Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Hậu trường 31/10/2025 11:29

Trước đó nhiều người từng lo lắng ồn ào liên quan Shark Bình có thể gây ảnh hưởng không tốt đến công việc của Phương Oanh, nhất là ở bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang lên sóng.

Ngày 25/10 vừa qua, đoàn phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã chính thức tổ chức lễ đóng máy và tiệc mừng công sau nhiều tháng làm việc miệt mài. Buổi lễ quy tụ đông đủ ê-kíp sản xuất, dàn diễn viên và các thành viên hậu trường. Giữa không khí rộn ràng ấy, sự xuất hiện của nữ chính Phương Oanh trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông.

Sau thời gian dài kín tiếng, đặc biệt là giữa những ồn ào liên quan đến doanh nhân Shark Bình, hình ảnh mới nhất của Phương Oanh khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Nữ diễn viên vẫn giữ thần thái rạng rỡ, vui vẻ, sẵn sàng giao lưu với mọi người trong đoàn.

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình - Ảnh 1Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình - Ảnh 2

Phương Oanh đứng giữa trong ảnh kỷ niệm đóng máy

Trước đó nhiều người từng lo lắng ồn ào liên quan Shark Bình có thể gây ảnh hưởng không tốt đến công việc của Phương Oanh, nhất là ở bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang lên sóng. Thế nên bức ảnh này ngầm khẳng định rằng, bất chấp những tin đồn hay thị phi bên ngoài, vị thế của Phương Oanh trong đoàn phim vẫn vững vàng và được trân trọng.

Khoảnh khắc nữ diễn viên ôm bó hoa lớn, mỉm cười tươi tắn giữa dàn ê-kíp đông đảo không chỉ mang ý nghĩa chào tạm biệt vai diễn Mỹ Anh, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần tích cực của cô sau khi hoàn thành dự án. Đây cũng là dịp để Phương Oanh tri ân đồng nghiệp, đồng thời khẳng định rằng cô vẫn luôn giữ được năng lượng và phong thái tự tin, bất chấp những biến động đời sống cá nhân.

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình - Ảnh 3
Diễn viên Phương Oanh sắp trở lại màn ảnh sau 4 năm vắng bóng

Sau khi Shark Bình vướng lao lý, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa Phương Oanh và chồng. Trước những bàn luận trái chiều, người đẹp đăng bài viết ẩn ý trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải một clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi, kèm chú thích icon hình trái tim. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

Bài đăng của Phương Oanh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận sau ít giờ đăng tải. Đây được cho là ẩn ý của cô, đáp trả một số tin đồn ác ý dấy lên những ngày qua. Kể từ sau bài đăng này, diễn viên tiếp tục giữ im lặng, không có động thái mới trên mạng xã hội.

Hồi đầu tháng, nữ diễn viên từng trích 200 triệu đồng từ quỹ cá nhân mang tên hai con để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão lũ. Hành động đẹp của cô và nhiều nghệ sĩ Việt khác được khán giả ủng hộ, khen ngợi.

'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

Con trai, con dâu cùng con gái của ông Phạm Nhật Vượng cùng sở hữu vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Đời sống 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/11-2/11), 3 con giáp nắm chắc 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/11-2/11), 3 con giáp nắm chắc 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Hậu trường 35 phút trước
Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Sống khỏe 41 phút trước
Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Đời sống 42 phút trước
'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Hồ Ca không thể vượt qua ám ảnh bởi sự ra đi của mẹ ruột

Hồ Ca không thể vượt qua ám ảnh bởi sự ra đi của mẹ ruột

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp tiền về trĩu túi sau ngày mai (1/11/2025), phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

3 con giáp tiền về trĩu túi sau ngày mai (1/11/2025), phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp mở mắt là có tiền tiêu, bạc vàng phủ phê, tài lộc tăng nhanh, nhận bổng lộc đầy tay, cầu được ước thấy

Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp mở mắt là có tiền tiêu, bạc vàng phủ phê, tài lộc tăng nhanh, nhận bổng lộc đầy tay, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

Lễ vu quy của 'cặp diễn viên giờ vàng' Ngọc Huyền và Đình Tú sau thời gian yêu kín tiếng

Lễ vu quy của 'cặp diễn viên giờ vàng' Ngọc Huyền và Đình Tú sau thời gian yêu kín tiếng

Diễn viên Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Sức khỏe yếu hơn, hai tuần trước nằm mê man

Diễn viên Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Sức khỏe yếu hơn, hai tuần trước nằm mê man

Rộ tin Việt Hương "không qua khỏi", chính chủ bức xúc lên tiếng

Rộ tin Việt Hương "không qua khỏi", chính chủ bức xúc lên tiếng

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của ca sĩ Siu Black trước tin đồn nguy kịch

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của ca sĩ Siu Black trước tin đồn nguy kịch

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê