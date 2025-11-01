Sau hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 01/11/2025 04:50

3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của người đi trước, khiến khối tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ không có nhiều biến động, bản mệnh và nửa kia vẫn đành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc nhưng tình yêu lại chưa có cơ hội thăng hoa. Đồng thời, bạn đừng cố gắng che giấu cảm xúc mà cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, chia sẻ nhiều hơn sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn.

Sau hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Quý nhân phù trợ, người tuổi Thân nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh, trở thành một người nổi bật trong thời điểm tới. Bạn có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn.

Vận trình tình duyên của con giáp này sẽ trở nên khá may mắn. Bạn được đối phương yêu thương và quan tâm hết mực. Điều này khiến người tuổi này có thêm động lực để tiến về phía trước.

Sau hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn có những chuyển biến tích cực vào thời gian tới. Dù con giáp này gặp chút trục trặc nhưng có vẫn có người giúp đỡ kịp thời, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có người hỗ trợ, bản mệnh vẫn phải dựa vào khả năng của chính mình. Về phương diện tài lộc, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh bàn bạc, gặp gỡ khách hàng ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn. 

Vận trình tình cảm khởi sắc, bạn và đối phương hài hòa về mặt tính cách, biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân có lẽ cần bỏ nhiều thời gian hơn để tìm kiếm một nửa cho mình. Dù đã bỏ bớt nhiều tiêu chuẩn nhưng dường như xung quanh có quá ít người có thể đáp ứng nổi những điều đó. 

Sau hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 26 phút trước
Nam thanh niên đánh thai phụ vì 'bán mì tôm đắt' tiếp tục đi gây rối

Nam thanh niên đánh thai phụ vì 'bán mì tôm đắt' tiếp tục đi gây rối

Đời sống 26 phút trước
Nhà kho giữa khu dân cư cháy ngùn ngụt ở TP.HCM: Khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, người dân tháo chạy

Nhà kho giữa khu dân cư cháy ngùn ngụt ở TP.HCM: Khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, người dân tháo chạy

Đời sống 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Sau hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/11/2025), 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/11/2025), 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/1/2025), biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Cuối ngày hôm nay (1/1/2025), biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Hậu trường 8 giờ 23 phút trước
Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Hậu trường 8 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Sau ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Đời sống 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ đánh ghen, rạch mặt 'tình địch' tại bữa nhậu

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ đánh ghen, rạch mặt 'tình địch' tại bữa nhậu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', sự nghiệp 'gặt hái được quả ngọt', tài lộc tăng tiến vượt bậc

Đúng hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', sự nghiệp 'gặt hái được quả ngọt', tài lộc tăng tiến vượt bậc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/11/2025), 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/11/2025), 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành viên mãn

Cuối ngày hôm nay (1/1/2025), biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Cuối ngày hôm nay (1/1/2025), biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Sau ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Sau ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/11/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/11/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời