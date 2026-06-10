Cơ quan chức năng đưa ra kết luận về vụ việc liên quan Triệu Vy

Theo thông tin được công bố, công ty này bị cáo buộc đứng sau nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết chứa nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Triệu Vy. Trong thời gian qua, hàng loạt tin đồn lan truyền trên mạng cho rằng nữ diễn viên có liên quan đến các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, buôn người, rửa tiền và che giấu tài sản ở nước ngoài.

Những ngày gần đây, vụ việc liên quan đến các tin đồn nhắm vào nữ diễn viên Triệu Vy tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Mới đây, anh trai của nữ diễn viên là Triệu Kiện đã công khai Văn bản Hòa giải Dân sự do Tòa án Internet Bắc Kinh ban hành ngày 5/6, liên quan đến vụ kiện giữa Triệu Vy và Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Cự Nhật Thăng Hợp Phì.

Những thông tin mang tính giật gân nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, tạo ra lượng truy cập lớn cho các tài khoản đăng tải. Tuy nhiên, phía Triệu Vy cho rằng các nội dung này hoàn toàn thiếu căn cứ, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của nữ diễn viên. Vì vậy, gia đình cô đã quyết định sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

Sau quá trình giải quyết tại tòa, hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải. Theo đó, phía Công ty Cự Nhật Thăng phải gửi thư xin lỗi bằng văn bản đến Triệu Vy, đồng thời đăng tải nội dung xin lỗi trên mạng xã hội và duy trì trong ít nhất 10 ngày. Ngoài ra, đơn vị này còn phải bồi thường cho nữ diễn viên 20.000 nhân dân tệ cùng chi phí tố tụng theo quy định.

Trước đó, nhiều bài đăng trên mạng xã hội từng liên hệ Triệu Vy với các cáo buộc liên quan đến hoạt động phi pháp tại Myanmar thông qua chồng cũ là doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Các bài viết còn đặt nghi vấn về nguồn gốc tài sản, hoạt động kinh doanh và hệ thống công ty đứng tên của hai người. Tuy nhiên, gia đình Triệu Vy nhiều lần khẳng định đây là những thông tin chưa được kiểm chứng và đã tiến hành trình báo, khởi kiện tại nhiều địa phương.

Kể từ sau biến cố bị gỡ tên khỏi nhiều nền tảng vào năm 2021, Triệu Vy liên tục trở thành tâm điểm của nhiều tin đồn trên mạng xã hội. Cuối năm 2024, nữ diễn viên xác nhận đã ly hôn Huỳnh Hữu Long từ nhiều năm trước và không còn liên quan đến các hoạt động kinh doanh hay vấn đề tài chính của chồng cũ. Động thái công khai văn bản hòa giải lần này được xem là bước đi mới nhằm bảo vệ danh dự và làm rõ những thông tin sai lệch kéo dài suốt thời gian qua.