Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe

Một tô phở bò trung bình cung cấp khoảng 350–400 kcal, đủ năng lượng cho một bữa sáng tiêu chuẩn. Thịt bò hoặc thịt gà là nguồn protein chất lượng cao, giúp duy trì khối lượng cơ bắp và tạo cảm giác no lâu. Bánh phở là nguồn cung cấp tinh bột - dưỡng chất thiết yếu cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh vào buổi sáng.

Bữa sáng lý tưởng nên cung cấp khoảng 25–30% tổng năng lượng trong ngày, tương đương 400–600 kcal. Như vậy, ăn phở có thể đáp ứng tương đối nhu cầu này.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn sáng đầy đủ sẽ giúp tăng cường khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như béo phì, tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy những người ăn sáng đầy đủ có chỉ số đường huyết ổn định hơn và kiểm soát cân nặng tốt hơn so với những người bỏ bữa sáng.

Tuy nhiên, không phải tô phở nào cũng tốt. Nhiều quán ăn sử dụng nước dùng có nhiều muối (natri) hoặc bột ngọt, nếu dùng thường xuyên có thể tăng nguy cơ cao huyết áp.

Những điều cần biết khi ăn phở

Tuy nhiên, nếu các bà nội trợ thường xuyên chọn phở làm món ăn sáng cho các thành viên trong gia đình thì cần lưu ý:

Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất, cần kiểm soát lượng natri trong một tô phở. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương với khoảng một muỗng cà phê muối.

Trong khi đó một tô phở thông thường có thể chứa từ 1.200 đến 2.000 mg natri, nhất là nếu cho thêm nhiều nước mắm, nước tương hoặc sử dụng nước dùng nêm nếm đậm đà. Ăn quá mặn trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim mạch và suy thận.

Thứ hai, cần lựa chọn nguyên liệu thịt phù hợp. Một số người có xu hướng chọn phở bò tái béo, nạm gầu, hoặc phở gà da nhiều mỡ, khiến tổng lượng chất béo bão hòa tăng cao. Điều này dễ dẫn đến tăng cholesterol xấu trong máu nếu tiêu thụ thường xuyên. Để đảm bảo sức khỏe, nên chọn thịt nạc như bò tái, gà xé không da, đồng thời hạn chế dùng quá nhiều dầu mỡ khi ăn kèm.

Thứ ba, phở là món ăn có hàm lượng rau tương đối ít so với nhu cầu khuyến nghị trong một bữa ăn. Do đó, nên ăn kèm thêm nhiều rau thơm như rau mùi, húng quế, hành lá, giá đỗ, hoặc bổ sung trái cây sau bữa sáng để cân bằng chất xơ và vitamin.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, không nên ăn phở quá thường xuyên, dù là món ngon. Nếu ăn phở liên tục mỗi ngày mà không thay đổi thực đơn sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng.

Tốt nhất các bà nội trợ nên kết hợp với các món ăn sáng lành mạnh khác như cháo, bún, cơm tấm hay bánh mì cho gia đình để đảm bảo đa dạng dưỡng chất.