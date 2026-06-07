Giá vàng hôm nay, ngày 7/6/2026: Người mua lỗ gần 13 triệu đồng chỉ sau một tuần

Đời sống 07/06/2026 10:00

Hôm nay, ngày 7/6/2026, giá vàng liên tục lao dốc khiến người mua chỉ sau một tuần đã lỗ nặng gần 13 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 7/6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được mua vào 146,2 triệu đồng/lượng, bán ra 150,2 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 8,8 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua và bán bị kéo lên 4 triệu đồng thì người mua đã lỗ 12,8 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần. Còn nếu so với một tháng trước, khi giá bán ra neo ở 166 triệu đồng thì người mua đã lỗ gần 20 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 9,8 triệu đồng ở chiều mua, xuống 146 triệu đồng và giảm 8,8 triệu đồng ở chiều bán ra sau một tuần, xuống 150 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC sau một tuần cũng lỗ gần 13 triệu đồng như vàng miếng.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/6/2026: Người mua lỗ gần 13 triệu đồng chỉ sau một tuần - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, giá vàng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3. Báo cáo việc làm của Mỹ vượt xa kỳ vọng, làm suy giảm đáng kể kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. USD tăng vọt trở lại trên ngưỡng quan trọng. Đà lao dốc của giá vàng đã xóa bỏ phần lớn mức tăng tích lũy gần đây.

Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng vừa qua, gần gấp đôi mức dự báo 88.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế do Bloomberg khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%.

Số liệu việc làm tháng 4 cũng được điều chỉnh tăng mạnh từ 115.000 lên 179.000 việc làm. Số liệu tháng 3 cũng được nâng lên 214.000 việc làm, đánh dấu tháng đầu tiên vượt mốc 200.000 kể từ đầu năm 2024.

Những dữ liệu tích cực đã tác động mạnh đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới đã tăng lên 96%.

Sự điều chỉnh kỳ vọng lãi suất lan sang thị trường ngoại hối. Chỉ số USD Index tăng 0,63%, đóng cửa ở mức 100,08 điểm, lần đầu tiên quay trở lại trên ngưỡng 100 kể từ tháng 3. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó gây áp lực lên nhu cầu đầu tư.

Xét về mặt kỹ thuật, phiên giảm giá này còn mang ý nghĩa tiêu cực hơn khi vàng đã xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày (MA200) - ngưỡng hỗ trợ dài hạn quan trọng trong suốt chu kỳ tăng giá vừa qua. 

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2023 giá vàng đóng cửa dưới đường MA200, tín hiệu có thể khiến nhiều nhà đầu tư tổ chức và giới giao dịch theo phân tích kỹ thuật phải đánh giá lại triển vọng thị trường.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.330 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.353 USD/ounce. 

Giá vàng hôm nay, ngày 5/6/2026: Thế giới bật tăng, vàng SJC trong nước dậm chân ở mức 156 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/6/2026: Thế giới bật tăng, vàng SJC trong nước dậm chân ở mức 156 triệu đồng

Hôm nay, ngày 5/6/2026, sau nhiều ngày sụt giảm, giá vàng thế giới đã đi lên khi đồng USD giảm giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 36 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 51 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 6 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong