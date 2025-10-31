Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích

Hậu trường 31/10/2025 21:33

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh nhằm điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin khiến showbiz Việt chấn động. Ngay lập tức, cộng đồng mạng tràn vào các nền tảng mạng xã hội của Trương Ngọc Ánh công kích nữ diễn viên này hoặc để lại những hình ảnh khi cô làm việc với cơ quan chức năng trong phần bình luận.

 

Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật thường xuyên cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội. Ngoài công việc, cô thường xuyên gặp gỡ bạn bè, đi chơi thể thao. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên tham gia một số sự kiện giải trí.

Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích - Ảnh 1
Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội, là diễn viên, nhà sản xuất phim, người mẫu và kinh doanh. Cô bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1990 qua các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu, sau đó chuyển sang diễn xuất.

Cô được biết đến qua các tác phẩm như Giã từ dĩ vãng, Lục Vân Tiên, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy sát.. Trương Ngọc Ánh đã đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho một số dự án, bao gồm Hương Ga, Sắc đẹp ngàn cân remake từ phim Hàn Quốc... Công ty của cô, TNA Entertainment, không chỉ tập trung vào phim ảnh mà còn tổ chức các sự kiện, chẳng hạn cuộc thi sắc đẹp Miss Earth Vietnam. Tuy nhiên, công ty của cô nhiều lần vướng lùm xùm.

Đầu 2024, Công ty TNHH Universe Media Vietnam đâm đơn kiện Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia và yêu cầu hoàn trả số tiền 6,6 tỷ đồng. Sau đó, Trương Ngọc Ánh cho biết đã chuyển nhượng cổ phần và không điều hành Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia 3 năm.

Trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh bị tấn công, nhận nhiều bình luận công kích - Ảnh 2

Cộng đồng mạng tràn vào trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh và để lại nhiều bình luận công kích sau khi thông tin cô bị bắt được đăng tải

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, theo luật sư Nguyễn Đăng Tư, đại diện pháp lý của Công ty TNHH Universe Media Vietnam, cho rằng phát ngôn của Trương Ngọc Ánh về việc không còn liên quan đến Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia là không chính xác.

Theo luật sư, đến thời điểm đó, thông tin trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Trương Ngọc Ánh vẫn đang là người sở hữu 30% vốn góp của Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia.

Ngoài ra, tháng 7/2024, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM cho biết công ty TNHH TNA Entertainment của Trương Ngọc Ánh chưa hoàn trả đủ số tiền nợ 360,9 triệu đồng dù nhiều lần có công văn đề nghị gia hạn thanh toán. Không lâu sau đó, trung tâm thông báo rút đơn kiện vì phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong khoản nợ.

Trước khi bị bắt do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trương Ngọc Ánh là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng; biểu tượng nhan sắc một thuở.

Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh Trương Ngọc Ánh bị bắt sao Việt

