Dương Mịch gây tranh luận khi vào vai thiếu nữ trong phim mới

Sao quốc tế 18/04/2026 08:15

'Giang sơn đại đồng' lấy bối cảnh thời Nam - Bắc triều, kể về cuộc đời Phùng Thái hậu - một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng lớn. Trong phim, Dương Mịch đảm nhận hai vai, gồm Phùng Yên Nhi thời trẻ và giai đoạn trở thành Thái hậu. Tuy nhiên, những hình ảnh được lan truyền gần đây chủ yếu ghi lại tạo hình của nhân vật ở thời kỳ thiếu nữ.

Đây cũng là điểm khiến khán giả tranh luận. Theo sử liệu, nhân vật này được lập làm hoàng hậu khi còn rất trẻ, trong khi Dương Mịch năm nay đã 39 tuổi. Sự chênh lệch độ tuổi khiến nhiều ý kiến cho rằng việc “trẻ hóa” nhân vật trên màn ảnh gặp không ít khó khăn.

Trong loạt ảnh hậu trường, nữ diễn viên xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ, trang phục mang phong cách giản dị, không sử dụng nhiều hiệu ứng làm đẹp. Điều này khiến diện mạo trở nên gần với đời thực hơn, nhưng đồng thời cũng làm lộ rõ dấu hiệu tuổi tác theo nhận xét của một bộ phận khán giả.

Một số ý kiến cho rằng, khi không có sự hỗ trợ của ánh sáng, kỹ thuật quay hay hậu kỳ, hình ảnh diễn viên dễ bộc lộ những hạn chế về ngoại hình. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc sử dụng tạo hình giản lược giúp tăng tính chân thực, phù hợp với định hướng phim lịch sử.

Bên cạnh Dương Mịch, bạn diễn Lưu Học Nghĩa cũng được nhắc đến khi tham gia dự án. Một số khán giả cho rằng tạo hình và độ tuổi của dàn diễn viên chưa thực sự tương xứng với bối cảnh lịch sử mà phim hướng tới.

Dù vậy, truyền thông Trung Quốc cho rằng những tranh luận xoay quanh tạo hình chỉ là một phần của quá trình sản xuất. Với dòng phim lịch sử, yếu tố kịch bản, cách xây dựng nhân vật và chất lượng tổng thể vẫn đóng vai trò quyết định.

Trong bối cảnh thị trường phim cổ trang Trung Quốc đang có nhiều thay đổi, việc cân bằng giữa yếu tố thị giác và tính chân thực lịch sử là bài toán không dễ. Trường hợp của Giang sơn đại đồng cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với các nhà sản xuất trong việc đáp ứng kỳ vọng đa chiều từ khán giả.

Hiện bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình. Những đánh giá chính thức về chất lượng tác phẩm sẽ cần chờ đến khi phim hoàn thiện và ra mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim cổ trang mới 'Giang Sơn Đại Đồng'

Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim cổ trang mới 'Giang Sơn Đại Đồng'

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Lý do Dương Mịch vắng mặt dù nhiều diễn viên 'Sinh vạn vật' được vinh danh

Lý do Dương Mịch vắng mặt dù nhiều diễn viên 'Sinh vạn vật' được vinh danh

Dương Mịch nhận làn sóng phản đối nhanh chóng khi tham gia dự án phim này

Dương Mịch nhận làn sóng phản đối nhanh chóng khi tham gia dự án phim này

Dương Mịch rạng rỡ ở trời Tây, đón nhận nhiều kịch bản phim mới

Dương Mịch rạng rỡ ở trời Tây, đón nhận nhiều kịch bản phim mới

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 160 tấn giá đỗ chứa chất gây ung thư

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 160 tấn giá đỗ chứa chất gây ung thư

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/4/2026, 3 con giáp đón nhận trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, tiền bạc ngập đầy két không ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/4/2026, 3 con giáp đón nhận trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, tiền bạc ngập đầy két không ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn

Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Một sao nam kỳ vọng bứt phá với phim mới đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn

Một sao nam kỳ vọng bứt phá với phim mới đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Kha Chấn Đông hẹn hò, danh tính đàng gái gây bất ngờ

Kha Chấn Đông hẹn hò, danh tính đàng gái gây bất ngờ