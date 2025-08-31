Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn để ảnh hưởng đến sức khỏe?

Dinh dưỡng 31/08/2025 11:18

Đậu xanh là thực phẩm quen thuộc của người Việt Nam, vậy đậu xanh có tác dụng gì với sức khoẻ? Ai không nên ăn khỏe ảnh hưởng đến sức khỏe?

Những tác dụng của đậu xanh với sức khỏe

Thành phần dinh dưỡng có trong 100g đậu xanh bao gồm: 31 calo, 6,97g Cacbonhidrat, 2,7g chất xơ, 0,22g chất béo, 1,8g chất đạm, 35 mcg vitamin A, 0.141 mg Vitamin B6, 12.2 mg Vitamin C, 14.4 mcg Vitamin K, 33 mcg Axit Folic, 37 mg Canxi, 1, 03 mg Sắt, 25 mg MagiE, 38 mg Phốt pho, 211 mg Kali, 19 mcg Fluorua,… và một số dưỡng chất khác. 

Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn để ảnh hưởng đến sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số tác dụng của đậu xanh đối với sức khỏe nếu bạn biết cách sử dụng loại thực phẩm này hợp lý:

Hỗ trợ giảm huyết áp, phòng ngừa bệnh tim

Với thành phần chất xơ cao có trong đậu xanh giúp làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể bằng cách giảm bớt sự hấp thu chất béo, duy trì mức cholesterol trong mức cho phép. Thêm vào đó, kali và protein trong đậu xanh có thể ức chế các enzyme làm tăng huyết áp một cách tự nhiên. 

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Đậu xanh có chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, rất tốt đối với hệ tiêu hóa. Tác dụng của chất xơ có trong đậu xanh chính là thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, hạn chế tình trạng khó tiêu và những vấn đề về đường tiêu hóa. 

Giúp thanh nhiệt, giải độc

Các thành phần dinh dưỡng trong đậu xanh, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất,… có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt,… Trong Đông y, đậu xanh chính là một vị thuốc có vai trò làm mát cơ thể rất hiệu quả. 

Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn để ảnh hưởng đến sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực

Một trong những tác dụng của đậu xanh đó là giúp chúng ta cải thiện thị lực. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa trong đậu xanh và có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe đôi mắt, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do lão hóa. 

Giúp duy trì cân nặng

Nếu bạn đang ăn kiêng, thì đậu xanh có thể là một loại thực phẩm gợi ý cho bạn. Đậu xanh giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Đồng thời đậu xanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng hàm lượng calo trong đậu xanh lại rất thấp nên có thể giúp bạn duy trì cân nặng hiệu quả.

Ai không nên ăn đậu xanh? 

Những người hệ tiêu hóa kém: Những chị em có hệ tiêu hóa kém cũng nên hạn chế ăn đỗ xanh đđề phòng trướng bụng, đau bụng ngày đèn đỏ, hay bệnh phụ khoa. 

Người đang uống thuốc Đông y: Ăn đỗ xanh khi uống thuốc Đông y sẽ hóa giải toàn bộ dược tính có trong thuốc. Vì vậy, khi uống thuốc không nên ăn đậu xanh, để tránh thuốc mất tác dụng. 

Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn để ảnh hưởng đến sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người già và trẻ em: Người già và trẻ em không nên ăn nhiều đậu xanh vì trong đậu xanh chứa một số hàm lượng dinh dưỡng còn cao hơn thịt gà. Vì vậy trong thời gian ngắn khó tiêu hóa hết, dẫn đến đầy bụng và khó chịu. Hơn nữa đậu xanh thuộc loại thức ăn lạnh, nếu ăn nhiều đỗ xanh thì bệnh sẽ dễ bị tái phát. 

Người thể trạng hư hàn: Đậu xanh là thực phẩm tính hàn mát nên với người có thể trạng hư hàn, tay chân hay bị lạnh hoặc mắc chứng tiêu chảy thường không được khuyến khích sử dụng. Trường hợp muốn bổ sung các món ăn tđậu xanh vào thực đơn, bạn nên kết hợp chế biến với nguyên liệu có tính dương (như vài lát gừng) để cân bằng. 

Người có tiền sử dị ứng: Tuy tỉ lệ bị dị ứng ngứa ngáy sau khi ăn đậu xanh thường khá thấp song trường hợp bạn có tiền sử dị ứng đậu phộng hay đậu nành thì cần cân nhắc trước sử dụng.

Đậu xanh có tốt? Có công dung than kỳ gì cho sức khỏe?

Đậu xanh có tốt? Có công dung than kỳ gì cho sức khỏe?

Đậu xanh là một trong những nguồn protein thực vật tốt cho sức khỏe, chúng rất giàu axit amin thiết yếu, chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có thể giúp giảm huyết áp, mức cholesterol LDL và nguy cơ mắc bệnh tim.

Xem thêm
Từ khóa:   đậu xanh công dụng của đậu xanh dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đồng Nai: Nữ tài xế lái ô tô lên vỉa hè tông vỡ kính cửa hàng điện tử

Đồng Nai: Nữ tài xế lái ô tô lên vỉa hè tông vỡ kính cửa hàng điện tử

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài phủi sạch khó khăn sau ngày mai (1/9/2025), 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Thần Tài phủi sạch khó khăn sau ngày mai (1/9/2025), 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đang đi hóng gió ngoài sân người phụ nữ bỗng thấy cảnh tượng nổi ga gà trên tường liền hô to người đến hỗ trợ

Đang đi hóng gió ngoài sân người phụ nữ bỗng thấy cảnh tượng nổi ga gà trên tường liền hô to người đến hỗ trợ

Video 3 giờ 29 phút trước
Sau gần 2 giờ vật lộn, người dân đã bắt được con trăn khổng lồ dài 8,3 mét bò vào vườn ổi

Sau gần 2 giờ vật lộn, người dân đã bắt được con trăn khổng lồ dài 8,3 mét bò vào vườn ổi

Video 3 giờ 33 phút trước
Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/9-2/9), 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/9-2/9), 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn khỏe ảnh hưởng đến sức khỏe?

Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn khỏe ảnh hưởng đến sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Không mua được vé máy bay, người đàn ông có hành động gây sốc khiến những người chứng kiến sợ hãi

Không mua được vé máy bay, người đàn ông có hành động gây sốc khiến những người chứng kiến sợ hãi

Video 4 giờ 33 phút trước
Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 31/8/2025, 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', làm đâu trúng đó, tiền bạc tiêu thả ga ai cũng phát hờn

Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 31/8/2025, 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', làm đâu trúng đó, tiền bạc tiêu thả ga ai cũng phát hờn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Bão số 6 ảnh hưởng thế nào đến thời tiết Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9?

Bão số 6 ảnh hưởng thế nào đến thời tiết Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9?

Xã hội 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn yến mạch buổi sáng có tốt không? Ăn thế nào để không hại cơ thể?

Ăn yến mạch buổi sáng có tốt không? Ăn thế nào để không hại cơ thể?

Lòng trắng trứng gà có công dụng gì​? Lưu ý khi ăn lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng gà có công dụng gì​? Lưu ý khi ăn lòng trắng trứng

Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Việt Nam có loại quả phơi khô thành "vị thuốc đại bổ" vì có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Việt Nam có loại quả phơi khô thành "vị thuốc đại bổ" vì có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Thanh long ruột đỏ, “siêu trái cây” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bán đầy chợ Việt

Thanh long ruột đỏ, “siêu trái cây” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bán đầy chợ Việt