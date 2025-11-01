Nam thanh niên đánh thai phụ vì 'bán mì tôm đắt' tiếp tục đi gây rối

Đời sống 01/11/2025 05:30

Trần Triệu Quí trong thời gian bị khởi tố, cho tại ngoại, vì đánh thai phụ bán tạp hóa đã tiếp tục đi đánh nhau gây thương tích, nên bị công an bắt giam.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 31/10, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Gây rối trật tự nơi công cộng.

Theo đó, ngày 10/10, Trần Triệu Quí bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, khởi tố về tội Gây rối trật tự nơi công cộng nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Quí được xác định đã hành hung thai phụ là chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) khiến nạn nhân phải nhập viện.

Theo công an, lý do thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tại ngoại thành bắt tạm giam do bị can Trần Triệu Quí đã vi phạm cam kết.

Trong thời gian được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Quí đã tham gia một vụ đánh nhau tại quán nhậu thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu.

Nam thanh niên đánh thai phụ vì 'bán mì tôm đắt' tiếp tục đi gây rối - Ảnh 1
Bị can Trần Triệu Quí chính thức bị bắt tạm giam - Ảnh: Báo Dân trí 

Như báo Dân trí đưa tin, khoảng 2h10 ngày 21/9, thanh niên xăm trổ (sau đó được xác định là Trần Triệu Quí) ghé vào cửa hàng đối diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên của chị N. để hỏi mua mì tôm khoai tây. Chị N. trả lời 10.000 đồng/gói và bị Quý cằn nhằn cho rằng mì quá đắt.

Quí dọa đá vào đầu rồi đạp vào vùng bụng của chị N.. Thời điểm bị đánh chị N. đang mang thai ở tháng thứ 4 và phải vào viện điều trị, theo dõi.

Hành vi đánh rồi hăm dọa, uy hiếp phụ nữ đang mang thai của bị can Trần Triệu Quí được cơ quan công an xác định là trái với đạo đức, làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, thể hiện tính côn đồ, ngông cuồng, thách thức pháp luật.

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh người hành hung thai phụ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 26 phút trước
Nam thanh niên đánh thai phụ vì 'bán mì tôm đắt' tiếp tục đi gây rối

Nam thanh niên đánh thai phụ vì 'bán mì tôm đắt' tiếp tục đi gây rối

Đời sống 26 phút trước
Nhà kho giữa khu dân cư cháy ngùn ngụt ở TP.HCM: Khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, người dân tháo chạy

Nhà kho giữa khu dân cư cháy ngùn ngụt ở TP.HCM: Khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, người dân tháo chạy

Đời sống 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Sau hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/11/2025), 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/11/2025), 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/1/2025), biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Cuối ngày hôm nay (1/1/2025), biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Hậu trường 8 giờ 22 phút trước
Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Hậu trường 8 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Sau ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Đời sống 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ đánh ghen, rạch mặt 'tình địch' tại bữa nhậu

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ đánh ghen, rạch mặt 'tình địch' tại bữa nhậu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà kho giữa khu dân cư cháy ngùn ngụt ở TP.HCM: Khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, người dân tháo chạy

Nhà kho giữa khu dân cư cháy ngùn ngụt ở TP.HCM: Khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, người dân tháo chạy

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Lời khai của ca sĩ Vũ Hà về 'lần duy nhất vào King Club đánh bạc'

Lời khai của ca sĩ Vũ Hà về 'lần duy nhất vào King Club đánh bạc'

Tiktoker Hải Bé bị khởi tố thêm tội danh 'Trốn thuế': Doanh thu hơn 101 tỉ đồng nhưng chỉ khai báo hơn 15 tỉ đồng

Tiktoker Hải Bé bị khởi tố thêm tội danh 'Trốn thuế': Doanh thu hơn 101 tỉ đồng nhưng chỉ khai báo hơn 15 tỉ đồng

Con gái bàng hoàng phát hiện cha tử vong trong căn nhà khóa trái cửa, bất ngờ danh tính nghi phạm

Con gái bàng hoàng phát hiện cha tử vong trong căn nhà khóa trái cửa, bất ngờ danh tính nghi phạm

Danh tính Facebooker ở Hà Nội bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật

Danh tính Facebooker ở Hà Nội bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật