Nhắc đến rau tiến vua, ai cũng biết đây là loại thực phẩm có hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao. Món ăn này có hương vị thơm ngon, lại dễ chế biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rau tiến vua có tác dụng gì.

Rau tiến vua, còn được biết đến với những cái tên như rau cần biển, rau công sôi, là loại rau mọc hoang dã ở vùng ven biển nhiều nước trên thế giới. Sở dĩ có tên gọi "rau tiến vua" bởi theo sử sách, loại rau này từng được dâng lên vua chúa như một loại cống phẩm quý giá. Ngày nay, nhờ những nghiên cứu khoa học, chúng ta đã có cái nhìn rõ ràng hơn về giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà rau tiến vua mang lại.

Rau tiến vua và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau tiến vua

Thanh nhiệt, giải độc

Theo nhiều nghiên cứu, loại rau này tốt hơn so với cam, bưởi, xoài, dứa,… Ăn rau tiến vua thường xuyên giúp làm mát cơ thể đồng thời loại bỏ những độc tố bên trong cơ thể ra ngoài.

Làm đẹp da

Đây chắc chắn là công dụng mà nhiều chị em phụ nữ mong đợi. Chính nhờ tính mát và khả năng giải độ mà chị em sẽ không lo những vấn để về da như mụn, nhọt,… Đặc biệt, là loại rau giàu vitamin E nên chúng giúp người dùng có làn da sáng mịn, loại bỏ nếp nhăn và giúp trẻ hóa làn da.

Rau tiến vua và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa

Ngoài vitamin E, rau tiến vua còn giàu axit amin, pectin và protein cũng như các chất chống oxy hóa khác. Sử dụng rau này thường xuyên giúp cơ thể căng tràn sức sống, không cảm thấy uể oải, mệt mỏi. Từ đó, quá trình lão hóa bên trong và cả bên ngoài bị đẩy lùi, đây là một trong những loại thực phẩm có khả năng chống oxy hóa mạnh nhất.

Hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí nhớ

Đây là loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao và tốt cho sức khỏe. Theo thống kê trong rau tiến vua có chứa hơn 20 loại khoáng chất và axit amin thiết yếu cho cơ thể. Do đó, loại rau mềm này có khả năng hạ huyết áp, làm giãn mạch máu, kích thích các mạch máu lưu thông từ đó tăng cường trí nhớ. 

Rau tiến vua và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn rau tiến vua khô ngon

Rau tiến vua có giá thành không quá cao, lại rất dễ mua. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn rau tiến vua ngon để làm nên món ăn chất lượng, bổ dưỡng. Dưới đây là những mẹo “nhỏ nhưng có võ”, giúp bạn chọn được rau tiến vua thơm ngon như ý muốn:

Rau tươi, có màu xanh xám nhẹ, nhìn bắt mắt;

Cọng rau đều nhau, không bị nấm, mốc;

Có mùi thơm đặc trưng và không có mùi lạ.

Gân bò muối rau tiến vua là một trong số món ngon được làm từ gân bò. Món này có vị chua ngọt, cay nồng của tỏi ớt, gừng, vị thanh mát của rau tiến vua, đặc biệt nhai trong miệng lại giòn sần sật khiến khách thích mê.

