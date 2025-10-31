Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Sau thời gian dài kín tiếng, đặc biệt là giữa những ồn ào liên quan đến doanh nhân Shark Bình, hình ảnh mới nhất của Phương Oanh khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Nữ diễn viên vẫn giữ thần thái rạng rỡ, vui vẻ, sẵn sàng giao lưu với mọi người trong đoàn.

Ngày 25/10 vừa qua, đoàn phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã chính thức tổ chức lễ đóng máy và tiệc mừng công sau nhiều tháng làm việc miệt mài. Buổi lễ quy tụ đông đủ ê-kíp sản xuất, dàn diễn viên và các thành viên hậu trường. Giữa không khí rộn ràng ấy, sự xuất hiện của nữ chính Phương Oanh trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông.

Trước đó nhiều người từng lo lắng ồn ào liên quan Shark Bình có thể gây ảnh hưởng không tốt đến công việc của Phương Oanh, nhất là ở bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang lên sóng. Thế nên bức ảnh này ngầm khẳng định rằng, bất chấp những tin đồn hay thị phi bên ngoài, vị thế của Phương Oanh trong đoàn phim vẫn vững vàng và được trân trọng.

Khoảnh khắc nữ diễn viên ôm bó hoa lớn, mỉm cười tươi tắn giữa dàn ê-kíp đông đảo không chỉ mang ý nghĩa chào tạm biệt vai diễn Mỹ Anh, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần tích cực của cô sau khi hoàn thành dự án. Đây cũng là dịp để Phương Oanh tri ân đồng nghiệp, đồng thời khẳng định rằng cô vẫn luôn giữ được năng lượng và phong thái tự tin, bất chấp những biến động đời sống cá nhân.

Diễn viên Phương Oanh sắp trở lại màn ảnh sau 4 năm vắng bóng

Sau khi Shark Bình vướng lao lý, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa Phương Oanh và chồng. Trước những bàn luận trái chiều, người đẹp đăng bài viết ẩn ý trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải một clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi, kèm chú thích icon hình trái tim. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

Bài đăng của Phương Oanh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận sau ít giờ đăng tải. Đây được cho là ẩn ý của cô, đáp trả một số tin đồn ác ý dấy lên những ngày qua. Kể từ sau bài đăng này, diễn viên tiếp tục giữ im lặng, không có động thái mới trên mạng xã hội.

Hồi đầu tháng, nữ diễn viên từng trích 200 triệu đồng từ quỹ cá nhân mang tên hai con để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão lũ. Hành động đẹp của cô và nhiều nghệ sĩ Việt khác được khán giả ủng hộ, khen ngợi.