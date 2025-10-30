'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

Hậu trường 30/10/2025 14:40

Con trai, con dâu cùng con gái của ông Phạm Nhật Vượng cùng sở hữu vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần Vin New Horizon, Á hậu Phương Nhi là một trong những cổ đông của doanh nghiệp này.

Cụ thể, công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup sở hữu 65% cổ phần. Trong đó, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, là Chủ tịch Vin New Horizon và sở hữu 32% cổ phần của công ty.

Hai con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh và con gái Phạm Nhật Minh Anh là 3 cổ đông sáng lập còn lại của Vin New Horizon, mỗi người nắm giữ 1% vốn.

'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup - Ảnh 1
Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng bên á hậu Phương Nhi tại lễ ăn hỏi, ngày 15/1

Theo thông tin từ VnExpress, bà Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, đoạt giải á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 hồi tháng 8/2022. Á hậu Phương Nhi làm lễ ăn hỏi với ông Phạm Nhật Minh Hoàng hồi tháng 1. Con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là Tổng giám đốc Green Future - công ty chuyên cho thuê và mua bán xe điện VinFast cũ.

Giữa tháng 10, Vingroup giới thiệu Vin New Horizon, đô thị hưu trí cao cấp quy mô 20-50 ha mỗi khu ở Cần Giờ, TP HCM. Dự án gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao và các trung tâm chuyên sâu về bệnh lý cho người cao tuổi. Chủ đầu tư còn phát triển thêm các dịch vụ như spa, làm đẹp, khách sạn an dưỡng, biệt thự...

'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup - Ảnh 2
Á hậu Phương Nhi sở hữu 1% vốn tại Vin New Horizon

Ngoài việc góp vốn vào Vin New Horizon, các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng còn xuất hiện với tư cách cổ đông tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal. Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, hai con trai người giàu nhất Việt Nam, mỗi người nắm giữ 1% vốn của VinMetal.

VinMetal, công ty do Vingroup nắm 98% vốn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép với công suất 5 triệu tấn trong giai đoạn I. Doanh nghiệp tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, cuộn cán nóng (HRC) và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Sáng 30/10, lễ ăn hỏi kết hợp lễ vu quy của cặp diễn viên Ngọc Huyền - Đình Tú được tổ chức tại nhà cô dâu. Không gian được bày trí theo phong cách truyền thống, có màu đỏ làm chủ đạo.

