5 công dụng bất ngờ của bí đỏ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Bí đỏ thuộc họ bầu bí, cùng nhóm với dưa chuột và dưa gang. Về mặt thực vật học, bí đỏ là một loại quả vì có hạt bên trong, song trong ẩm thực, nó thường được xem là một loại rau.

Quả bí đỏ có hình tròn, vỏ dày màu cam hoặc vàng, bên trong là phần ruột mềm và nhiều hạt màu ngà. Tùy theo giống, hình dáng và kích thước của bí có thể khác nhau.

Bí đỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại chứa không quá nhiều calo. Trung bình 1kg bí đỏ chỉ có chứa khoảng 40 calo, vì vậy bí đỏ là là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của những người muốn giảm cân.

Hàm lượng tinh bột, protein, carotene, vitamin B, vitamin C, canxi, photpho và một số dưỡng chất khác có nhiều trong bí đỏ. Trong 100g bí đỏ chín sẽ có: 9mg photpho, 430mg kali, 23mg canxi, 17mg magiê, 0,5mg sắt, 8mg vitamin C (15% nhu cầu hàng ngày), 22mcg folacin (11% nhu cầu hàng ngày), 1mg beta-caroten.

Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng dinh dưỡng trong bí đỏ thường là 90% nước, 8% gluxit, 1% protein.

Công dụng của bí đỏ đối với sức khỏe

Tốt cho tim mạch: Bí đỏ chứa nhiều kali, chất xơ và vitamin C - những yếu tố giúp ổn định huyết áp và giảm cholesterol xấu (LDL). Các chất chống oxy hóa trong bí đỏ cũng góp phần ngăn ngừa sự oxy hóa của cholesterol, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Giảm cân: Bí đỏ ít calo, trong 100g bí đỏ chín chỉ chứa khoảng 40 calo nhưng lại có rất nhiều chất xơ giúp no lâu. Loại thực phẩm này thúc đẩy tiêu hóa nhưng lại hạn chế sự thèm ăn. Hàm lượng calo và chất béo trong bí đỏ cũng rất thấp nên đây là thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho não bộ: Bí đỏ có hàm lượng các axit glutamine cao, đây là một chất thiết yếu cho hoạt động của não bộ, giúp tăng cường trí nhớ và độ tập trung. Các bà mẹ khi mang thai nên bổ sung bí đỏ vào chế độ ăn sẽ giúp cung cấp dưỡng chất cho sự phát triển não bộ của thai nhi.

Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ chứa nhiều beta-carotene, vitamin A, C, E, sắt và folate, bí đỏ giúp tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Vitamin A góp phần củng cố niêm mạc ruột, trong khi vitamin C giúp tăng sản sinh bạch cầu và làm lành vết thương nhanh hơn.

Bảo vệ và cải thiện thị lực: Beta-carotene trong bí đỏ giúp võng mạc hấp thu ánh sáng tốt hơn, duy trì thị lực. Ngoài ra, các chất lutein và zeaxanthin có trong bí đỏ còn giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể - 2 nguyên nhân phổ biến gây suy giảm thị lực ở người cao tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Các lưu ý khi sử dụng bí đỏ

Không lạm dụng: Ăn quá nhiều bí đỏ có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa do hàm lượng chất xơ cao.

Dị ứng: Những người nhạy cảm có thể gặp phản ứng dị ứng như buồn nôn, khó thở, đau bụng; cần theo dõi kỹ và tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu cần.

Tránh sử dụng bí đỏ quá già hoặc để lâu ngày: Có thể khiến lượng đường trong quả lên men, tạo độc tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Không ăn khi rối loạn tiêu hóa: Bí đỏ có thể tăng cường lợi tiểu, làm gia tăng bài tiết nước và muối qua nước tiểu, gây không tốt cho người dùng thuốc đặc biệt như lithium.

Chọn bí đỏ sạch, không chứa thuốc bảo vệ thực vật: Nên ưu tiên bí đỏ hữu cơ hoặc nguồn gốc rõ ràng để tránh ngộ độc do hóa chất.