que củi như vậy thì chắc gió thổi cũng bay mất.

Đáng nói hơn, tạo hình của La Vân Hi trong phim cũng bị nhận xét là lòe loẹt quá mức. Anh xuất hiện với phong cách bị đánh giá là “diêm dúa”, thậm chí trang điểm đậm hơn cả nữ chính, làm giảm độ tự nhiên của gương mặt. Một bộ phận người xem nhận xét, ánh nhìn và biểu cảm của anh thiếu sức nặng, chưa thể hiện rõ chiều sâu nội tâm phức tạp của nhân vật Đường Lệ Từ - người mang trong mình nỗi đau và mâu thuẫn giữa chính, tà.

Thực tế không chỉ ở Thủy Long Ngâm mà từ các dự án trước đó, La Vân Hi đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì vóc dáng ốm yếu của mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim của khán giả, mà mọi người cũng rất lo lắng cho sức khỏe của anh. Nhiều người nói rằng anh nên ngay lập tức giải nghệ, tạm dừng việc đóng phim để có thời gian tập luyện, làm dày vóc dáng của bản thân.

Dự án Thuỷ Long Ngâm được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên kiếp mi của tác giả Đằng Bình, thuộc thể loại võ hiệp - huyền ảo. Câu chuyện xoay quanh Đường Lệ Từ (La Vân Hi) nửa chính nửa tà bị bằng hữu lâu năm mưu hại, cuốn vào âm mưu phá hoại võ lâm của Phong Lưu điếm.

Anh lạnh lùng dõi mắt nhìn thiên hạ, dùng võ học từ Vãng Sinh Phổ thăm dò Thập Tam lâu, đấu trí với Kiếm Vương thành, liên minh cùng Bích Lạc cung, gia nhập Trung Nguyên kiếm hội, đánh cờ với Phong Lưu điếm. Xuất thân từ Phong Lưu điếm, thế nhưng giờ anh lại phải đối đầu với chính môn phái của mình để bảo vệ muôn dân.