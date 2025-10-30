Lễ vu quy của 'cặp diễn viên giờ vàng' Ngọc Huyền và Đình Tú sau thời gian yêu kín tiếng

Không gian tại nhà gái được trang trí tông đỏ nổi bật, gồm nhiều loại hoa như cúc mẫu đơn, lan tường, rum, đồng tiền. Phông nền có hình ảnh đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc - những công trình biểu tượng của Hà Nội. Đơn vị thiết kế lễ cưới cho biết cầu Thê Húc với sắc đỏ rực, vươn ra mặt nước xanh tượng trưng hạnh phúc mới và khởi đầu trọn vẹn. Đền Ngọc Sơn nằm trên bán đảo ở Hồ Gươm, gợi sự bình yên, bền vững.

Sáng 30/10, hai diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền cử hành lễ vu quy tại nhà riêng ở Bắc Ninh. Ngay từ sáng sớm, Đình Tú cùng gia đình xuất phát từ Bắc Ninh đến nhà Ngọc Huyền ở Hà Nội xin dâu. Khoảng 8h, lễ ăn hỏi bắt đầu. Họ mặc áo dài đồng điệu với sắc trắng, be, cô dâu trang điểm nhẹ, tôn lên nhan sắc ngọt ngào. Sau đó, Đình Tú thay vest còn Ngọc Huyền chọn váy cưới cúp ngực, đội voan dài làm lễ vu quy.

Đình Tú và Ngọc Huyền sẽ tổ chức tiệc cưới ở một khách sạn tại Hà Nội, dự kiến vào ngày 6/11.

Trong khi đó, không gian ở nhà trai sử dụng phông nền có hình ảnh nón quai thao, gắn liền văn hóa quan họ, nhằm tôn vinh quê hương chú rể. Một trong số họa tiết trên nón là hoa sen cổ - biểu tượng của sự gắn kết bền chặt, gửi mong muốn cuộc sống vợ chồng viên mãn.

Hai diễn viên diện áo dài trong ngày ăn hỏi

Một ngày trước khi lễ vu quy diễn ra, Đình Tú bày tỏ sự háo hức. Anh đăng ảnh chụp cùng bộ áo dài sẽ mặc vào lễ vu quy và viết: “Nằm mãi không ngủ được, các bạn chưa cưới các bạn không hiểu được đâu”.

Thời gian qua, cô dâu, chú rể bận rộn thực hiện các công đoạn quan trọng cho hôn lễ, từ chọn trang phục cho bản thân, gia đình, tới thiết kế thiệp cưới, nhẫn, chụp ảnh cưới…

Theo Đình Tú tâm sự, ban đầu anh và Ngọc Huyền dự định ra nước ngoài chụp ảnh cưới. Nhưng cả hai sau đó thay đổi và quyết định lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại quê hương.

“Ngay từ đầu, chúng mình cũng định chọn một nơi nào đó xa xa, vừa để chụp ảnh cưới, vừa kết hợp du lịch nghỉ ngơi luôn. Rồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mình quyết định ở lại quê hương để lưu giữ tất cả khoảnh khắc quan trọng này. Mình nhờ chụp ảnh đều là những người bạn thân thiết ngoài đời. Mọi công đoạn chuẩn bị đều giản dị, nhanh gọn và tối giản hết sức, vậy mà mỗi bộ ảnh khi được xem đều khiến mình rung động vô cùng”, Đình Tú tâm sự.

Ngọc Huyền - Đình Tú khoe giấy đăng ký kết hôn hồi tháng 6/2025

Giữa tháng 6, Đình Tú cầu hôn Ngọc Huyền. Hai diễn viên quen nhau sau lần đóng chung phim Đừng nói khi yêu (2023) nhưng giữ kín chuyện hẹn hò.

Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh tham gia nhiều phim truyền hình như Ghét Thì Yêu Thôi, Hướng Dương Ngược Nắng, Thương Ngày Nắng Về, Những Chặng Đường Bụi Bặm,...

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, là diễn viên tay ngang. Cô từng là sinh viên ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Người đẹp tạo được nhiều dấu ấn qua các phim Mặt Nạ Gương, Gara Hạnh Phúc, Cha Tôi Người Ở Lại,...