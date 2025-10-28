Kể từ ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, ngồi mát ăn bát vàng, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ tương đối hanh thông và suôn sẻ. Người tuổi này dành hết thời gian riêng tư và tâm sức cho công việc với mong muốn quên đi những chuyện buồn về tình cảm. Nhờ đó, bản mệnh nhận được thành tích đáng kể nên bù đắp cho những nỗ lực trong một thời gian dài. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vui vẻ trở lại. Sau những sóng gió vừa qua, tình cảm giữa bạn và người ấy thêm gắn bó khăng khít với nhau. Trong khi đó, người độc thân có cơ hội hẹn hò với người khác giới trong thời gian tới.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền từ những ngành nghề tay trái cũng sẽ đến với bạn, nhất là trong lĩnh vực buôn bán dịch vụ. Nếu đang ấp ủ dự định nào đó liên quan tới làm giàu, bạn nên triển khai ngay bởi đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện.

Người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khăng khít.

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ trở nên tăng tiến. Bản mệnh đón nhận những cơ hội hợp tác làm ăn với khả năng sinh lời cao. Con giáp này chỉ cần cân đối công việc, tận dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có sẽ đạt được ngưỡng tài chính như mong đợi.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Con giáp này và đối phương có sự gắn kết bền chặt. Hai bạn luôn biết cảm thông và chia sẻ với nhau những lúc khó khăn. Những bạn độc thân cũng sẽ sớm gặp được người phù hợp nên bạn cần chờ đợi thêm thời gian ngắn nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

