Rau tiến vua là rau gì? Rau tiến vua nấu món gì ngon?

Rau tiến vua là một trong những loại chứa nhiều thành phần dinh dưỡng , được chế biến thành nhiều món ăn ngon, giá thành của nó lại tương đối đắt đỏ. Vậy bạn đã biết rau tiến vua là rau gì chưa? Tác dụng của rau tiến vua với sức khỏe con người ra sao? Rau tiến vua nấu món gì thì hợp? Mời các bạn cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu chi tiết trong bài viết!

Loại rau quý này còn được gọi với những cái tên như rau công sôi, rau cần biển, rau câu hay rau cần khô. Rau tiến vua tiếng anh là Dried Mountain Jelly Vegetable. Ngoài ra có các tên gọi là khác như là Gong cai, choi gong, tai gan, vegetable loud, tribute vegetable, tribute greens, mountain jelly vegetable, gong CAI /贡菜/ TAI GAN /苔干(China).

Rau tiến vua còn được gọi là rau cần biển hoặc rau công sôi, là loại rau mọc ven biển, có thân và lá mềm nhưng dài, kích thước tầm cỡ ngón tay út. Rau tiến vua được trồng ở Trung Quốc, hiện chưa thấy trồng ở Việt Nam. Do đó, những sản phẩm rau tiến vua hiện nay đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Đặc điểm

Loại rau này có thân lá đôi. Tức là lá và thân là một và luôn chỉ có hai nhánh, có hình như một loại rễ củ. Thân của rau mềm, nhưng dai, lớn bằng ngón tay út hoặc to hơn. Thời điểm để thu hoạch rau là vào tháng 4 âm lịch hằng năm. Ngoài rau tiến vua tươi, hiện nay trên thị trường còn có bán rau ở dạng khô, rau muối chua hoặc ngâm chua ngọt.

Các loại rau tiến vua

Thị trường hiện nay có 2 loại rau tiến vua:

Rau tiến vua khô: Sau khi thu hoạch, rau tiến vua sẽ được đưa vào lò sấy và đóng thành túi nhỏ, chuyển ra các đại lý, cửa hàng. Trước khi ăn, bạn chỉ cần lấy 1 nắm nhỏ, ngâm 2-3 tiếng trong nước, rau sẽ nở to ra, vẫn giữ được hương vị thơm ngon khi chế biến.

Rau tiến vua khô nhìn như rơm - Ảnh minh họa: Internet

Rau tiến vua muối chua: Giá thành của rau tiến vua muối khác nhau tùy theo nguyên liệu muối chua đơn giản hay trộn thêm nguyên liệu nào khác.

Giá thành.

Giá của rau tiến vua vào khoảng 200 – 300k/kg trong khi rau tiến vua khô từ 300k – 500k/kg. Rau Tiến Vua trên thị trường khá là khan hiếm. Do đó bạn muốn mua phải đặt trước vài tuần mới có.

Xuất xứ rau tiến vua

Rau tiến vua được trồng ở đâu, có ở đâu? Loại rau này thường mọc ở vùng ven biển và rất khó thích ứng với nước ngọt.

Rau tiến vua còn gọi là rau cần biển hay rau cần khô, thường mọc ở vùng ven biển. Rau tiến vua là đặc sản của tỉnh An Huy (Trung Quốc), đa phần rau trên thị trường hiện nay đều nhập khẩu từ đây

Có nên ăn rau tiến vua?

Rau được mệnh danh là rất “lành”, ngay cả phụ nữ mang thai cũng không cần phải kiêng loại rau này. Hàm lượng dinh dưỡng trong rau rất cao như vitamin A, C, E, sắt, canxi, phốt pho, kẽm, pectin, axit amin… Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng loại rau này và không phải lăn tăn suy nghĩ rau cần biển có tốt cho bà bầu hay không? Bất kỳ đối tượng nào cũng có thể sử dụng món ăn được chế biến từ loại rau này.

Cách bảo quản rau tiến vua khô

Để có thể sử dụng lâu dài trong khoảng thời gian 1 năm, rau đã được làm dưới dạng phơi khô cho teo hết lại. Khi cần dùng, bạn chỉ cần đem rau ngâm vào nước vài tiếng đồng hồ. Rau sẽ nhanh chóng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Đặc biệt, dù là dạng khô hay tươi thì rau vẫn giữ nguyên những giá trị dinh dưỡng.

Cách chọn rau tiến vua khô

Chọn rau tiến vua khô mới là rau tiến vua có màu xanh xám nhẹ. Nhìn màu còn tươi.

Nhìn bằng mắt thường: Các cọng rau tiến vua đều nhau, chọn rau tiến vua khô không có nấm mốc.

Về mùi hương: Rau tiến vua chất lượng là rau có mùi hương đặc trưng của rau tiến vua, không có mùi hương lạ của nấm mốc

Công dụng của rau tiến vua

Rau tiến vua chứa nhiều chất xơ, nước, vitamin, khoáng chất, ít calo. Việc thường xuyên ăn rau tiến vua sẽ giúp xoa dịu dây thần kinh, hỗ trợ tiêu hóa, dạ dày khỏe hơn, giảm táo bón,... Đặc biệt, công dụng nổi bật nhất không thể bỏ qua của rau tiến vua chính là dưỡng thai cho bà bầu và hỗ trợ giảm cân.

Cụ thể, những tác dụng của rau đó là:

Tốt cho tim mạch

Chống lão hóa, thanh nhiệt, giải độc

Tốt cho hệ tiêu hóa

Phòng chống ung thư

Làm đẹp da

Tốt cho phụ nữ có thai và sự phát triển của thai nhi

Rau tiến vua nấu món gì ngon?

Các món ngon với rau tiến vua được biết đến.

Thịt trâu xào rau cần biển

Rau cần biển xào tôm

Rau cần biển xào lòng gà

Chân gà ngâm rau cần biển

Rau cần biển xào thịt heo

Rau cần biển xào bò

Salad rau

Nộm sứa rau cần biển

Rau cần biển nấu canh

…

Trước khi chế biến nên xử lý rau tiến vua như thế nào.

Trước khi chế biến thành món ăn, bạn lấy Rau Tiến Vua Khô mang đi ngâm trong nước cho nó nở ra. Thời gian ngâm thường là khoảng 2 – 3 tiếng một số người lại ngâm lâu hơn. Thường ngâm trong nước lạnh sẽ lâu hơn nhưng lại giòn hơn. Nếu bạn ngâm trong nước ấm rau nhanh nở hơn nhưng sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Rau Tiến Vua Khô sau khi ngâm nở có thể ăn sống. Rau Tiến Vua ăn kèm với các món kho như thịt heo kho, thịt gà kho, thịt vịt kho, cá kho,…

Rau tiến vua xào thịt bò

Rau tiến vua xào gì ngon? Hãy tham khảo ngay công thức chế biến rau tiến vua xào thịt bò dưới đây!

Nguyên liệu gồm có:

Rau tiến vua: 50g.

Thịt bò: 200g.

Cà rốt: 1 củ nhỏ.

Dầu ăn, tiêu, muối, bột ngọt, tỏi băm.

Rau tiến vua xào thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Rau tiến vua ngâm khoảng 2 tiếng trong nước lạnh hoặc ngâm qua đêm cũng được. Sau đó, vớt ra, để ráo rồi cắt miếng vừa ăn. Cà rốt cắt miếng vừa ăn. Tỏi bóc vỏ rồi đập dập. Thịt bò ướp cùng với dầu hào khoảng 15 phút.

Bước 2: Phi ½ tỏi trên chảo cho vàng, sau đó cho rau tiến vua, cà rốt vào cùng rồi đảo đều trong khoảng 3-5 phút. Khi rau chín thì cho thêm chút bột nêm, đổ ra đĩa.

Bước 3: Thêm dầu, cho phần tỏi còn lại vào phi thơm lên, đổ thịt bò vào xào chín. Tiếp theo, cho rau vào cùng và đảo đều, nêm nếm cho vừa miệng.

Sau khi xào xong, rau tiến vua vẫn giữ được màu xanh, vị ngọt, giòn, ăn cùng thịt bò ẩm mềm chắc chắn sẽ khiến nhiều người mê mẩn.

Rau tiến vua nấu canh thịt viên

Rau tiến vua làm món gì ngon? Món canh rau tiến vua thịt viên vừa giòn, có vị chua nhẹ của dứa, vị ngọt của thịt nạc viên, rất đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác ngon miệng cho cả gia đình sum vầy bên bữa tối.

Rau tiến vua nấu canh thịt viên - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm có:

Rau tiến vua: 20g.

Dứa: ½ lát vừa ăn.

Thịt băm: 300g.

Hành lá, mùi tàu, hành khô, hạt nêm, muối, đường.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đổ thịt nạc băm ra bát, thêm 1 thìa muối nhỏ, chút hạt tiêu rồi trộn đều, ướp tầm 10 phút.

Bước 2: Ngâm rau tiến vua cho nở ra, rửa sạch rồi cắt khúc ngắn vừa ăn.

Bước 3: Gọt bỏ mắt dứa, thái dứa thành lát vừa ăn. Sau đó, cho chút dầu ăn vào nồi, đun nóng, cho hành vào phi thơm, đổ dứa vào đảo trong 3 phút. Tiếp theo, cho 2-3 bát con nước lọc vào nồi rồi đun sôi khoảng 10 phút.

Bước 4: Dùng thìa múc thịt thành các viên tròn, cho vào nồi canh dứa. Đun cho đến khi thịt chín.

Bước 5: Nêm gia vị vừa ăn rồi cho rau tiến vua vào đun cùng đến khi sôi nhẹ, tắt bếp. Không đun lâu, làm rau mất giòn.

Bước 6: Thêm hành lá, mùi tàu đã thái nhỏ vào. Múc ra bát tô lớn, ăn cùng với cơm.

Nộm rau tiến vua tai lợn

Rau tiến vua tai lợn là một món ngon từ rau tiến vua mà bạn nên thử.

Nộm rau tiến vua tai lợn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm có:

2 cái tai lợn.

100gr rau tiến vua khô.

1 củ su hào.

1 củ cà rốt.

1 mớ rau kinh giới.

1 mớ rau mùi.

Lạc rang vừa đủ.

Ớt, tỏi, nước mắm, đường, chanh.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch su hào, cà rốt, gọt vỏ và thái nhỏ. Bóp chút muối rồi để riêng ra. Khoảng 3 phút sau thì rửa lại vừa nước nhiều lần cho hết mặn. Rau kinh giới và rau mùi đem thái rối.

Bước 2: Rửa sạch tai heo rồi luộc chín. Khi tai heo chín, vớt ra bát nước đá hoặc nước đun sôi để nguội, cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30-40 phút. Điều này sẽ giúp tai heo giòn hơn. Sau đó, dùng dao thái mỏng tai heo.

Bước 3: Ngâm rau tiến vua trong chậu nước khoảng 3-4 tiếng để rau tiến vua nở hết cỡ. Sau đó, rửa sạch rau nhẹ nhàng rồi cắt thành từng khúc 5-7cm.

Bước 4: Vắt 1 quả chanh vào chậu nước để ngâm rau tiến vua khoảng 10 phút. Vớt rau ra rổ, để ráo nước.

Bước 5: Trộn đều 3 muỗng canh nước mắm, 3 thìa đường, 2 muỗng canh nước lọc. Sau đó, đun hỗn hợp sôi lên để đường tan hết rồi tắt bếp. Thêm nước cốt chanh, ớt băm, tỏi băm vào rồi khuấy đều.

Làm nước trộn nộm rau tiến vua tai lợn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Cho rau tiến vua, tai heo, cà rốt, su hào vào 1 cái bát to, sau đó cho nước trộn đã làm ở bước 5 vào trộn đều lên. Khi ăn, cho thêm lạc và rau thơm vào.

Mong rằng qua những thông tin trên, bạn đọc đã biết được rau tiến vua nấu món gì ngon. Chúc cả gia đình bạn ngon miệng với những hương vị mới lạ từ rau tiến vua!