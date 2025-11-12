Mới đây, Triệu Vy hiếm hoi cập nhật mạng xã hội, hé lộ hình ảnh mới nhất của bản thân. Diễn viên đăng nhiều ảnh phong cảnh và một tấm hình chụp cô không đeo khẩu trang, tạo dáng trước một hồ nước.

Từng có dân mạng tiết lộ nhìn thấy trên cánh tay trái của cô xuất hiện một khối u. Tháng 1 năm ngoái, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên tự tử. Tới tháng 5 năm nay, dư luận tiếp tục xôn xao trước tin cô qua đời vì ung thư dạ dày. Sau đó, dân mạng phát hiện người qua đời chỉ là nhà sản xuất trùng tên với ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách.

"Khi bạn đang bước đi trên một hành trình, thực ra bạn cũng đang ngay đích đến rồi", Triệu Vy chú thích đầy ẩn ý. Trong ảnh, "Tiểu Yến Tử" xuất hiện giản dị với áo len và áo khoác trắng, quấn thêm khăn do thời tiết lạnh. Cô tỏ ra vui vẻ, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên.

Dựa trên phong cảnh xung quanh, dân mạng suy đoán ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách đang đi du lịch ở hồ muối Chaka. Người hâm mộ bày tỏ vui mừng khi cô vẫn cho thấy tình trạng sức khỏe tốt, thần sắc rạng rỡ. Một số bình luận bày tỏ mong nhớ Triệu Vy sớm trở lại màn ảnh.

Kể từ khi biến mất khỏi showbiz, nữ diễn viên nhiều lần vướng tin đồn thất thiệt, bị đăng bài công kích. Năm ngoái, cô thậm chí vướng tin tự tử. Giữa những lời bàn tán, ngôi sao đình đám một thời chọn cách im lặng. Lần hiếm hoi cô công khai lên tiếng về chuyện riêng tư là vào cuối năm 2024, khi cô chính thức xác nhận mình và doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã ly hôn từ nhiều năm trước, không còn liên quan đến những sự việc xoay quanh chồng cũ.

Từ tháng 8/2021, Triệu Vy gặp sóng gió, được cho là bị "phong sát ngầm" mà không rõ lý do, còn cơ quan chức năng không lên tiếng về sự biến mất đột ngột của nữ nghệ sĩ trên các nền tảng. Kể từ đó, nữ diễn viên mất hút khỏi làng giải trí xứ Trung, lui về sống ẩn dật, hành tung bí ẩn, chỉ thỉnh thoảng được nhìn thấy ở sân bay hay quê nhà. Trên trang cá nhân, cô hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống bình yên, du lịch, khám phá nhiều điều mới mẻ đồng thời chia sẻ những điều bản thân nghiền ngẫm.

Triệu Vy từng được xem là một trong tứ đại hoa đán của làng giải trí Trung Quốc, nổi tiếng với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách cùng hàng loạt tác phẩm ăn khách như: Họa bì, Tân dòng sông ly biệt, Mẹ hổ bố mèo…

Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động ca hát, đạo diễn và đầu tư, là một trong số ít nghệ sĩ Trung Quốc từng đạt danh xưng tỷ phú USD nhờ kinh doanh thành công. Tuy nhiên, năm 2018, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) xử phạt Triệu Vy và chồng cũ - doanh nhân Huỳnh Hữu Long - vì thao túng thị trường chứng khoán. Cả hai bị phạt mỗi người 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) và bị cấm giao dịch trong 5 năm.

Kể từ đó, hoạt động kinh doanh của Triệu Vy lao đao. Cô phải đối mặt với khoảng 400 vụ kiện từ các đối tác, cùng nhiều tài sản bị phong tỏa, khiến khối tài sản từng ước tính lên tới 1 tỷ USD dần bị thu hẹp.

Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi gặp biến cố, Triệu Vy là cổ đông của 17 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Điện ảnh, truyền hình, đầu tư, công nghệ, bất động sản… Hiện, chỉ còn Xưởng Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Triệu Triệu (Thượng Hải) là còn tồn tại, song cũng đang gặp khó khăn.