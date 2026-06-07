Giá vàng hôm nay, ngày 7/6/2026: Người mua lỗ gần 13 triệu đồng chỉ sau một tuần

Đời sống 07/06/2026 10:00

Hôm nay, ngày 7/6/2026, giá vàng liên tục lao dốc khiến người mua chỉ sau một tuần đã lỗ nặng gần 13 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 7/6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được mua vào 146,2 triệu đồng/lượng, bán ra 150,2 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 8,8 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua và bán bị kéo lên 4 triệu đồng thì người mua đã lỗ 12,8 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần. Còn nếu so với một tháng trước, khi giá bán ra neo ở 166 triệu đồng thì người mua đã lỗ gần 20 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 9,8 triệu đồng ở chiều mua, xuống 146 triệu đồng và giảm 8,8 triệu đồng ở chiều bán ra sau một tuần, xuống 150 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC sau một tuần cũng lỗ gần 13 triệu đồng như vàng miếng.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/6/2026: Người mua lỗ gần 13 triệu đồng chỉ sau một tuần - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, giá vàng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3. Báo cáo việc làm của Mỹ vượt xa kỳ vọng, làm suy giảm đáng kể kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. USD tăng vọt trở lại trên ngưỡng quan trọng. Đà lao dốc của giá vàng đã xóa bỏ phần lớn mức tăng tích lũy gần đây.

Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng vừa qua, gần gấp đôi mức dự báo 88.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế do Bloomberg khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%.

Số liệu việc làm tháng 4 cũng được điều chỉnh tăng mạnh từ 115.000 lên 179.000 việc làm. Số liệu tháng 3 cũng được nâng lên 214.000 việc làm, đánh dấu tháng đầu tiên vượt mốc 200.000 kể từ đầu năm 2024.

Những dữ liệu tích cực đã tác động mạnh đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới đã tăng lên 96%.

Sự điều chỉnh kỳ vọng lãi suất lan sang thị trường ngoại hối. Chỉ số USD Index tăng 0,63%, đóng cửa ở mức 100,08 điểm, lần đầu tiên quay trở lại trên ngưỡng 100 kể từ tháng 3. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó gây áp lực lên nhu cầu đầu tư.

Xét về mặt kỹ thuật, phiên giảm giá này còn mang ý nghĩa tiêu cực hơn khi vàng đã xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày (MA200) - ngưỡng hỗ trợ dài hạn quan trọng trong suốt chu kỳ tăng giá vừa qua. 

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2023 giá vàng đóng cửa dưới đường MA200, tín hiệu có thể khiến nhiều nhà đầu tư tổ chức và giới giao dịch theo phân tích kỹ thuật phải đánh giá lại triển vọng thị trường.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.330 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.353 USD/ounce. 

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