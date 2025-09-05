Đậu xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng ăn thế nào mới đúng cách, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 05/09/2025 04:00

Đậu xanh là một trong những thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn của gia đình, góp phần tạo nên nhiều món ăn ngon,… Không chỉ vậy, đậu xanh còn đem lại nhiều lợi ích với sức khỏe chúng ta.

Đậu xanh rất giàu vitamin và khoáng chất. Các loại đậu là một trong những nguồn protein thực vật tốt nhất. Chúng rất giàu axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất, chẳng hạn như phenylalanine, leucine, isoleucine, valine, lysine, arginine,...

Đậu xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng ăn thế nào mới đúng cách, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Vì đậu xanh cũng được tiêu thụ khi nảy mầm nên điều quan trọng cần lưu ý là việc nảy mầm sẽ làm thay đổi thành phần dinh dưỡng của chúng. Đậu nảy mầm chứa ít calo hơn, nhiều axit amin tự do và chất chống oxy hóa hơn so với đậu chưa nảy mầm.

Hơn nữa, việc nảy mầm làm giảm mức axit phytic, một chất phản dinh dưỡng. Chất phản dinh dưỡng có thể làm giảm sự hấp thu các khoáng chất như kẽm, magie và canxi.

Công dụng của đậu xanh đối với sức khỏe 

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Đậu xanh ít chất béo, giàu protein và chất xơ sẽ tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức; đồng thời tinh bột kháng trong đậu xanh làm giảm hấp thu calo, từ đó giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Đậu xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng ăn thế nào mới đúng cách, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ trong đậu xanh giúp tăng cường nhu động ruột, phòng chống táo bón. Ngoài ra oligosaccharide cùng các tinh bột kháng là những thành phần từ đậu xanh giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện sức khỏe đường ruột.

Tăng cường miễn dịch và chống viêm: Đậu xanh chứa các hợp chất phenolic, flavonoid có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, chống virus; cùng với các vitamin và khoáng chất sẽ giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Tác dụng giải độc: Đậu xanh là vị thuốc tự nhiên thường được dân gian sử dụng để hạ sốt và giải độc trong nhiều trường hợp. Một số nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh khả năng giảm độc tính một số kim loại nặng và thuốc trừ sâu của đậu xanh.

Đậu xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng ăn thế nào mới đúng cách, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Bảo vệ da và chống lão hóa: Chất chống oxy hóa (vitexin, isovitexin, phenolic) có trong đậu xanh giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UV, làm chậm quá trình lão hóa.

Một số lưu ý khi sử dụng đậu xanh

Đậu xanh là thực phẩm lành tính, tuy nhiên nếu chế biến và ăn không đúng cách, không đúng thời điểm sẽ gây nhiều tác dụng phụ như:

- Ăn đậu xanh khi bị tiêu chảy sẽ làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

- Một số người có thể dị ứng với đậu xanh.

- Trong đậu xanh có chứa lectin, chất này có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe như ợ hơi, khó tiêu, đầy bụng nếu tiêu thụ với số lượng lớn.

Để đạt được những tác dụng của đậu xanh và hạn chế tác dụng phụ cần chú ý những điều sau:

Đậu xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng ăn thế nào mới đúng cách, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
- Không nên ăn đậu xanh khi đói để tránh hại dạ dày.

- Không nên tiêu thụ quá nhiều, chỉ nên ăn 2 – 3 lần trong một tuần, đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ vào khẩu phần ăn.

- Cần ngâm đậu xanh trước khi chế biến khoảng vài giờ để giảm thiểu lượng phylate có trong chúng. Chất này cản trở hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, ví dụ như calci.

- Chế biến hợp lý: Kết hợp đậu xanh với các thực phẩm khác một cách hợp lý sẽ giúp chữa nhiều bệnh, ví dụ: Cháo đậu xanh nấu với gạo tẻ giúp giải độc, hạ khí; cháo đậu xanh vừng giúp chữa bí tiểu do nóng…

