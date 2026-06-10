Thót tim cảnh tượng cậu bé trèo ra ngoài lan can ban công tầng 17, khiến những người chứng kiến hoảng sợ

Ngày 1/6, tại khu dân cư Hesheng Jiayuan, huyện Xiapu, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, một bé trai 4 tuổi đã trèo dọc theo cửa sổ chống trộm bên ngoài một tòa nhà cao tầng, gây ra sự lo ngại trong dư luận.
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Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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