Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Bưởi là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn quả bưởi.

Quả bưởi là một trong những trái cây thông dụng và được yêu thích nhất ở nước ta. Bưởi không chỉ có vị ngon chiều lòng được mọi lứa tuổi mà còn mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Thế nhưng nkhông phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn quả bưởi.

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên ăn bưởi

Người bị dạ dày, tá tràng không nên ăn bưởi

Trong bưởi chứa hàm lượng lớn chất xơ và vitamin C, người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy không nên ăn bưởi bởi trong bưởi chứa axit, các chất hữu cơ làm tăng axit trong dạ dày, gây chứng ợ nóng và khiến tình trạng viêm loét thêm trầm trọng, nhất là bưởi chua.

Người đang đói không nên ăn bưởi

Bưởi chứa một lượng axit rất lớn. Nếu ăn khi đói nó sẽ làm hại dạ dày của bạn, đặc biệt với những người đang áp dụng kiểu giảm cân với bưởi. Do đó, bạn chỉ nên ăn bưởi khi đã ăn cơm hay một chút gì đó để lót dạ. Như vậy bưởi sẽ phát huy tác dụng cải thiện tiêu hóa cho bạn. Đồng thời hạn chế việc tăng cholesterol trong máu.

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người bị tiêu hóa kém

Bưởi có tính lạnh, khiến cho người bị tiêu chảy ăn vào sẽ càng nghiêm trọng. Do vậy, nếu trong người yếu thì không nên ăn nhiều bưởi. Thông thường người ta chỉ dùng bưởi để hạ nhiệt, hạ quá mức cũng sẽ gây ra triệu chứng đau bụng…

 

Người đang dùng thuốc hạ huyết áp

Đối với một số người cao huyết áp mãn tính, để hỗ trợ hạ huyết áp nên đã sử dụng thuốc hạ huyết áp trong thời gian dài. Nhóm người này không nên ăn bưởi thường xuyên. Vì một số thành phần của thuốc và một số chất khi gặp nhau sẽ gây ra phản ứng, ức chế sự bài tiết enzyme chuyển hóa trong cơ thể. Ăn nhiều bưởi trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất bình thường, đồng thời khiến thuốc không phát huy được tác dụng, gây hại cho sức khỏe cơ thể.

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe

Ăn bưởi có tốt không có lẽ không cần bàn cãi. Nhưng không phải ai cũng biết cách ăn bưởi chuẩn. Và đây là những điều cần nhớ khi ăn bưởi bạn nhé!

Nếu có thể ăn uống bình thường, tốt nhất bạn nên ăn bưởi nguyên miếng thay vì uống nước ép bưởi. Nếu chỉ ép lấy nước uống, chúng ta đang lãng phí một lượng chất xơ dồi dào quý giá rất tốt cho đường ruột.

Bưởi tốt nhất nên ăn ngay sau khi tách múi. Để lâu ngoài môi trường, bưởi sẽ giảm tác dụng, giảm hương vị và có thể bị thiu, không tốt cho sức khỏe.

Hãy chọn 3 thời điểm ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe của bạn là: Sau bữa sáng khoảng 2 tiếng đồng hồ để đẩy nhanh quá trình chuyển hóa các chất hiệu quả. Ăn sau bữa trưa kết hợp với việc ăn giảm tinh bột và chất béo sẽ giúp bạn đánh tán mỡ thừa. Ăn bưởi vào buổi tối giúp hạn chế tích mỡ bụng vào ban đêm.

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bưởi tốt như vậy nhưng không có nghĩa là chúng ta nên ăn thoải mái. Một người trưởng thành mỗi ngày không nên ăn quá 1 trái bưởi. Bưởi là loại trái cây có tính hàn nên rất dễ gây tiêu chảy nếu bạn ăn quá nhiều. Người già và trẻ em cần điều chỉnh lượng ăn cho hợp lý.

Với trẻ em, người cao tuổi, người ốm yếu khó nhai nuốt có thể uống nước ép bưởi nhưng không nên uống nhiều. Chất xơ hòa tan pectin trong bưởi có thể tạo cảm giác no bụng, khiến họ chán ăn và lâu ngày dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.

Bưởi là "siêu trái cây" vitamin C và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bưởi là "siêu trái cây" vitamin C và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bưởi là một trong những loại trái cây được phái đẹp ưa chuộng nhất, vì nó không chỉ ngon mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng giúp cải thiện cơ thể từ trong ra ngoài.

