Giá vàng hôm nay, ngày 10/6/2026: Giảm thêm 2,5 triệu đồng, vàng SJC xuống 136 triệu đồng/lượng

Đời sống 10/06/2026 09:22

Hôm nay, ngày 10/6/2026 giá vàng sụt giảm khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trở lại, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 2,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 136,3 triệu đồng, bán ra 141,3 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng SJC thêm 2,3 triệu đồng/lượng, mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá bán ra 500.000 đồng, xuống 140 triệu đồng, mua vào giữ ở mức 137,5 triệu đồng. Các công ty như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt giảm giá mua xuống 136,3 triệu đồng, bán ra 141,3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 136,3 triệu đồng, bán ra 141,3 triệu đồng; Công ty SJC mua với giá 136 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 10/6/2026: Giảm thêm 2,5 triệu đồng, vàng SJC xuống 136 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Lao Động, sự sụt giảm của giá vàng hôm nay do ảnh hưởng từ báo cáo việc làm tích cực của Mỹ công bố cuối tuần trước. Các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực kết hợp với kỳ vọng lãi suất cao hơn đã đẩy nhà đầu tư ra khỏi vị thế vàng.

Đến 6 giờ ngày 10-6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay dao động ở mức 4.257 USD/ounce, giảm mạnh 105 USD so với đỉnh cao nhất của phiên đêm qua (4.362 USD/ounce), phản ánh sự chuyển dịch nhanh chóng trong tâm lý nhà đầu tư.

Dù eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng đến vàng, dầu mỏ nhưng các diễn biến mới nhất giữa Mỹ và Iran đang được thị trường đánh giá theo hướng rủi ro có thể kiểm soát được thông qua đàm phán. Đồng thời, Nhà Trắng vẫn duy trì quan điểm rằng một thỏa thuận với Iran có thể sắp đạt được.

Theo giới phân tích, thị trường vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh khi nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát và chính sách tiền tệ của Fed, thay vì các rủi ro địa chính trị ngắn hạn.

Các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được Mỹ công bố trong ngày 10 và 11-6, để đánh giá triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

Hôm nay, ngày 9/6/2026, giá vàng thế giới tiếp tục đà lao dốc khi giá dầu thô tăng trở lại, làm gia tăng lo ngại lạm phát và lãi suất duy trì ở mức cao.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Mẹ siêu mẫu Hà Anh sập bẫy 'sở hữu kỳ nghỉ', cắm sổ hơn 300 triệu đồng

Mẹ siêu mẫu Hà Anh sập bẫy 'sở hữu kỳ nghỉ', cắm sổ hơn 300 triệu đồng

Hậu trường 16 phút trước
Trong 5 ngày tới (15/6/2026), 3 con giáp tăng cao, làm việc gì cũng vượng tài và có Quý Nhân hậu thuẫn, gây dựng sự nghiệp vững chắc

Trong 5 ngày tới (15/6/2026), 3 con giáp tăng cao, làm việc gì cũng vượng tài và có Quý Nhân hậu thuẫn, gây dựng sự nghiệp vững chắc

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 10/6/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 10/6/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc sai ngày 10/6/2026

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc sai ngày 10/6/2026

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/6/2026: Giảm thêm 2,5 triệu đồng, vàng SJC xuống 136 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/6/2026: Giảm thêm 2,5 triệu đồng, vàng SJC xuống 136 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Từ ngày 10 đến 16/6/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Từ ngày 10 đến 16/6/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 10/6/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 10/6/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/6/2026, 3 con giáp Tài Lộc dồi dào, Phú Quý ấm no, cát tường như ý, cuộc sống vương giả

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/6/2026, 3 con giáp Tài Lộc dồi dào, Phú Quý ấm no, cát tường như ý, cuộc sống vương giả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Vận đỏ như son đúng ngày 10/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 11/6/2026, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/6/2026, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến

Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến

Giá vàng hôm nay, ngày 10/6/2026: Giảm thêm 2,5 triệu đồng, vàng SJC xuống 136 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/6/2026: Giảm thêm 2,5 triệu đồng, vàng SJC xuống 136 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Năm 11/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Năm 11/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà cấp 4 trong hẻm, người phụ nữ tử vong thương tâm

Cháy nhà cấp 4 trong hẻm, người phụ nữ tử vong thương tâm

Người cha nghẹn ngào tự trách sau khi con gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m

Người cha nghẹn ngào tự trách sau khi con gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Ca nô du lịch chìm trên biển Cửa Đại, 19 người được bộ đội cứu sống

Ca nô du lịch chìm trên biển Cửa Đại, 19 người được bộ đội cứu sống

NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

Thông tin MỚI vụ cô gái kể gặp 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ cô gái kể gặp 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình