NÓNG: Người thân, bạn bè đến nhà ngủ lại qua đêm phải khai báo lưu trú từ ngày 1/7

Đời sống 04/07/2026 15:11

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, việc ngủ lại nhà người thân, bạn bè cũng thuộc trường hợp phải thông báo lưu trú qua đêm.

Theo thông tin từ VnExpress, từ ngày 1/7, quy định mới về thông báo lưu trú chính thức có hiệu lực, trong đó làm rõ trách nhiệm khai báo khi có người ở lại qua đêm tại nhà riêng, cơ sở lưu trú hoặc các địa điểm có chức năng lưu trú.

Theo Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, Điều 30 Luật Cư trú được sửa đổi theo hướng: Khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Quy định này cũng áp dụng với người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình nhưng cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó, người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo lưu trú.

NÓNG: Người thân, bạn bè đến nhà ngủ lại qua đêm phải khai báo lưu trú từ ngày 1/7 - Ảnh 1
Công an kiểm tra lưu trú - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nội dung thông báo gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú và địa chỉ lưu trú. Việc thông báo phải được thực hiện trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người đến lưu trú sau 23h, việc thông báo phải hoàn thành trước 8h ngày hôm sau.

Người có trách nhiệm thông báo lưu trú có thể thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an nơi có địa điểm lưu trú hoặc khai báo trực tuyến qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn.

Về xử phạt, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định cá nhân không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác, mức phạt được xác định theo số người không được thông báo lưu trú. Cụ thể, không thông báo từ 1 đến 3 người lưu trú bị phạt 2-4 triệu đồng; từ 4 đến 8 người bị phạt 4-8 triệu đồng; từ 9 người trở lên bị phạt 8-12 triệu đồng.

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