La Vân Hi và Bạch Lộc sắp tái hợp lần 3 trong tiền truyện của Trường Nguyệt Tẫn Minh, sự thật thế nào?

Mới đây, trong này hội chiêu thương của Youku, dự án Chúc Nguyệt Triều Sinh đang có kế hoạch khởi quay. Theo nhiều đồn đoán, đây sẽ là tiền truyện của bộ phim đình đám Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính. Nội dung sẽ kể về cách các vị thần thiết lập thế giới mới, trước thời điểm Trụ Trời trong Bát Nhã Phù Sinh được tạo ra.

Được biết, thời điểm khi Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng, ngoài câu chuyện chính của Lê Tô Tô (Bạch Lộc đóng) và Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng) thì câu chuyện tình đẫm nước mắt của Minh Dạ - Tang Tửu (La Vân Hi - Bạch Lộc đóng) trong mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh khiến khán giả tiếc nuối.

Bên cạnh đó, cảnh đại chiến giữa Ma thần và 12 vị thần từng gây sốt mạng xã hội Trung vì độ họa chân thực, mãn nhãn cùng tình tiết cảm động. 12 vị thần trong Bát Nhã Phù Sinh không chỉ gây sốt bởi tạo hình Đôn Hoàng mới lạ, mà ảnh ghép từ poster cũng trở thành hình nền viral khắp cõi mạng xứ tỷ dân.

Dù những phân cảnh này chỉ diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy 8 tập của phim, nhưng lại là phân đoạn để lại ấn tượng và dư âm mạnh mẽ nhất trong lòng khán giả. Chính vì thế, khán giả mong chờ có một bộ phim riêng về trường đoạn này.

Không ít khán giả còn đồn đoán La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ tái hợp lần 3 trong dự án này. Giữa lúc dân tình đang háo hức thì có nhiều nguồn tin cho biết trên thực tế bộ phim này chỉ đồng tác giả với nguyên tác Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Nội dung hoàn toàn không có liên hệ về mặt cốt truyện nào với Trường Nguyệt Tẫn Minh. Chính vì thế, đồn đoán La Vân Hi và Bạch Lộc tái hợp khó có thể xảy ra. Theo một số đồn đoán khác, nữ chính của Chúc Nguyệt Triều Sinh sẽ do Trương Tịnh Nghi đảm nhận.

Có thể nói, dù kết thúc đã lâu, Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn giữ sức hút trong lòng công chúng. Vừa qua, bộ phim còn được nền tảng Youku chứng nhận nằm trong top đầu phim truyền hình cổ trang nhất năm 2023. Sự bùng nổ của bộ phim còn giúp Bạch Lộc và La Vân Hi có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất, nhận nhiều tài nguyên tốt.

Hiện tại, Bạch Lộc và La Vân Hi đều bận rộn với những dự án phim mới. Nếu La Vân Hi trở thành nam chính của Nhan tâm Ký, Thủy Long Ngâm thì nàng “gà cưng” Vu Chính cũng đóng Bắc Thượng, Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Lâm Giang Tiên.