Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn để ảnh hưởng đến sức khỏe?

Dưới đây là một số tác dụng của đậu xanh đối với sức khỏe nếu bạn biết cách sử dụng loại thực phẩm này hợp lý:

Thành phần dinh dưỡng có trong 100g đậu xanh bao gồm: 31 calo, 6,97g Cacbonhidrat, 2,7g chất xơ, 0,22g chất béo, 1,8g chất đạm, 35 mcg vitamin A, 0.141 mg Vitamin B6, 12.2 mg Vitamin C, 14.4 mcg Vitamin K, 33 mcg Axit Folic, 37 mg Canxi, 1, 03 mg Sắt, 25 mg MagiE, 38 mg Phốt pho, 211 mg Kali, 19 mcg Fluorua,… và một số dưỡng chất khác.

Hỗ trợ giảm huyết áp, phòng ngừa bệnh tim

Với thành phần chất xơ cao có trong đậu xanh giúp làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể bằng cách giảm bớt sự hấp thu chất béo, duy trì mức cholesterol trong mức cho phép. Thêm vào đó, kali và protein trong đậu xanh có thể ức chế các enzyme làm tăng huyết áp một cách tự nhiên.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Đậu xanh có chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, rất tốt đối với hệ tiêu hóa. Tác dụng của chất xơ có trong đậu xanh chính là thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, hạn chế tình trạng khó tiêu và những vấn đề về đường tiêu hóa.

Giúp thanh nhiệt, giải độc

Các thành phần dinh dưỡng trong đậu xanh, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất,… có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt,… Trong Đông y, đậu xanh chính là một vị thuốc có vai trò làm mát cơ thể rất hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực

Một trong những tác dụng của đậu xanh đó là giúp chúng ta cải thiện thị lực. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa trong đậu xanh và có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe đôi mắt, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do lão hóa.

Giúp duy trì cân nặng

Nếu bạn đang ăn kiêng, thì đậu xanh có thể là một loại thực phẩm gợi ý cho bạn. Đậu xanh giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Đồng thời đậu xanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng hàm lượng calo trong đậu xanh lại rất thấp nên có thể giúp bạn duy trì cân nặng hiệu quả.

Ai không nên ăn đậu xanh?

Những người hệ tiêu hóa kém: Những chị em có hệ tiêu hóa kém cũng nên hạn chế ăn đỗ xanh để đề phòng trướng bụng, đau bụng ngày đèn đỏ, hay bệnh phụ khoa.

Người đang uống thuốc Đông y: Ăn đỗ xanh khi uống thuốc Đông y sẽ hóa giải toàn bộ dược tính có trong thuốc. Vì vậy, khi uống thuốc không nên ăn đậu xanh, để tránh thuốc mất tác dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Người già và trẻ em: Người già và trẻ em không nên ăn nhiều đậu xanh vì trong đậu xanh chứa một số hàm lượng dinh dưỡng còn cao hơn thịt gà. Vì vậy trong thời gian ngắn khó tiêu hóa hết, dẫn đến đầy bụng và khó chịu. Hơn nữa đậu xanh thuộc loại thức ăn lạnh, nếu ăn nhiều đỗ xanh thì bệnh sẽ dễ bị tái phát.

Người thể trạng hư hàn: Đậu xanh là thực phẩm tính hàn mát nên với người có thể trạng hư hàn, tay chân hay bị lạnh hoặc mắc chứng tiêu chảy thường không được khuyến khích sử dụng. Trường hợp muốn bổ sung các món ăn từ đậu xanh vào thực đơn, bạn nên kết hợp chế biến với nguyên liệu có tính dương (như vài lát gừng) để cân bằng.

Người có tiền sử dị ứng: Tuy tỉ lệ bị dị ứng ngứa ngáy sau khi ăn đậu xanh thường khá thấp song trường hợp bạn có tiền sử dị ứng đậu phộng hay đậu nành thì cần cân nhắc trước sử dụng.