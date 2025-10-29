Tới 28/10, Việt Hương lên tiếng đính chính. Cô cho biết: “Em còn tươi xanh vậy mà đăng em chết rồi. Nếu họ đem em ra kiếm tiền vậy là em còn giá trị lợi dụng. Thôi hoan hỷ, vui vẻ coi như nghiệp mình tu chưa tốt”.

Những ngày qua, một bài đăng có nội dung gây hiểu nhầm về Việt Hương lan truyền trên mạng xã hội. Bài viết này khiến nhiều khán giả tưởng nhầm Việt Hương gặp chuyện không may.

Vấn nạn tin giả liên quan đến nghệ sĩ đã là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua ở mạng xã hội Việt Nam. Không ít lần nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính khi họ liên tục bị các fanpage đăng thông tin sai lệch để câu view.

Hồi tháng 4, Việt Hương bức xúc trước tình trạng nhiều trang mạng, tài khoản giả mạo tên tuổi cô để quảng cáo mỹ phẩm kém chất lượng.

"Gần đây, rất nhiều đối tượng cố tình giả mạo, cắt ghép và lợi dụng hình ảnh Hương để bán sản phẩm. Nếu phát hiện bất cứ hành vi lợi dụng hình ảnh tôi, vui lòng nhắn tin, báo để kịp thời xử lý và gửi lời cảnh báo đến mọi người", Việt Hương nói.

Việt Hương lên tiếng khi nhiều fanpage đăng nội dung tiêu cực về cô. Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên bức xúc trước nạn tin giả

Việt Hương sinh năm 1976, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và tham gia nhiều phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da, Chị dâu… Gần đây, Việt Hương tham gia phim Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc làm đạo diễn.

Hiện tại, Việt Hương vừa có sự nghiệp rực rỡ, vừa có tổ ấm hạnh phúc bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái. Ngoài nghệ thuật, cô còn "mát tay" kinh doanh, sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng cùng hệ thống tiệm bánh ngọt sang trọng tại TP HCM, nắm trong tay khối tài sản lớn khiến khán giả ngưỡng mộ. Căn nhà nghệ sĩ Việt Hương đang sinh sống được dự đoán giá trị lên đến 240 tỉ đồng.

Nghệ sĩ Việt Hương từng chia sẻ: "Công việc chính là đam mê của tôi. Tôi làm việc hầu như không có ngày nghỉ. Mọi người hỏi tôi thích chơi nhất là gì? Chơi với tôi đó chính là công việc. Chồng tôi không hút thuốc, uống rượu, mà chỉ đam mê chơi thể thao, tập thể dục.

Hai vợ chồng cùng hỗ trợ nhau làm việc, những quyết định lớn thì cả hai cùng bàn bạc. Tôi hầu như không có ngày nghỉ. Diễn 1 vở kịch phải tập miệt mài cả tháng...".