Vừa lên sóng, 'Thủy long ngâm' do La Vân Hi đóng chính đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

“Thủy long ngâm” đã lên sóng trên nền tảng Mango TV và cũng định ngày công chiếu trên đài Hồ Nam. Đây là dự án cổ trang huyền huyễn được đầu tư rất lớn.

“Thủy long ngâm” do La Vân Hi đóng chính khởi đầu thuận lợi, thu hút nhiều thương hiệu quảng cáo. Trong 4 tập đầu, “Thủy long ngâm” chiêu thương (kêu gọi quảng cáo) từ 10 đến 11 quảng cáo cho mỗi tập phim. Với thành tích trên, “Thủy long ngâm” được xếp cùng nhóm với “Tiểu hạng nhân gia”, “Quốc sắc phương hoa”…

Nhiều ngôi sao nổi tiếng, bạn diễn cũ cũng đăng bài quảng bá giúp nam chính La Vân Hi như Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử, Ngô Cẩn Ngôn, Tống Dật, Hoàng Hiên, Tống Thiến, Chương Nhược Nam, Trần Đô Linh, Thừa Lỗi, Tiêu Yến, Trần Ngọc Kỳ, Trương Tuyết Nghênh…

Song, sau 4 tập đầu, “Thủy long ngâm” đã tạo ra làn sóng tranh luận với luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả chỉ ra rằng phim có những điểm chưa ổn như trang phục của nam chính La Vân Hi quá màu sắc, trang điểm đậm hơn diễn viên nữ. Một số cảnh quay thiếu chân thực, hiệu ứng ánh sáng gây lóa mắt, cắt ghép thiếu tính liên kết.

Khác với trailer trước đó, màu phim của “Thủy long ngâm” khi chiếu chính thức khiến người xem không hài lòng. Phần nội dung của những tập đầu không có quá nhiều điểm nhấn, chưa đủ sức kéo chân người xem.

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả bênh vực, đánh giá tích cực về “Thủy long ngâm”. Các nhân vật đều sở hữu cá tính riêng, tạo nên một bức tranh đa màu sắc. Phần kỹ xảo dù còn tranh cãi nhưng có nhiều phân đoạn được đầu tư chỉn chu, đậm nét điện ảnh. Diễn xuất của La Vân Hi và dàn nhân vật phụ được khen ngợi.

Giữa ồn ào, người hâm mộ của La Vân Hi kêu gọi khán giả hãy tiếp tục theo dõi “Thủy long ngâm” vì cái hay của phim vẫn còn ở phía sau. Đây là dự án trọng điểm của Mango TV, vì thế phần nội dung chắc chắn được đầu tư mạnh.

“Thủy long ngâm” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Thiên Kiếp Mi” của tác giả Đằng Bình. Phim thuộc thể loại cổ đại, võ hiệp, huyền huyễn, kỳ ảo.

Diễn viên tham gia có La Vân Hi, Tiêu Thuận Nghiêu, Ngao Tử Dật, Phương Dật Luân, Bao Thượng Ân, Trần Dao, Lâm Duẫn, Từ Chính Khê, Khương Trinh Vũ, Dương Sĩ Trạch, Tạ Bân Bân…

Được khen cuốn hút nhờ nội dung mới lạ, phim của La Vân Hi vẫn bị chỉ trích vì điều này Cảnh hôn giữa La Vân Hi và Tống Dật cũng không tạo cảm xúc lãng mạn cần có vì hai nhân vật cao ngang nhau, nhiều khán giả bình luận "không khác gì xem hai nhân vật nữ đang thân mật".

