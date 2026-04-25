Hé lộ tạo hình phong trần của Dương Mịch trong dự án cổ trang 'Giang Sơn Đại Đồng'

Mới đây, những hình ảnh hậu trường đầu tiên của dự án cổ trang quy mô lớn mang tên Giang Sơn Đại Đồng đã được rò rỉ, ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm của truyền thông.

Rũ bỏ hào quang của những vai diễn "vạn người mê" trước đó, Dương Mịch xuất hiện với phong thái phong trần, gai góc, hứa hẹn một màn hóa thân đầy đột phá.

Trong dự án lần này, Dương Mịch đảm nhận vai diễn nặng ký Phùng Thái hậu (Phùng Uẩn Nhi) một người đàn bà quyền lực có thật trong lịch sử thời Bắc Ngụy. Những hình ảnh vừa được hé lộ cho thấy nữ minh tinh khoác trên mình bộ trang phục thô ráp, tối màu, mang đậm nét đặc trưng của thời đại chiến loạn.

Cách làm tóc đơn giản cùng lối trang điểm nhạt màu càng làm tôn lên nét khắc khổ, khắc họa rõ nét giai đoạn gian truân của nhân vật trước khi bước lên đỉnh cao quyền lực.

Đặc biệt, khả năng biểu cảm của Dương Mịch trong Giang Sơn Đại Đồng nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới mộ điệu. Dù chỉ là những khoảnh khắc hậu trường chưa qua chỉnh sửa, ánh mắt tĩnh lặng nhưng chứa đựng đầy sự chiêm nghiệm và u buồn của cô đã lột tả thành công nội tâm phức tạp của nhân vật.

Từng cử chỉ nhỏ, từ dáng đi đến cái cúi đầu, đều toát lên vẻ cam chịu nhưng không thiếu đi sự kiên cường của một người phụ nữ đang đối mặt với những biến cố lớn lao của thời đại.

Giang Sơn Đại Đồng không chỉ thu hút bởi sự góp mặt của Dương Mịch mà còn được kỳ vọng nhờ sự kết hợp với nam diễn viên thực lực Lưu Học Nghĩa. Với sự đầu tư chỉn chu về bối cảnh và phục trang sát lịch sử, bộ phim được dự đoán sẽ là cú hích giúp Dương Mịch khẳng định lại vị thế của mình sau những dự án chưa thực sự bùng nổ trước đó.

Sự thay đổi về hình tượng từ lộng lẫy sang phong trần trong Dương Mịch Giang Sơn Đại Đồng cho thấy bước tiến dài trong việc lựa chọn kịch bản của nữ diễn viên. Khán giả hiện đang rất mong chờ được chứng kiến hành trình từ một cô gái nhỏ giữa loạn thế trở thành người phụ nữ nắm giữ vận mệnh giang sơn của nhân vật Phùng Uẩn Nhi trên màn ảnh.

Dương Mịch gây tranh luận khi vào vai thiếu nữ trong phim mới "Giang sơn đại đồng" lấy bối cảnh thời Nam - Bắc triều, kể về cuộc đời Phùng Thái hậu - một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng lớn. Trong phim, Dương Mịch đảm nhận hai vai, gồm Phùng Yên Nhi thời trẻ và giai đoạn trở thành Thái hậu. Tuy nhiên, những hình ảnh được lan truyền gần đây chủ yếu ghi lại tạo hình của nhân vật ở thời kỳ thiếu nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-tao-hinh-phong-tran-cua-duong-mich-trong-du-an-co-trang-giang-son-ai-ong-758580.html