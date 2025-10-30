Diễn viên Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Sức khỏe yếu hơn, hai tuần trước nằm mê man

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, đại diện của Ngân Hòa cho biết hiện nữ diễn viên vẫn điều trị suy thận tại bệnh viện ở TP.HCM. Người thân thay nhau túc trực, chăm sóc cô.

Trước đó, hôm 6/6, quản lý của Ngân Hòa chia sẻ thông tin nữ diễn viên bị suy thận giai đoạn cuối. Theo người đại diện, diễn viên Hạnh phúc của mẹ phát hiện bệnh hồi tháng 5.2023, ở giai đoạn ba. Đến cuối 2024, bệnh của nữ diễn viên bước vào giai đoạn cuối. Lúc này, chức năng lọc của thận hầu như không còn, tình trạng thiếu máu cũng trầm trọng hơn. Bác sĩ đã tư vấn rằng hướng điều trị hiệu quả và bền vững nhất lúc này là ghép thận càng sớm càng tốt.

Đại diện của Ngân Hòa cho biết cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên với người thân của diễn viên để nắm tình trạng sức khỏe và tiến trình điều trị bệnh.

Theo người đại diện, Ngân Hòa chỉ còn cha nhưng đã lớn tuổi, không có đủ điều kiện để hỗ trợ. Nữ diễn viên tự lập từ sớm và cố gắng làm việc để nuôi hai em. "Hòa bệnh từ cách đây 2 năm nhưng đều giấu kín, không muốn làm phiền mọi người. Thời gian qua, bạn luôn gồng, cố gắng làm việc để có tiền điều trị", đại diện Ngân Hòa nói thêm.

Ngân Hòa đang bị suy thận mạn giai đoạn cuối ở tuổi 29

Ngày 7/6, thông qua trang cá nhân, Ngân Hòa đăng tải bài viết bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm mọi người dành cho mình. Cô chia sẻ: "Dù ít hay nhiều thì đối với em cũng rất trân quý. Hiện tại em không cầm được điện thoại nhiều nên mong mọi người thông cảm. Bây giờ ngoài cảm ơn em không biết nói gì hơn".

Chia sẻ thêm về sức khỏe hiện tại, Ngân Hòa cho biết: "Em đang trong quá trình hồi sức. Hôm nay, em đã đỡ hơn một chút và em thật sự rất xúc động khi anh chị em đồng nghiệp gần xa đã kêu gọi giúp đỡ em nhiều như vậy. Em càng bất ngờ hơn khi nhận được quá nhiều tình cảm của quý vị khán giả gửi về ủng hộ và giúp đỡ cho em. Ân tình này không biết bao giờ em mới trả hết được".

Phía Ngân Hòa cũng cho biết đã nhận được chi phí cần thiết để chữa trị nên xin ngừng nhận đóng góp, thông báo tạm khóa thẻ. Quản lý của nữ diễn viên cũng khẳng định: "Sau khi Hòa tạm ổn, tụi em sẽ sao kê minh bạch từng khoản đến mọi người".