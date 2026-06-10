Giá vàng hôm nay, ngày 10/6/2026: Giảm thêm 2,5 triệu đồng, vàng SJC xuống 136 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 10/6/2026 giá vàng sụt giảm khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trở lại, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 2,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 136,3 triệu đồng, bán ra 141,3 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng SJC thêm 2,3 triệu đồng/lượng, mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá bán ra 500.000 đồng, xuống 140 triệu đồng, mua vào giữ ở mức 137,5 triệu đồng. Các công ty như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt giảm giá mua xuống 136,3 triệu đồng, bán ra 141,3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 136,3 triệu đồng, bán ra 141,3 triệu đồng; Công ty SJC mua với giá 136 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng…

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Lao Động, sự sụt giảm của giá vàng hôm nay do ảnh hưởng từ báo cáo việc làm tích cực của Mỹ công bố cuối tuần trước. Các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực kết hợp với kỳ vọng lãi suất cao hơn đã đẩy nhà đầu tư ra khỏi vị thế vàng.

Đến 6 giờ ngày 10-6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay dao động ở mức 4.257 USD/ounce, giảm mạnh 105 USD so với đỉnh cao nhất của phiên đêm qua (4.362 USD/ounce), phản ánh sự chuyển dịch nhanh chóng trong tâm lý nhà đầu tư.

Dù eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng đến vàng, dầu mỏ nhưng các diễn biến mới nhất giữa Mỹ và Iran đang được thị trường đánh giá theo hướng rủi ro có thể kiểm soát được thông qua đàm phán. Đồng thời, Nhà Trắng vẫn duy trì quan điểm rằng một thỏa thuận với Iran có thể sắp đạt được.

Theo giới phân tích, thị trường vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh khi nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát và chính sách tiền tệ của Fed, thay vì các rủi ro địa chính trị ngắn hạn.

Các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được Mỹ công bố trong ngày 10 và 11-6, để đánh giá triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc Hôm nay, ngày 9/6/2026, giá vàng thế giới tiếp tục đà lao dốc khi giá dầu thô tăng trở lại, làm gia tăng lo ngại lạm phát và lãi suất duy trì ở mức cao.

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