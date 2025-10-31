Khoảnh khắc nữ diễn viên Phi Ngọc Ánh la hét khi phát sóng trực tiếp đã khiến khán giả xôn xao bàn tán.

Mới đây, nữ diễn viên Phi Ngọc Ánh khiến khán giả bàng hoàng khi bất ngờ livestream trên mạng xã hội trong tình trạng tinh thần không ổn định, khuôn mặt dính đầy máu. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe và an toàn của cô. Theo nội dung clip, Phi Ngọc Ánh cho biết, cô bị chồng cũ hành hung. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu cô đi cấp cứu. Hiện, cơ quan chức năng đang làm việc với người đàn ông liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ trong livestream, Phi Ngọc Ánh cho hay mâu thuẫn giữa cô và chồng cũ đã kéo dài từ trước. Dù từng là người trong đội võ thuật và đang dạy tự vệ, cô khẳng định không đánh trả vì không nghĩ anh ta sẽ “ra tay mạnh đến vậy”. Diễn viên Phi Ngọc Ánh cho biết bị chồng cũ bạo hành Ngay sau đó, chia sẻ về tình trạng của mình. Cô cho biết đã được đưa đi nhập viện cấp cứu và đang đợi kết quả kiểm tra từ phía bác sĩ. Hiện tại người đẹp bị đau đầu và rất mệt, sẽ chia sẻ thêm sau.

Trước đó nữ diễn viên sinh năm 1987 vẫn miệt mài làm việc để nuôi hai con nhỏ. Trên trang cá nhân, cô từng tâm sự rằng quyết định chuyển hướng sang bán đồ ăn trực tuyến và đang một mình nuôi hai con nhỏ. Người đẹp cũng nhiều lần bộc bạch về những biến cố trong thời gian qua và đang rao bán nhà tại Đà Lạt. Phi Ngọc Ánh thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái ẩn ý về chuyện chia ly, tan vỡ trong thời gian vừa qua. Phi Ngọc Ánh sở hữu nhan sắc quyến rũ, mặn mà Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987 tại Bình Dương, là cascadeur kiêm diễn viên hành động nổi tiếng. Cô từng đoạt danh hiệu “Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á” năm 2018 và được mệnh danh là “mỹ nhân hành động” của điện ảnh Việt. Ngoài đóng phim, cô từng lập câu lạc bộ dạy võ tự vệ miễn phí cho phụ nữ và trẻ em, hoạt động từ năm 2018 đến 2020. Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ. Để trang trải cuộc sống, cô nấu ăn bán tại nhà và thường chia sẻ thực đơn lên mạng xã hội. Hiện Phi Ngọc Ánh đang tham gia phim “Người thầm lặng” và điều hành công ty giải trí riêng chuyên đào tạo diễn viên hành động.

