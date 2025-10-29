Rộ tin Việt Hương 'không qua khỏi', chính chủ bức xúc lên tiếng

Hậu trường 29/10/2025 13:36

Những ngày cuối tháng 10, mạng xã hội bất ngờ lan truyền bài viết với nội dung gây hiểu nhầm rằng 'Việt Hương đã qua đời', khiến không ít khán giả hoang mang.

Những ngày qua, một bài đăng có nội dung gây hiểu nhầm về Việt Hương lan truyền trên mạng xã hội. Bài viết này khiến nhiều khán giả tưởng nhầm Việt Hương gặp chuyện không may.

Tới 28/10, Việt Hương lên tiếng đính chính. Cô cho biết: “Em còn tươi xanh vậy mà đăng em chết rồi. Nếu họ đem em ra kiếm tiền vậy là em còn giá trị lợi dụng. Thôi hoan hỷ, vui vẻ coi như nghiệp mình tu chưa tốt”.

Rộ tin Việt Hương 'không qua khỏi', chính chủ bức xúc lên tiếng - Ảnh 1
Việt Hương đính chính

 

Vấn nạn tin giả liên quan đến nghệ sĩ đã là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua ở mạng xã hội Việt Nam. Không ít lần nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính khi họ liên tục bị các fanpage đăng thông tin sai lệch để câu view.

Hồi tháng 4, Việt Hương bức xúc trước tình trạng nhiều trang mạng, tài khoản giả mạo tên tuổi cô để quảng cáo mỹ phẩm kém chất lượng.

"Gần đây, rất nhiều đối tượng cố tình giả mạo, cắt ghép và lợi dụng hình ảnh Hương để bán sản phẩm. Nếu phát hiện bất cứ hành vi lợi dụng hình ảnh tôi, vui lòng nhắn tin, báo để kịp thời xử lý và gửi lời cảnh báo đến mọi người", Việt Hương nói.

Rộ tin Việt Hương 'không qua khỏi', chính chủ bức xúc lên tiếng - Ảnh 2
Việt Hương lên tiếng khi nhiều fanpage đăng nội dung tiêu cực về cô. Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên bức xúc trước nạn tin giả

Việt Hương sinh năm 1976, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và tham gia nhiều phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da, Chị dâu… Gần đây, Việt Hương tham gia phim Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc làm đạo diễn.

Hiện tại, Việt Hương vừa có sự nghiệp rực rỡ, vừa có tổ ấm hạnh phúc bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái. Ngoài nghệ thuật, cô còn "mát tay" kinh doanh, sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng cùng hệ thống tiệm bánh ngọt sang trọng tại TP HCM, nắm trong tay khối tài sản lớn khiến khán giả ngưỡng mộ. Căn nhà nghệ sĩ Việt Hương đang sinh sống được dự đoán giá trị lên đến 240 tỉ đồng.

Nghệ sĩ Việt Hương từng chia sẻ: "Công việc chính là đam mê của tôi. Tôi làm việc hầu như không có ngày nghỉ. Mọi người hỏi tôi thích chơi nhất là gì? Chơi với tôi đó chính là công việc. Chồng tôi không hút thuốc, uống rượu, mà chỉ đam mê chơi thể thao, tập thể dục. 

Hai vợ chồng cùng hỗ trợ nhau làm việc, những quyết định lớn thì cả hai cùng bàn bạc. Tôi hầu như không có ngày nghỉ. Diễn 1 vở kịch phải tập miệt mài cả tháng...".

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Chiều 27/10, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng ca sĩ Siu Black cho biết nữ nghệ sĩ đang trong tình trạng nguy kịch do suy thận, kèm theo tràn dịch màng tim và phổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương tin đồn Việt Hương sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng thầy giáo bị cá sấu xổng chuồng cắn vào chân

Bàng hoàng thầy giáo bị cá sấu xổng chuồng cắn vào chân

Đời sống 28 phút trước
Rộ tin Việt Hương "không qua khỏi", chính chủ bức xúc lên tiếng

Rộ tin Việt Hương "không qua khỏi", chính chủ bức xúc lên tiếng

Hậu trường 42 phút trước
Từ ngày mùng 9/9 đến 19/9 âm lịch, 3 con giáp ĐỔI VẬN TRÚNG TO, thu nhập tăng gấp bội, tiền về ngập két, Phú Quý quấn thân, làm ăn Phát Tài

Từ ngày mùng 9/9 đến 19/9 âm lịch, 3 con giáp ĐỔI VẬN TRÚNG TO, thu nhập tăng gấp bội, tiền về ngập két, Phú Quý quấn thân, làm ăn Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Hãng dầu hít Thái Lan phát hiện nhiễm khuẩn vượt mức, chính thức xin lỗi người dùng

Hãng dầu hít Thái Lan phát hiện nhiễm khuẩn vượt mức, chính thức xin lỗi người dùng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Thông tin MỚI vụ cô gái 19 tuổi đứt lìa chân sau va chạm với xe mô tô phân khối lớn

Thông tin MỚI vụ cô gái 19 tuổi đứt lìa chân sau va chạm với xe mô tô phân khối lớn

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Nửa đầu tháng 11/2025, 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể, xài mãi không hết

Nửa đầu tháng 11/2025, 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể, xài mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/10-31/10), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/10-31/10), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Rơi máy bay chở du khách nước ngoài, 11 người tử vong thương tâm

Rơi máy bay chở du khách nước ngoài, 11 người tử vong thương tâm

Thế giới 2 giờ 53 phút trước
5 công dụng bất ngờ của bí đỏ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

5 công dụng bất ngờ của bí đỏ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Vụ 8 người trong gia đình ngạt khí nguy kịch trong mưa lũ: 4 nạn nhân đã tử vong

Vụ 8 người trong gia đình ngạt khí nguy kịch trong mưa lũ: 4 nạn nhân đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của ca sĩ Siu Black trước tin đồn nguy kịch

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của ca sĩ Siu Black trước tin đồn nguy kịch

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Hoa hậu H'Hen Niê phản hồi tin 'biến dạng ngoại hình' sau sinh

Hoa hậu H'Hen Niê phản hồi tin 'biến dạng ngoại hình' sau sinh

Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

NSƯT Minh Hoàng qua đời ở tuổi 54 sau thời gian dài chống chọi bệnh phổi

NSƯT Minh Hoàng qua đời ở tuổi 54 sau thời gian dài chống chọi bệnh phổi

Tác giả ca khúc "Thời hoa đỏ" - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời

Tác giả ca khúc "Thời hoa đỏ" - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời