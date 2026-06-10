Dù Mạc Ly đạt thành tích khả quan, Bạch Lộc vẫn trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội

Thành tích của Mạc Ly tăng trưởng ấn tượng, song diễn xuất của Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi trong cộng đồng người xem.

Ngay sau những tập đầu tiên lên sóng, Mạc Ly nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim cổ trang được chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2026. Tác phẩm ghi nhận loạt chỉ số ấn tượng về lượng đặt xem trước, mức độ thảo luận trên mạng xã hội và sức hút truyền thông ngay từ thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích khả quan, bộ phim cũng vấp phải nhiều tranh luận xoay quanh diễn xuất của nữ chính Bạch Lộc. Trong ngày phát sóng đầu tiên trên CCTV-8 và Tencent Video, Mạc Ly tạo hiệu ứng mạnh khi điểm nhiệt trên nền tảng tăng vọt, nhanh chóng vượt mốc 23.000 chỉ sau thời gian ngắn. Phim cũng ghi nhận hơn 6 triệu lượt đặt xem trước, đồng thời dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng thảo luận, cho thấy sức hút đáng kể của dự án ngay từ giai đoạn mở màn.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Thịnh Thế Đích Phi, bộ phim xoay quanh nhân vật Diệp Ly (Bạch Lộc thủ vai) – trưởng nữ Diệp gia từng trải qua biến cố lớn và phải sống xa gia tộc nhiều năm. Khi trở lại kinh thành theo thánh chỉ hôn phối với Định vương Mặc Tu Nghiêu, cô dần bước vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và những bí mật gia tộc chưa từng được hé lộ.

Ở những tập đầu, nhân vật Diệp Ly được xây dựng với hình ảnh mạnh mẽ, độc lập và mang nhiều tổn thương quá khứ. Song hành cùng cô là Mặc Tu Nghiêu – người cũng che giấu nhiều kế hoạch riêng, khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật chính luôn trong trạng thái vừa hợp tác vừa dò xét lẫn nhau. Tuy nhiên, trái ngược với thành tích tích cực của bộ phim, diễn xuất của Bạch Lộc lại trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng cô chưa thể hiện rõ khí chất lạnh lùng, từng trải của nhân vật, đồng thời phần thoại và biểu cảm chưa tạo được điểm nhấn trong các phân cảnh đấu trí. Ngược lại, vẫn có ý kiến đánh giá nữ diễn viên xử lý ổn các cảnh nội tâm và cần thêm thời gian để nhân vật phát triển. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, Mạc Ly vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút trong các tập tiếp theo nếu kịch bản và diễn xuất dần ổn định hơn.

Bạch Lộc nói về bài học trưởng thành khi chuẩn bị tái xuất với "Mạc Ly" Trong đoạn phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc thuộc chuyên mục "Kinh nghiệm sống sau tuổi 18", Bạch Lộc đã nói về cách cân bằng cuộc sống và công việc giữa guồng quay bận rộn của ngành giải trí.

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