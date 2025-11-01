Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 01/11/2025 05:30

Phở là món ăn sáng được nhiều người lựa chọn nhưng có một số điểm quan trọng cần lưu ý để món ăn này thực sự trở thành nguồn dinh dưỡng có lợi.

Một tô phở bò trung bình cung cấp khoảng 350–400 kcal, đủ năng lượng cho một bữa sáng tiêu chuẩn. Thịt bò hoặc thịt gà là nguồn protein chất lượng cao, giúp duy trì khối lượng cơ bắp và tạo cảm giác no lâu. Bánh phở là nguồn cung cấp tinh bột - dưỡng chất thiết yếu cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh vào buổi sáng.

Bữa sáng lý tưởng nên cung cấp khoảng 25–30% tổng năng lượng trong ngày, tương đương 400–600 kcal. Như vậy, ăn phở có thđáp ứng tương đối nhu cầu này. 

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn sáng đầy đủ sẽ giúp tăng cường khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như béo phì, tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy những người ăn sáng đầy đủ có chỉ số đường huyết ổn định hơn và kiểm soát cân nặng tốt hơn so với những người bỏ bữa sáng. 

Tuy nhiên, không phải tô phở nào cũng tốt. Nhiều quán ăn sử dụng nước dùng có nhiều muối (natri) hoặc bột ngọt, nếu dùng thường xuyên có thể tăng nguy cơ cao huyết áp.

Những điều cần biết khi ăn phở 

Tuy nhiên, nếu các bà nội trợ thường xuyên chọn phở làm món ăn sáng cho các thành viên trong gia đình thì cần lưu ý: 

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất, cần kiểm soát lượng natri trong một tô phở. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương với khoảng một muỗng cà phê muối. 

Trong khi đó một tô phở thông thường có thể chứa từ 1.200 đến 2.000 mg natri, nhất là nếu cho thêm nhiều nước mắm, nước tương hoặc sử dụng nước dùng nêm nếm đậm đà. Ăn quá mặn trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim mạch và suy thận. 

Thứ hai, cần lựa chọn nguyên liệu thịt phù hợp. Một số người có xu hướng chọn phở bò tái béo, nạm gầu, hoặc phở gà da nhiều mỡ, khiến tổng lượng chất béo bão hòa tăng cao. Điều này dễ dẫn đến tăng cholesterol xấu trong máu nếu tiêu thụ thường xuyên. Đđảm bảo sức khỏe, nên chọn thịt nạc như bò tái, gà xé không da, đồng thời hạn chế dùng quá nhiều dầu mỡ khi ăn kèm. 

Thứ ba, phở là món ăn có hàm lượng rau tương đối ít so với nhu cầu khuyến nghị trong một bữa ăn. Do đó, nên ăn kèm thêm nhiều rau thơm như rau mùi, húng quế, hành lá, giá đỗ, hoặc bổ sung trái cây sau bữa sáng để cân bằng chất xơ và vitamin. 

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, không nên ăn phở quá thường xuyên, dù là món ngon. Nếu ăn phở liên tục mỗi ngày mà không thay đổi thực đơn sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng. 

Tốt nhất các bà nội trợ nên kết hợp với các món ăn sáng lành mạnh khác như cháo, bún, cơm tấm hay bánh mì cho gia đình đđảm bảo đa dạng dưỡng chất.

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi ăn phở gà hằng ngày?

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi ăn phở gà hằng ngày?

Phở gà là món ăn truyền thống của Việt Nam, được yêu thích bởi hương vị thơm ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, liệu ăn phở gà mỗi ngày có thực sự tốt cho sức khỏe?

Xem thêm
Từ khóa:   ăn phở ăn phở có tốt không dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 26 phút trước
Nam thanh niên đánh thai phụ vì 'bán mì tôm đắt' tiếp tục đi gây rối

Nam thanh niên đánh thai phụ vì 'bán mì tôm đắt' tiếp tục đi gây rối

Đời sống 26 phút trước
Nhà kho giữa khu dân cư cháy ngùn ngụt ở TP.HCM: Khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, người dân tháo chạy

Nhà kho giữa khu dân cư cháy ngùn ngụt ở TP.HCM: Khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, người dân tháo chạy

Đời sống 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Sau hôm nay, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/11/2025), 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/11/2025), 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/1/2025), biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Cuối ngày hôm nay (1/1/2025), biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Hậu trường 8 giờ 22 phút trước
Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Hậu trường 8 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Sau ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Đời sống 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ đánh ghen, rạch mặt 'tình địch' tại bữa nhậu

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ đánh ghen, rạch mặt 'tình địch' tại bữa nhậu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sữa đậu xanh có tác dụng gì? Có nên uống mỗi ngày hay không?

Sữa đậu xanh có tác dụng gì? Có nên uống mỗi ngày hay không?

4 công dụng của quả bầu với sức khỏe bạn nên biết

4 công dụng của quả bầu với sức khỏe bạn nên biết

Ngỡ ngàng trước 4 lợi ích của cá cơm với sức khỏe, ai cũng nên biết

Ngỡ ngàng trước 4 lợi ích của cá cơm với sức khỏe, ai cũng nên biết

Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn

Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn

5 công dụng bất ngờ của bí đỏ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

5 công dụng bất ngờ của bí đỏ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Rau tiến vua và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Rau tiến vua và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?