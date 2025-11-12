Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Sao quốc tế 12/11/2025 08:30

Triệu Vy thời gian qua khá im hơi lặng tiếng, hiếm khi lộ diện trước truyền thông. Từng có dân mạng tiết lộ nhìn thấy trên cánh tay trái của cô xuất hiện một khối u. Tháng 1 năm ngoái, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên tự tử. Tới tháng 5 năm nay, dư luận tiếp tục xôn xao trước tin cô qua đời vì ung thư dạ dày.

Từng có dân mạng tiết lộ nhìn thấy trên cánh tay trái của cô xuất hiện một khối u. Tháng 1 năm ngoái, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên tự tử. Tới tháng 5 năm nay, dư luận tiếp tục xôn xao trước tin cô qua đời vì ung thư dạ dày. Sau đó, dân mạng phát hiện người qua đời chỉ là nhà sản xuất trùng tên với ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách.

Mới đây, Triệu Vy hiếm hoi cập nhật mạng xã hội, hé lộ hình ảnh mới nhất của bản thân. Diễn viên đăng nhiều ảnh phong cảnh và một tấm hình chụp cô không đeo khẩu trang, tạo dáng trước một hồ nước.

"Khi bạn đang bước đi trên một hành trình, thực ra bạn cũng đang ngay đích đến rồi", Triệu Vy chú thích đầy ẩn ý. Trong ảnh, "Tiểu Yến Tử" xuất hiện giản dị với áo len và áo khoác trắng, quấn thêm khăn do thời tiết lạnh. Cô tỏ ra vui vẻ, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên.

 

Dựa trên phong cảnh xung quanh, dân mạng suy đoán ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách đang đi du lịch ở hồ muối Chaka. Người hâm mộ bày tỏ vui mừng khi cô vẫn cho thấy tình trạng sức khỏe tốt, thần sắc rạng rỡ. Một số bình luận bày tỏ mong nhớ Triệu Vy sớm trở lại màn ảnh.

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện - Ảnh 1

Kể từ khi biến mất khỏi showbiz, nữ diễn viên nhiều lần vướng tin đồn thất thiệt, bị đăng bài công kích. Năm ngoái, cô thậm chí vướng tin tự tử. Giữa những lời bàn tán, ngôi sao đình đám một thời chọn cách im lặng. Lần hiếm hoi cô công khai lên tiếng về chuyện riêng tư là vào cuối năm 2024, khi cô chính thức xác nhận mình và doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã ly hôn từ nhiều năm trước, không còn liên quan đến những sự việc xoay quanh chồng cũ.

Từ tháng 8/2021, Triệu Vy gặp sóng gió, được cho là bị "phong sát ngầm" mà không rõ lý do, còn cơ quan chức năng không lên tiếng về sự biến mất đột ngột của nữ nghệ sĩ trên các nền tảng. Kể từ đó, nữ diễn viên mất hút khỏi làng giải trí xứ Trung, lui về sống ẩn dật, hành tung bí ẩn, chỉ thỉnh thoảng được nhìn thấy ở sân bay hay quê nhà. Trên trang cá nhân, cô hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống bình yên, du lịch, khám phá nhiều điều mới mẻ đồng thời chia sẻ những điều bản thân nghiền ngẫm.

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện - Ảnh 2

Triệu Vy từng được xem là một trong tứ đại hoa đán của làng giải trí Trung Quốc, nổi tiếng với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách cùng hàng loạt tác phẩm ăn khách như: Họa bì, Tân dòng sông ly biệt, Mẹ hổ bố mèo…

Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động ca hát, đạo diễn và đầu tư, là một trong số ít nghệ sĩ Trung Quốc từng đạt danh xưng tỷ phú USD nhờ kinh doanh thành công. Tuy nhiên, năm 2018, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) xử phạt Triệu Vy và chồng cũ - doanh nhân Huỳnh Hữu Long - vì thao túng thị trường chứng khoán. Cả hai bị phạt mỗi người 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) và bị cấm giao dịch trong 5 năm.

Kể từ đó, hoạt động kinh doanh của Triệu Vy lao đao. Cô phải đối mặt với khoảng 400 vụ kiện từ các đối tác, cùng nhiều tài sản bị phong tỏa, khiến khối tài sản từng ước tính lên tới 1 tỷ USD dần bị thu hẹp.

Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi gặp biến cố, Triệu Vy là cổ đông của 17 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Điện ảnh, truyền hình, đầu tư, công nghệ, bất động sản… Hiện, chỉ còn Xưởng Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Triệu Triệu (Thượng Hải) là còn tồn tại, song cũng đang gặp khó khăn.

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

Truyền thông Trung Quốc mới đây gây sốc khi thông tin tình trạng tài chính của nàng "cách cách" trong Hoàn châu công chúa, nữ minh tinh Triệu Vy. Theo Sina, Triệu Vy hiện đang rơi vào tình trạng "khốn cùng".

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Nóng: Triệu Vy bị đóng băng hàng chục tỷ đồng, cấm giao dịch cổ phiếu

Nóng: Triệu Vy bị đóng băng hàng chục tỷ đồng, cấm giao dịch cổ phiếu

Triệu Vy và con gái 15 tuổi hiếm hoi cùng xuất hiện, vẻ ngoài của ái nữ gây chú ý

Triệu Vy và con gái 15 tuổi hiếm hoi cùng xuất hiện, vẻ ngoài của ái nữ gây chú ý

Triệu Vy - "Én nhỏ" quốc dân ngày càng khốn đốn vì khó khăn về kinh tế

Triệu Vy - "Én nhỏ" quốc dân ngày càng khốn đốn vì khó khăn về kinh tế

Bố mẹ ly hôn, cuộc sống của con gái Triệu Vy hiện tại ra sao?

Bố mẹ ly hôn, cuộc sống của con gái Triệu Vy hiện tại ra sao?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/11/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rước lộc về nhà', ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/11/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rước lộc về nhà', ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2025: Thế giới đảo chiều lao xuống, trong nước đứng yên ở mức 152 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2025: Thế giới đảo chiều lao xuống, trong nước đứng yên ở mức 152 triệu đồng

Đời sống 33 phút trước
Vượng phát tài lộc đúng 12h ngày 12/11, 3 con giáp tình tiền đỏ hơn son, vận trình đại cát, một bước lên mây, hưởng trọn phú quý

Vượng phát tài lộc đúng 12h ngày 12/11, 3 con giáp tình tiền đỏ hơn son, vận trình đại cát, một bước lên mây, hưởng trọn phú quý

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Đời sống 53 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 12/11/2025, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 12/11/2025, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 12/11, 3 con giáp vận vất vả đã qua, tài lộc tươi sáng, tình duyên như ý, không cần lo cơm áo gạo tiền

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 12/11, 3 con giáp vận vất vả đã qua, tài lộc tươi sáng, tình duyên như ý, không cần lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/11/2025, 3 con giáp dễ dàng thăng tiến, Phú Quý đỡ đầu, trúng số liên tiếp, Thần Tài chiếu mệnh, số được giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/11/2025, 3 con giáp dễ dàng thăng tiến, Phú Quý đỡ đầu, trúng số liên tiếp, Thần Tài chiếu mệnh, số được giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/11/2025, túi tiền rủng rỉnh, công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn vận may của thiên hạ, ngồi yên hưởng phúc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/11/2025, túi tiền rủng rỉnh, công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn vận may của thiên hạ, ngồi yên hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp Lộc Trời như thác đổ, quét sạch túi Thần Tài, vàng ướm đầy người, tận hưởng Phú Quý Vinh Hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp Lộc Trời như thác đổ, quét sạch túi Thần Tài, vàng ướm đầy người, tận hưởng Phú Quý Vinh Hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghe thấy tiếng va chạm lớn, hàng xóm chạy đến phát hiện 5 người trong gia đình tử vong do mái nhà đổ sập

Nghe thấy tiếng va chạm lớn, hàng xóm chạy đến phát hiện 5 người trong gia đình tử vong do mái nhà đổ sập

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Vụ 3 người tử vong bất thường trong căn phòng trọ: Bất ngờ với danh tính nghi phạm

Vụ 3 người tử vong bất thường trong căn phòng trọ: Bất ngờ với danh tính nghi phạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng với lịch trình công việc dày đặc

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng với lịch trình công việc dày đặc

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành

Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành

'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này

'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này

Một nam diễn viên nổi tiếng bật khóc cầu cứu, xin tiền ghép gan cho vợ

Một nam diễn viên nổi tiếng bật khóc cầu cứu, xin tiền ghép gan cho vợ

'Dậy sóng' tin đồn 'Ngô Diệc Phàm mất trong tù' khắp mạng xã hội

'Dậy sóng' tin đồn 'Ngô Diệc Phàm mất trong tù' khắp mạng xã hội