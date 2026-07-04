NÓNG: Người thân, bạn bè đến nhà ngủ lại qua đêm phải khai báo lưu trú từ ngày 1/7

Đời sống 04/07/2026 15:11

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, việc ngủ lại nhà người thân, bạn bè cũng thuộc trường hợp phải thông báo lưu trú qua đêm.

Theo thông tin từ VnExpress, từ ngày 1/7, quy định mới về thông báo lưu trú chính thức có hiệu lực, trong đó làm rõ trách nhiệm khai báo khi có người ở lại qua đêm tại nhà riêng, cơ sở lưu trú hoặc các địa điểm có chức năng lưu trú.

Theo Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, Điều 30 Luật Cư trú được sửa đổi theo hướng: Khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Quy định này cũng áp dụng với người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình nhưng cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó, người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo lưu trú.

NÓNG: Người thân, bạn bè đến nhà ngủ lại qua đêm phải khai báo lưu trú từ ngày 1/7 - Ảnh 1
Công an kiểm tra lưu trú - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nội dung thông báo gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú và địa chỉ lưu trú. Việc thông báo phải được thực hiện trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người đến lưu trú sau 23h, việc thông báo phải hoàn thành trước 8h ngày hôm sau.

Người có trách nhiệm thông báo lưu trú có thể thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an nơi có địa điểm lưu trú hoặc khai báo trực tuyến qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn.

Về xử phạt, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định cá nhân không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác, mức phạt được xác định theo số người không được thông báo lưu trú. Cụ thể, không thông báo từ 1 đến 3 người lưu trú bị phạt 2-4 triệu đồng; từ 4 đến 8 người bị phạt 4-8 triệu đồng; từ 9 người trở lên bị phạt 8-12 triệu đồng.

Người đàn ông bị bình gas mini bắn trúng đầu, vỡ xương sọ khi đang ăn trưa

Người đàn ông bị bình gas mini bắn trúng đầu, vỡ xương sọ khi đang ăn trưa

Ngày 3/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa ngoại thần kinh vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do bình gas mini phát nổ, gây vỡ xương sọ và tổn thương não nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   khai báo lưu trú tin moi ngủ qua đêm

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Người thân, bạn bè đến nhà ngủ lại qua đêm phải khai báo lưu trú từ ngày 1/7

NÓNG: Người thân, bạn bè đến nhà ngủ lại qua đêm phải khai báo lưu trú từ ngày 1/7

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, trúng số độc đắc, tài lộc vào nhà tới tấp sau ngày 6/7/2026

3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, trúng số độc đắc, tài lộc vào nhà tới tấp sau ngày 6/7/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài phủi sạch khó khăn đúng ngày 5/7/2026, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Thần Tài phủi sạch khó khăn đúng ngày 5/7/2026, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Người đàn ông bị bình gas mini bắn trúng đầu, vỡ xương sọ khi đang ăn trưa

Người đàn ông bị bình gas mini bắn trúng đầu, vỡ xương sọ khi đang ăn trưa

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 10 loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da Hàn Quốc bán tại Việt Nam

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 10 loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da Hàn Quốc bán tại Việt Nam

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao bố phía sau công ty

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao bố phía sau công ty

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Trong 7 ngày liên tiếp (4/7-12/7), 3 con giáp tài lộc vượng phát, ngồi không cũng giàu, có số thành tỷ phú, lên hương ngang hàng đại gia

Trong 7 ngày liên tiếp (4/7-12/7), 3 con giáp tài lộc vượng phát, ngồi không cũng giàu, có số thành tỷ phú, lên hương ngang hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/7-6/7), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/7-6/7), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 10 loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da Hàn Quốc bán tại Việt Nam

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 10 loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da Hàn Quốc bán tại Việt Nam

Bão số 1 giật cấp 11 đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

Bão số 1 giật cấp 11 đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông bị bình gas mini bắn trúng đầu, vỡ xương sọ khi đang ăn trưa

Người đàn ông bị bình gas mini bắn trúng đầu, vỡ xương sọ khi đang ăn trưa

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 10 loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da Hàn Quốc bán tại Việt Nam

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 10 loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da Hàn Quốc bán tại Việt Nam

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao bố phía sau công ty

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao bố phía sau công ty

Sản phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh bé trai nặng 3,5kg ngay trên ô tô

Sản phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh bé trai nặng 3,5kg ngay trên ô tô

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng

NÓNG: Danh tính đôi vợ chồng bị bắt quả tang sản xuất 10.000 áo thun giả thương hiệu nổi tiếng

NÓNG: Danh tính đôi vợ chồng bị bắt quả tang sản xuất 10.000 áo thun giả thương hiệu nổi tiếng