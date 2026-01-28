Triệu Vy lên tiếng trước tin đồn liên quan đường dây buôn người, rửa tiền

Dưới phần bình luận, Triệu Vy viết: “Việc khởi kiện vẫn đang được tiến hành, nhưng quá trình thụ lý tương đối dài nên chưa thể thấy kết quả ngay lập tức. Mong mọi người thấu hiểu và cảm thông”.

Triệu Vy mới đây đã chia sẻ lại bài đăng của anh trai là Triệu Kiện, trong đó bác bỏ các cáo buộc cho rằng nữ diễn viên có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán người sang Myanmar.

Trong suốt một năm qua, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều bài viết cáo buộc Triệu Vy, chồng cũ Huỳnh Hữu Long và một số người nổi tiếng khác liên quan đến các hoạt động rửa tiền, làm ăn phi pháp, thậm chí bắt cóc và buôn bán người sang các khu lừa đảo tại Myanmar. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của các cá nhân liên quan.

Một số bài đăng còn dựng lại quá trình lập nghiệp của doanh nhân Huỳnh Hữu Long, cho rằng việc Triệu Vy đầu tư kinh doanh rượu và mua bất động sản ở nước ngoài là nhằm “rửa tiền” và hợp thức hóa nguồn tiền bất chính. Thậm chí, nữ diễn viên và chồng cũ còn bị đồn đứng tên hàng loạt công ty “ma” để che giấu lợi nhuận từ hoạt động phi pháp.

Những năm gần đây, Triệu Vy chỉ thỉnh thoảng tương tác với bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ trên mạng xã hội. Nữ diễn viên được cho là tìm sự bình yên bằng việc nghiên cứu Phật pháp, sống kín tiếng hơn.

Cuối năm 2024, Triệu Vy xác nhận đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Hai người kết hôn kín đáo năm 2009 và có một con gái chung sinh năm 2010. Trong thông báo ly hôn, nữ diễn viên nhấn mạnh cô và chồng cũ không còn bất kỳ liên quan nào trong hoạt động kinh doanh.

Tháng 12 năm ngoái, truyền thông Trung Quốc đưa tin cuộc sống của Triệu Vy gặp nhiều khó khăn do bị phong tỏa tài sản. Một số nguồn tin cho rằng nữ diễn viên gặp vấn đề sức khỏe, ngoại hình thay đổi rõ rệt và rơi vào cảnh thiếu hụt tài chính, thậm chí không đủ khả năng chi trả khoản nợ 14.000 NDT (gần 53 triệu đồng).

Trước biến cố, Triệu Vy từng là cổ đông của 17 công ty hoạt động trong các lĩnh vực điện ảnh, đầu tư, công nghệ và bất động sản. Hiện tại, chỉ còn một công ty mang tên cô được cho là vẫn còn hoạt động.