Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang điều tra, xác minh vụ người chết chưa rõ nguyên nhân, tại bờ kè phía sau một công ty may trên đường 17, phường Hiệp Bình.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang điều tra, xác minh vụ người chết chưa rõ nguyên nhân, tại bờ kè phía sau một công ty may trên đường 17, phường Hiệp Bình.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 3/7, anh L.M.P. (SN 1986, nhân viên vệ sinh của công ty may) phát hiện một bao bố màu xanh, bốc mùi hôi thối, bên trong có tử thi nên thông báo cho Công an TPHCM.

Trang phục của nạn nhân khi được phát hiện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua kiểm tra, nhà chức trách xác định tử thi là nữ giới, tử vong khoảng 4 ngày. Nạn nhân có thể trạng trung bình, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6m, tóc dài và có màu nâu đen, móng tay, móng chân được sơn màu hồng. Người này mặc áo thun ba lỗ và quần ngắn màu đen.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM thông báo người nào là thân nhân hoặc biết được tung tích của nạn nhân, đề nghị thông báo hoặc trực tiếp liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc qua số điện thoại 0693.187.200 để phối hợp giải quyết.

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