Trần Triệu Quí trong thời gian bị khởi tố, cho tại ngoại, vì đánh thai phụ bán tạp hóa đã tiếp tục đi đánh nhau gây thương tích, nên bị công an bắt giam.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 31/10, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Gây rối trật tự nơi công cộng.

Theo đó, ngày 10/10, Trần Triệu Quí bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, khởi tố về tội Gây rối trật tự nơi công cộng nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Quí được xác định đã hành hung thai phụ là chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) khiến nạn nhân phải nhập viện.

Theo công an, lý do thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tại ngoại thành bắt tạm giam do bị can Trần Triệu Quí đã vi phạm cam kết.

Trong thời gian được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Quí đã tham gia một vụ đánh nhau tại quán nhậu thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu.

Bị can Trần Triệu Quí chính thức bị bắt tạm giam - Ảnh: Báo Dân trí

Như báo Dân trí đưa tin, khoảng 2h10 ngày 21/9, thanh niên xăm trổ (sau đó được xác định là Trần Triệu Quí) ghé vào cửa hàng đối diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên của chị N. để hỏi mua mì tôm khoai tây. Chị N. trả lời 10.000 đồng/gói và bị Quý cằn nhằn cho rằng mì quá đắt.

Quí dọa đá vào đầu rồi đạp vào vùng bụng của chị N.. Thời điểm bị đánh chị N. đang mang thai ở tháng thứ 4 và phải vào viện điều trị, theo dõi.

Hành vi đánh rồi hăm dọa, uy hiếp phụ nữ đang mang thai của bị can Trần Triệu Quí được cơ quan công an xác định là trái với đạo đức, làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, thể hiện tính côn đồ, ngông cuồng, thách thức pháp luật.

